Белорусские атлеты о переносе Олимпиады-2020: «Немного грустно, но паники нет»

Еще на прошлой неделе такое развитие событий отвергали, но коронавирус и тут спутал планы.

Олимпийские игры ранее никогда не переносили. Бывали лишь случаи, когда Игры отменяли из-за мировых войн (1916, 1940, 1944 года). Распространение коронавируса вынудило организаторов пойти на крайние меры.

- В нынешних условиях и на основе информации, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к выводу, что Игры XXXII Олимпиады в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества, - говорится в сообщении МОК. Олимпийский огонь, который был зажжен в Греции 12 марта, останется в Японии. Летние Игры XXXII Олимпиады сохранят название Олимпийских и Паралимпийских игр «Токио-2020».

Мы спросили у белорусских спортсменов, как они восприняли такое решение.

«Лучше с эпидемией справиться всем вместе, чем подвергать себя риску»

Тяжелоатлет Андрей Арямнов в прошлом году триумфально вернулся в большой спорт, выиграв серебро чемпионата мира. Он был главным претендентов на единственную белорусскую лицензию у мужчин и планировал в Токио стать двукратным Олимпийским чемпионом.

- Не знаю, что будет дальше, конкретных решений пока нет, - говорит Арямнов. - Вопрос, как Олимпиаду будут проводить в следующем году. Ведь надо было набирать олимпийские рейтинговые очки, выступать на соревнованиях. Думаю, из-за переноса некоторые старики отсеются, а молодежь успеет подготовиться.

- Себя к какой категории относите?

- Чувствую себя замечательно. Хотя недавно получил серьезную травму - надрыв локтевой связки. Ошибся, хотел быстрее подготовиться к Олимпиаде. Такие травмы долго лечатся. Так что в этом плане мне повезло, что Игры перенесли. Вряд ли я бы был в оптимальной форме к июлю - августу. Мало того чтобы связка зажила, надо чтобы она набрала силу, чтобы голова не страховала руку.

- Правильное решение приняли в МОК?

- Думаю, да. Все-таки в мире обстановка серьезная. Лучше с эпидемией справиться всем вместе, чем подвергать себя риску.

Батутист и олимпийский чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров готовился повторить свой успех.

- В целом оправданное решение - не подвергать риску много людей. С другой стороны, конечно, обидно, к Играм готовились не один год, а тут все сдвинули. Ничего страшного, будем в следующем году сражаться.

- Лицензию не надо будет снова зарабатывать?

- Не знаю, еще никто детально не знает, не успели перестроить графики и все прочее. Через месяц - два что-то понятно будет. Пока даже не обсуждали в команде, как раз был выходной. Да и что обсуждать, это ведь не мы принимаем решение. Мы можем только подстраиваться.

«Условия для всех одинаковые»

- Перенос Олимпиады - это неожиданность, но условия для всех одинаковые, - сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. - Но для более опытных спортсменов, например для нашего Ивана Тихона, это новость особенно неприятная: в таком возрасте (в июле исполнится 44 года. - Ред.) еще год держать себя в тонусе, бороться на Олимпиаде с более молодыми спортсменами очень сложно. Возможно, после Олимпиады он планировал начать новый этап в спорте и жизни, теперь это придется отложить. Но, зная Ивана, уверен, что у него проблем не будет и он справится. Просто по-человечески ему сопереживаю.

С другой стороны у нас есть спортсмены, кому этот году будет не лишним и полезным для того, чтобы окрепнуть, набраться опыта. В целом у нас команда, которая к Токио как раз вызрела: Анна Малыщик, Татьяна Холодович, Анастасия Мирончик-Иванова, Алина Талай, Максим Недосеков, Эльвира Герман, Карина Демидик, Виолетта Скворцова, Ирина Жук, Виталий Жук, Алексей Котковец, Глеб Дударев. К Олимпиаде они подходили во всеоружии. За год они не должны растерять тонус.

Хотя можете представить, какой сейчас настрой у спортсменов: несколько лет они готовились к этому старту, психологически очень тяжело. Ситуация непростая. Мы это принимаем и реагируем. Сегодня у нас собрание руководства и национальной команды, РЦОП по легкой атлетике - будем вырабатывать новую стратегию (ведь все было заточено под Олимпиаду), чтобы скорректировать планы подготовки, приоритеты по сезону. Постараемся быстро найти контакт с международными структурами, чтобы понять, какие лицензии на Олимпиаду действуют, а какие нет, какие критерии для получения лицей тем, у кого их еще нет. Надо разобраться с новыми реалиями. Пока объявлено, что Игры пройдут летом 2021 года. Предполагаю, что в те же даты.

«Нет смысла к этому относиться как к трагедии»

Наиболее успешные и медалеемкий вид спорт у белорусов - гребля на байдарках и каноэ. Главный тренер сборной Владимир Шантарович не теряет оптимизма:

- Сезон будем заканчивать. Если международные старты прекратили, проведем свой внутренний чемпионат и розыгрыш кубка. Определим состояние спортсменов. Разработаем новую стратегию и с осени начнем подготовку к Олимпиаде следующего года. Паники нет. Такое решение назревало.

- В прошлом году сборная успешно выступила на чемпионате мира, заняв первое место в медальном зачете. Все ждали Олимпиаду, выступление байдарочников и каноистов, учитывая высокие шансы на медали.

- Что тут сделаешь? Скажу одно: мы в этой жизни пережили все (намек про 2016 год, когда за несколько недель до Олимпиады в Рио отстранили мужскую команду, но по итогу так и не предъявили конкретные причины и доказательства. - Ред.). Поэтому нет смысла к этому относиться как к какой-то трагедии. Да, немного грустно. Но не более. Будет шанс у молодых дозреть, за зиму прогрессировать, внутри команды повысится конкуренция. На все смотрим с позитивной стороны. Думаю, у спортсменов такая же реакция. Да, были планы, но вмешались форс-мажорные обстоятельства.

- Правильно, что перенесли Олимпиаду?

- Для безопасности спортсменов это правильное и разумное решение.

- Вы сейчас на сборе в Турции. Как там обстановка и как будете возвращаться домой?

- Тут в Белеке все спокойно. Четвертый год готовимся в местных центрах, хорошие условия для тренировок. В том районе ни одного случая заболевания. Учитывая последние новости и финансовые соображения, собираемся домой. Вернемся, посидим на карантине и через две недели заново начнем подготовку.

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