Футболист Сергей Алейников из Италии: «Самый сильный удар коронавирус нанес по психологии людей»

- Самый проблемный регион в плане распространения коронавируса - в районе Милана и Бергамо (до Лечче около тысячи км. - Ред.). Оттуда все стараются убежать на юг. Поэтому здесь выставляют кордоны, чтобы закрыть эту дорогу. Введен строгий карантин. За нарушение этих условий штрафы от 400 до 3000 евро. То есть нельзя выходить на улицу без весомой причины. Чтобы выйти, при себе должен быть документ (сертификат), на котором указываешь причину. Например, покупка продуктов, больные родители. Конечно, в основном люди выходят в магазин. Возможно, скоро закроют бензоколонки. Но это больше касается Северной Италии.

Сергей Алейников после завершения карьеры футболиста живет в итальянском городе Лечче. Фото: corriere.it

- Как вы живете в Лечче?

- У нас ситуация не такая жесткая, как на Севере. Но тоже все закрыто, город патрулируют карабинеры. Взялись за дело серьезно. Хотя с большим опозданием, так надо было делать с самого начала появления новостей о распространении коронавируса.

- Как ваш день проходит?

- С женой дома, заняты домашними делами, смотрим фильмы. Периодически выхожу за покупками и заодно подышать свежим воздухом. С продуктами проблем нет. Стараюсь соблюдать предписания врачей: мыть руки, на улице подальше держаться от людей.

- В Лечче много заболевших?

- В основном дают информацию в целом по Италии с акцентом на Милан и Бергамо.

- В Италии многие устраивают концерты, поют на балконах. Как в Лечче?

- Может, это и есть в центре города, наш дом в спокойном районе, вокруг ничего такого не происходит.

- Вы работаете тренером в детской команде. Как эта ситуация сказалась на работе?

- Все закрыто, поэтому вся работа дома. Есть чем заняться: анализ, планирование и так далее.

- Что будет с чемпионатом Италии? Доиграют?

- Еженедельно собирается федерация, руководство клубов, думают, что делать. Окончательного решения нет. Но определенно в ближайшие две недели чемпионат не возобновят.

- Чемпионат Беларуси - единственный в Европе, где турнир продолжается. В Италии есть к нему внимание?

- Все с удивлением обсуждают эту тему: почему в Беларуси играют, когда вся Европа закрыта? Многие недоумевают. Только с этой точки зрения обсуждают.

Наш футбол удивляет мир: пишут, что пенальти придумали белорусы, а главная звезда - баянист

- Каково ваше мнение?

- Для меня эта ситуация непонятная. Это мягко говоря. Что хотят показать и доказать - непонятно.

- В целом в Италии какое настроение у людей? Свет в конце туннеля есть?

- А как без этого жить? В этом плане люди во всем мире одинаковые. Рано или поздно все это закончится. Вопрос в том, с какими потерями выйдет мир из этой ситуации.

- Сильный удар по экономической системе.

- По всему нанесен сильный удар. Самый сильный - по психологии людей. В какую сторону она изменится - в лучшую или худшую - покажет время.

- Но есть и плюсы. Говорят, в Венеции из-за карантина стала чище вода, даже дельфинов заметили.

- Не будем без толку молоть языком. Много чего говорят. Надо подождать, когда это закончится, потом посмотрим, что на самом деле произошло.

- С близкими, друзьями из Беларуси общаетесь?

- У каждого свое мнение. Многие тоже удивлены, что продолжается чемпионат по футболу. Мне кажется, что в Беларуси ситуацию воспринимают намного спокойнее. Возможно, потому что ситуация не такая критичная.

ДОСЬЕ «КП».

Сергей Алейников. Родился 7 ноября 1961 года в Минске. Воспитанник минской СДЮШОР-5. Первые тренеры — Валерий Ковалевский и Олег Базарнов.

Выступал за команды «Динамо» Минск (1981–1989), «Ювентус» Турин, Италия (1989–1990), «Лечче» Италия (1990–1992), «Гамба Осака» Япония (1993–1995), «Оддевольд» Уддевалла, Швеция (1996), «Корильяно» Корильяно-Калабро, Италия (1997), «Ананьи Кальчо» Ананьи, Италия (1998).

Чемпион СССР 1982 года. Обладатель Кубка Италии 1990 года и Кубка УЕФА 1990 года.

За сборную СССР/СНГ сыграл 77 матчей, забил 6 голов. Вице-чемпион Европы 1988 года. Участник чемпионатов мира 1986, 1990 годов. Участник чемпионата Европы 1992 года.

Выступал за сборную мира против сборной Бразилии в матче, посвящённом 50-летию Пеле (Милан, 1990 год). По итогам опроса к 50-летию УЕФА был признан лучшим футболистом Беларуси за 50 лет.

Как тренер работал с клубами «Ананьи Кальчо» Ананьи, Италия (1998–1999), «Понтедера-1912» Понтедера, Италия (2000–2001), «Торпедо-Металлург» Москва (2003), «Видное» Видное (2003), «Крас» Згонико, Италия (2007–2008), «Дайнава» Алитус, Литва (2014). Живет в Лечче, сейчас работает тренером в детской команде.

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