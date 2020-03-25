Курс евро и доллара в Беларуси начал снижаться

Доллар и евро, кажется, начали сдаваться. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 25 марта белорусский рубль укрепился по отношению к ним и одновременно ослаб к российской валюте. Связано это с тем, что российский рубль серьезно укрепил свои позиции на торгах - еще пару дней назад доллар в России стоил больше 80 рублей, а на последних торгах - около 77.

В итоге в Беларуси российский рубль укрепился на 2 копейки: на бирже за 100 российских рублей в среду давали Br3,32, а в банках - Br3,31.

Зато две другие валюты подешевели. Доллар на 2 копейки - до уровня 2,58 рубля. В обменниках его можно было купить в среду за 2,59.

Курс евро снизился на 3 копейки и был зафиксирован на уровне 2,79. Банки продавали европейскую валюту за 2,8 рубля.