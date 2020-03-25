2020-03-25T18:09:16+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курс евро и доллара в Беларуси начал снижаться

На последних двух торгах 24 и 25 марта белорусский рубль немного укрепился
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Доллар начал слабеть относительно белорусского рубляДоллар начал слабеть относительно белорусского рубляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

Доллар и евро, кажется, начали сдаваться. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 25 марта белорусский рубль укрепился по отношению к ним и одновременно ослаб к российской валюте. Связано это с тем, что российский рубль серьезно укрепил свои позиции на торгах - еще пару дней назад доллар в России стоил больше 80 рублей, а на последних торгах - около 77.

В итоге в Беларуси российский рубль укрепился на 2 копейки: на бирже за 100 российских рублей в среду давали Br3,32, а в банках - Br3,31.

Зато две другие валюты подешевели. Доллар на 2 копейки - до уровня 2,58 рубля. В обменниках его можно было купить в среду за 2,59.

Курс евро снизился на 3 копейки и был зафиксирован на уровне 2,79. Банки продавали европейскую валюту за 2,8 рубля.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Пандемия не страховой случай? Рассказываем, могут ли белорусы застраховаться от коронавируса
Задали страховщикам главные вопросы по коронавирусу: можно застраховаться от новой напасти, возместят ли пребывание на карантине и вернут ли деньги за неиспользованный полис
Новости 24
В Солигорске 25-летний мотоциклист врезался в автобус и погиб
Погода в Беларуси 26 марта: мороз ночью и до плюс 12 днем
Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты
В Минске задержан главный редактор издания «Ежедневник» Сергей Сацук
Министр здравоохранения рассказал, хватит ли в стране аппаратов ИВЛ
«Была видимость выполнения показателей». Работники лесхоза незаконно получили 100 тысяч рублей премии
Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист
Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?
Из-за коронавируса перенесут ЦТ? Минобр ответил
«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус
«Можно ли пить противовирусные препараты ради профилактики коронавируса?» Инфекционисты ответили
В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном
Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?
«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, как началась эпидемия в Италии и бояться ли итальянского сценария белорусам
На торгах 25 марта доллар и евро снова подешевели
Караник: "Мы отправили письмо в адрес духовенства с просьбой избежать целования икон и крестов"
"Есть пневмония, про коронавирус сказать пока не можем". Министр здравоохранения про заразившуюся женщину в Житковичах
Всемирный банк планирует выделить деньги Беларуси для борьбы с коронавирусом
Караник: "Донесите до своих родителей, бабушек, дедушек сведения, как правильно себя вести"
«Эндорфины повышают иммунитет!» Министр здравоохранения Беларуси о том, ходить ли на свидания во время коронавируса
«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски
Методист оформила на мужа опеку над двумя несуществующими детьми
Статистика Минздрава на 25 марта по коронавирусу: 29 пациентов выписаны, 57 - на лечении, у двоих неоднозначные результаты