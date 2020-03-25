«Там сошлось несколько факторов»: глава Минздрава о том, почему в Беларуси не будет вспышки коронавируса, как в Италии

На специально организованной онлайн-конференции на вопросы студентов различных вузов ответили министр здравоохранения Владимир Караник, замглавврача Минской инфекционной больницы Олег Скрипко и начальник Главного управления высшего образования Минобра Сергей Касперович. Уже первые минуты трансляции видео смотрели около 10 тысяч человек. Владимир Караник пошутил, что никто из спикеров не планировал собрать стадион.

Накануне этой сессии вопросов и ответов стало известно, что на 25 марта количество зараженных коронавирусом в Беларуси выросло до 86. 29 пациентов выписаны или готовятся к выписке. Под медицинским контролем остаются 57 человек.

Мы собрали самые актуальные высказывания онлайн-конференции.

«В Италии сошлось несколько неблагоприятных факторов»

- Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?

- Если у пациента нет признаков болезни и у него один отрицательный мазок, это позволяет нам его относить к излеченным. Но по протоколу мы должны получить два отрицательных мазка и период наблюдения должен быть 14 дней от момента госпитализации. Часть людей у нас на сегодняшний момент не выписаны только потому, что одно из этих двух условий не выполнено, - не прошло 14 дней или нет второго отрицательного мазка, - объяснил министр здравоохранения Владимир Караник.

- Почему началась эпидемия в Италии и стоит ли бояться итальянского сценария белорусам?

- Мы уверены, что у нас сценарий несколько другой, - ответил Владимир Караник. - В Европе нет санитарно-эпидемической службы, там нет инфекционных больниц.

Владимир Караник описывает ситуацию, которая произошла в Италии, как закон Мерфи.

- Допустимые погрешности сложились так, чтобы причинить максимальный ущерб. (Первое. - Ред.) Заражение произошло у пожилого активного человека, который много контактировал с людьми. Человек попал в обычную больницу, а потом в реанимацию с пневмонией. Его типировали только на шестой или девятый день. К этому времени было много зараженных среди взрослого населения и среди медработников больницы. Это и привело к такому неконтролируемому распространению.

Коронавирус стал распространяться среди пожилого населения.

- Этот контингент требует интенсивной терапии чаще всего. И из оборота было выключено большое количество медперсонала, который был необходим для этой интенсивной терапии. Там сошлось несколько неблагоприятных факторов, которые мы изначально пытались нивелировать разделением потоков движения пациентов.

«Надеемся, будет контролируемое развитие ситуации»

- Начнется ли вспышка коронавируса в середине апреля, как говорили медики?

- Дату, когда начнется вспышка, только на моей памяти переносили уже три или четыре раза, - сказал Владимир Караник. - Она должна была начаться в прошлую пятницу. Кто-то говорит, что начнется в середине апреля. Мы надеемся, что эта вспышка не произойдет ни в середине апреля, ни в середине мая, июня, а будет контролируемое развитие ситуации.

- Помогут ли противовирусные препараты в профилактике коронавируса?

- Принимать в целях профилактики и назначать себе просто так противовирусные препараты не стоит. Обратитесь к врачу, - предостерег от самолечения Олег Скрипко. - Что касается коронавируса, то доказательной стопроцентной базы о том, что какие-то лекарственные средства точно помогают при нем, нет. Есть рекомендации ВОЗ по назначению тех же самых препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, определенных противомалярийных препаратов. Но это то, что не продается в аптеке, такие препараты имеют такой профиль действия, что их должен назначать специалист.

- В Европе первый человек уже отравился противомалярийным препаратом, - добавил Владимир Караник. - Причем насмерть. Наши китайские коллеги вообще во время вспышки изъяли из аптек противовирусные препараты. Потому что бесконтрольный прием приводит к побочным эффектам, а у кого-то к позднему обращению за медицинскую помощью.

«Марлевая повязка не отфильтрует вирус»

- Обезопасит ли марлевая повязка от вируса?

- Все же понимают, что марлевая повязка в силу своей структуры не отфильтрует вирус. И в принципе, этого вируса в окружающем воздухе, скорее всего, нет, - объясняет Олег Скрипко. - А повязка, которую вы будете носить длительное время, станет влажной, на ней будут другие микробы. Поэтому смысла здесь большого нет. Есть смысл в соблюдении дистанции между людьми, личной гигиене.

- Когда к нам придут экспресс-тесты из Китая и где можно будет сделать тест?

- Самолет прилетает 1 апреля в 17.45, - ответил Владимир Караник. - Там идет первая партия - больше двух тысяч наборов экспресс-тестов, медицинские очки, дистанционные термометры. Плюс мы плотно работаем с Китаем по поводу дальнейшего сотрудничества. Сейчас появилось много экспресс-тестов: и китайского производства, и европейского. К сожалению, экспресс-тест, который делает анализ на коронавирус на основе анализа крови, сейчас проходит процесс валидации, уточняется степень его достоверности. Но мы уже заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов, которые будем размещать в приемных покоях, в других больницах. Поскольку этот метод требует забора крови, то понятно, что в аэропорту или на границе этого не сделаешь.

Мы сейчас анализируем те тесты, которые являются наиболее достоверными. Потому что ложноположительные тесты - это, наверное, полбеды. Это неприятные эмоции для человека и некоторое время на ожидание, пока результат будет перепроверен валидированным тестом. А вот ложноотрицательные тесты… Есть опасность, что мы кого-то можем упустить из своего поля зрения. Мы сейчас оцениваем эффективность всех тестов на предмет их чувствительности и исключения ложноотрицательных результатов.

- Зачем Минздрав открыл благотворительный счет?

- Неделю мы держали круговую оборону, когда со всех сторон нам предлагали помочь и перечислить деньги, - прокомментировал Владимир Караник. - Финансирования сейчас хватает в полном объеме. Открыть благотворительный счет было решено для того, чтобы ответить на запрос общества, которое в данный момент хочет консолидироваться, почувствовать сопричастность к борьбу с эпидемией и сказать о том, что мы вместе.