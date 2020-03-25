2020-03-25T18:12:42+03:00
Экономика
КП Беларусь

Сергей Румас: Российские компании будут поставлять в Беларусь нефть без премии

По словам премьер-министра, мы будем выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия.
Виктор ПАЖИТОК
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В скором времени поставки нефти из России должны возобновиться в полном объемеВ скором времени поставки нефти из России должны возобновиться в полном объемеФото: Виктор ДРАЧЕВ
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- Буквально в субботу мы достигли договоренности с российским правительством, что все российские компании смогут поставлять нефть без премии, - цитирует БелТА премьер-министра Беларуси Сергея Румаса.

По его словам, раньше российские поставщики получали по 11,7 доллара премии за тонну черного золота.

- Из этой премии 7 долларов снижают компании. То есть компании будут поставлять нефть с премией 4,7 доллара. Они будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство Российской Федерации возьмет эти 4,7 доллара на себя, - пояснил премьер-министр.

Говоря о том, какие именно российские компании будут допущены на белорусский рынок, Сергей Румас подчеркнул следующее:

- Беларусь будет выбирать нефтяные компании, которые предложат лучшие условия по поставке нефти. Например, предоставят большую отсрочку уплаты. Мы в первую очередь будем отдавать приоритет тем компаниям, которые в сложное для нас время (первый квартал) поставляли нефть без премии. Это компании Гуцериева, небольшие компании. Им при прочих равных условиях будет отдан безусловный приоритет.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько будет стоить нефть для Беларуси?

- Твердой цены на нефть никогда не было и нет. Ее в принципе не может быть, потому что на мировых рынках цена нефти постоянно колеблется. Россия и Беларусь не договариваются о какой-то конкретной цене тонны или барреля нефти, все споры и договоренности ведутся вокруг формулы цены, - прокомментировал ситуацию старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - То есть берется рыночная цена российской нефти (а она торгуется с дисконтом к нефти марки Brent) - сейчас ее баррель стоит примерно 25 долларов. От этой цены отнимается экспортная пошлина - на текущий момент она составляет порядка 9 долларов за баррель. То есть российская нефть без пошлины на сегодняшний день стоит около 16 долларов за баррель. К этому российские компании хотели еще прибавлять свою премию. Именно вокруг ее размера и шел спор в течение последних месяцев. Это база расчета. Два месяца назад баррель российской нефти стоил порядка 50 долларов, сейчас речь идет о 25 долларах за баррель.

Что касается договоренностей по пошлине, то это загадка, потому масса предыдущих переговоров заканчивались тем, что высокие переговорщики совершенно по-разному озвучивали и трактовали их итоги. По заявлению Румаса, премий Беларусь уплачивать не будет. При этом от части премии якобы отказались российские поставщики, а вторая часть будет субсидирована российским правительством. Однако в России заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью Интерфаксу сказал, что пока не идет речи о том, чтобы компенсировать Беларуси скидки из бюджета. Заявления с российской стороны остаются не совсем конкретными. Загадок по-прежнему больше, чем прямых внятных ответов.

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