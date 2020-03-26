«За неделю духовой шкаф подорожал на 500 рублей!»: с ростом курса доллара в Беларуси взлетают цены

Курс доллара и евро - тема, которая сейчас волнует белорусов еще больше, чем коронавирус. К вечеру 25 марта в обменных пунктах доллар продавали за 2,6 рубля, евро - за 2,8. С момента резкого обвала курса (а это случилось 9 марта) доллар подорожал больше чем на 20%.

Цены в магазинах, в частности в магазинах бытовой техники, тоже стали меняться, что логично. Но в некоторых случаях продавцы не стали стесняться и переписали ценники с учетом, образно говоря, «курса завтрашнего дня».

- На прошлой неделе мы покупали технику в новую квартиру, - рассказывает минчанка Лидия. - Сейчас, спустя неделю, я ради интереса решила посмотреть цены, ведь доллар в последние дни стал немного дешеветь. Посмотрела цены - и очень удивилась. Пылесос Thomas в прошлую пятницу мы купили за 619 рублей, а сейчас самая низкая цена на него в интернет-магазинах - 657 рублей. Индукционная варочная панель Electrolux стоила 1245 рублей, сейчас - от 1400 и предложений совсем немного. Холодильник с морозильником Bosch - 1349 рублей, сегодня минимальная цена - 1683 рубля. Но больше всего удивляет цена духового шкафа Electrolux: мы купили его за 998 рублей, а сегодняшняя цена той же модели - от 1500 рублей! Рост на 500 рублей меньше чем за неделю!

Другая читательница «КП», Алеся, рассказала, что цена на телевизор за неделю выросла на 300 рублей:

- Три недели назад купили с мужем телевизор LG. Это была плановая покупка, стол он 1500 рублей, и это было не самое дешевое предложение, мы покупали в проверенном интернет-магазине. Сейчас эта же модель стоит 1800 рублей и предлагает ее всего один поставщик, да и то под заказ, - рассказывает девушка.

Не прогадал и наш читатель Виктор: в магазине одной из ведущих сетей, торгующих бытовой техникой, он в прошлую пятницу купил электрический самокат.

- Это была моя давняя мечта, я купил его в рассрочку на 6 месяцев за 999 рублей. Сегодня модель, которую я купил, стоит 1159 рублей, соответственно, увеличился размер ежемесячного платежа. В общем, в преддверии летнего сезона это не только своевременная покупка, но и выгодная, - говорит Виктор.

Но не всем так повезло. Расстроен наш читатель по имени Андрей.

- Давно планировал купить электрическую мясорубку, даже «положил» ее в «корзину» неделю назад, но решил пока не оплачивать, подумать. Стоила она 101 рубль 30 копеек. Сейчас обновляю страницу, а там сообщение: «Внимание! Стоимость товара с момента добавления в корзину изменилась». Новая цена - 128 рублей 30 копеек. Вот, думаю, наверное, надо сейчас покупать, не подешевеет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Эти горе-предприниматели сами себя загонят в тупик»

- Такой рост цен, с которым мы сталкиваемся сейчас, я бы назвал «бизнес по-белорусски» со стороны не самых успешных бизнесменов. Их рецепт простой - в любой непонятной ситуации поднимать цены, - отметил в беседе с «Комсомолкой» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Возникает ли кризисная ситуация, или по какой-то произвольной причине у таких бизнесменов падают продажи - они пытаются компенсировать свои потери повышением цен. Самое интересное, что сейчас, когда реальные доходы населения снижаются (по крайней мере, в долларовом эквиваленте), они повышают цены. Им бы постараться продать свой товар по старой цене. Такие горе-продавцы загонят себя и в тупик, и в замкнутый круг. Они будут повышать цены - продажи будут падать. В нынешней ситуации всем нелегко, но подобная тактика, когда все риски пытаются повесить на покупателя, - это самый прямой и короткий путь к разорению этих продавцов.