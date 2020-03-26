«Сказали взять документы, деньги и выйти на улицу»: деревню под Осиповичами эвакуировали из-за ЧП на полигоне

В среду, 25 марта на военном полигоне под Осиповичами загорелась транспортно-заряжающая машина. Эту технику используют для хранения и транспортировки боеприпасов. Как рассказала официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик, в это время одно из подразделений выполняло на полигоне учебно-боевые задачи. Пострадали двое военных – они получили ожоги разной степени тяжести. Сейчас пострадавшие в госпитале. В ЧП разбирается комиссия Министерства обороны. В тот же день всех жителей близлежащей деревни Поплавы эвакуировали.

В Протасевичском сельсовете на звонок журналиста реагируют нервно:

- Никакого ЧП не было, все, что касается полигона – военная тайна. Все жители деревни на месте, все у нас нормально, - говорит председатель и кладет трубку.

В пятницу, 26 марта жители действительно на месте. Их увозили только на ночь - утром все вернулись домой. В Поплавах, по словам местных, живет около 30 человек, деревня представляет собой одну длинную улицу. Полигон находится в нескольких километрах отсюда.

- Вечером я не слышала никаких выстрелов или хлопков, мой дом – самый дальний от полигона. Но когда вышла на улицу, увидела густой дым, как после взрыва, - рассказывает местная жительница. - Примерно в 7 вечера по улице стала ездить милицейская машина с включенной сиреной. Всем сказали подготовить деньги, документы и выйти к началу улицы. Это довольно далеко, примерно километр, поэтому бабушек, которые сами дойти не могли, подвозили.

Женщина говорит, что жителям деревни не сразу сказали, что случилось, куда их увозят и на какое время.

- Страшно не было – не в огород же снаряд упал, просто как-то по не по-человечески получилось, - тактично описывает ситуацию собеседница. – Когда мы ехали в автобусе, позвонил муж: его не пустили в деревню, он не знал, куда меня увезли. Позже нам сообщили: едем в гостиницу в Осиповичах, там мы и встретились. Только когда выезжали из деревни, увидели на полигоне яркое пламя – как будто взорвалась машина. Было жутковато, хотя живя рядом с полигоном, всего можно было ожидать. Но за те 28 лет, что я здесь живу, ничего подобного не случалось.

Жителей Поплавов попросили переночевать вне дома: те, у кого были родственники в Осиповичах, остались там, остальных отвезли в гостиницу райцентра.

- Там всех покормили ужином, разместили в номерах. Утром после завтрака отвезли обратно в деревню – в 10 утра все уже были дома. Я осталась у родственников: так как наши телефоны военные не записали, я сама с утра звонила в МЧС и спрашивала, можно ли уже возвращаться.

В гостинице «Осиповичи» рассказывают, что жители деревни Поплавы к ним действительно приезжали.

- Их привезли ненадолго, наверное, на ночь, просто для предосторожности, - говорит работница гостиницы. – Было 12 человек. Когда я пришла утром на смену, они завтракали, а потом их на автобусе увезли домой.

Сейчас, говорит наша собеседница из Поплавов, в деревне все спокойно, на полигоне тоже.

- Когда там проходят учения, стреляют, нам не просто хорошо слышно – аж подпрыгнуть можно от неожиданности. Сейчас уже привыкла, но в первый год жизни здесь было страшновато.