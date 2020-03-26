«В декрете сидеть невыносимо уже!»: кто и зачем пришел на кастинг X-Factor в Гомеле

Парни с гитарами не стесняются распеваться на все здание. Уборщица подметает и с удивлением косится на девушку, которая спряталась за дверью и уже час громко поет какие-то странные песни. Ярко накрашенная блондинка в мини невозмутимо пудрится и делает селфи. Скромно стоят в очереди женщина со взрослым сыном. Все они - участники регионального предкастинга шоу X-Factor в Гомеле.

Каждый распевался, где могФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«ЧТОБЫ Я ЕХАЛА ДОМОЙ, А ВЫ У МЕНЯ В ГЛАЗАХ СТОЯЛИ!»

При входе администратор всем участникам и персоналу измеряла температуру лазерным термометром:

- У одной женщины была повышенная температура. Но она сказала, что не больна, просто волнуется. Мы выдали ей маску и просили пропустить на прослушивание в самом начале.

На входе измеряли температуруФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Это 57-летняя Алла, которой захотелось «показать себя»:

- Я еще в школе пела первым голосом, в деревне у нас под гармошку, когда и микрофонов-то не было! - рассказала она «КП». На сцена она исполнила «Оренбургский платок», правда, жюри не впечатлила.

Алла в детстве пела под гармошкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вообще, команде предкастинга часто приходилось скучать. Участники отбора мало двигались на сцене, ничем не удивляли, не все даже попадали в ноты. В Гомеле в составе группы X-Factor работали генпродюсер Белтелерадиокомпании Глеб Шульман, исполнительный продюсер проекта Ольга Шлягер, руководитель утренней программы «Добрай ранiцы, Беларусь!» Елена Воляк, телеведущая и актриса Светлана Боровская, композитор и певица Нина Богданова.

Команда шоу ищет тех, кто удивляетФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Особенно горячо за участников болела Светлана Боровская. Во время прослушивания она даже вышла из зала и обратилась к тем, кто ждал своей очереди:

- Многие вялые такие… Делайте все весело! Праздник должен быть! Чтобы я ехала домой, а вы у меня в глазах стояли!

«МНЕ ГОВОРИЛИ, ЧТО ОЧЕНЬ КРАСИВО ПОЮ, НО САМ Я В ЭТОМ НЕ УВЕРЕН»

Анастасия, которая учится на географа, пришла на кастинг с укулеле (маленькой гитаркой):

- Захотела попробовать большую сцену. Очень хочется попасть на эстраду!

Анастасия пришла на кастинг с укулелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А парень с гитарой представил песню, которую посвятил девушке.

- Вы пришли, чтобы вас девушка заметила? - спросили в жюри.

- В то числе, да.

- А она вообще знает, что вы в нее влюблены?

- Пока нет…

Парни пришли проверить себяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Другой парень, будущий электрогазосварщик, захотел проверить себя:

- Мне говорили, что очень красиво пою, но сам я в этом не уверен. Пришел, чтобы получить оценку от профессионалов.

33-летняя Екатерина громко репетировала в холле. У нее хороший голос - окончила музыкальный колледж. Сейчас выступает на местных концертах, а приехала из городского поселка на X-Factor, чтобы показать себя. Для жюри она подготовила… хоровую песню «Магутны Божа», которую не раз пела на фестивалях и конкурсах:

- Потому что эта песня про Беларусь, про Бога, и в ней хорошо раскрывается мой голос.

33-летняя Екатерина окончила музыкальный колледж и пела в хореФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кстати, Екатерина взяла с собой бутылочку антисептика и дезинфицирующие салфетки, хоть коронавируса и не боится - на всякий случай.

Анастасия, мама двоих детей, приехала из Жлобина:

- Люблю петь, танцевать и зажигать публику. Участвую, чтобы показать себя. Потому что не первый год сижу в декретном отпуске - уже невыносимо!

Некоторые принесли с собой антисептикиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«ОБЕЩАЛ СЫНУ, ЧТО ПРИДУ»

Девушка с короткой стильной стрижкой неплохо спела, но - все песни по одной строчке. Только начнет и вдруг обрывает выступление:

- Тут так много света… И вы, когда на меня смотрите, вторая строчка куда-то улетает!

Одним из немногих, кто порадовал жюри, оказался сотрудник МЧС. Когда он задорно исполнял свою собственную песню со словами «ты водила, я тушила», и «чих-пых» в припеве, все улыбались, некоторые даже доставали смартфоны, чтобы записать парня.

- Я открыл для себя пропаганду - то есть, как сагитировать людей соблюдать меры осторожности. И чтобы достучаться для детей, я начал писать песни про безопасность, - рассказал спасатель.

Послушав неубедительное выступление другого мужчины, жюри удивляется, зачем он пришел на отбор:

- Я сыну обещал, что схожу на кастинг. Ему 6 лет.

А будущая повар Карина вышла на сцену кастинга уже во второй раз - недавно она пробовалась в Могилеве:

- В каждый город буду ездить. И в Витебск приеду. Хочу, чтобы с каждым разом было все лучше.

- А в этот раз вы выступили лучше? - интересуется жюри.

- Нет! Еще больше разволновалась…

Девушка приехала на кастинг уже во второй разФото: Павел МИЦКЕВИЧ

СВЕТЛАНА БОРОВСКАЯ: «Я ТОЖЕ ПОЮ, НО ДОМА В ДУШЕ»

По итогам первой части отбора в Гомеле выступления прокомментировала Светлана Боровская:

- Мы точно знаем, кого ищем. Телевизор не должны выключить! Ведь потрачены деньги, силы, эмоции. Те, кто приходят на кастинг, должны быть яркими, артистами от природы, заводилами компаний, а не просто теми, кто поет. Я тоже пою, но дома в душе, потому что я не певица. Вот пришла девушка-повар, которая хочет развиваться и петь. Если бы я пошла на поварское дело, я бы хотела стать лучшим поваром в стране, чтобы все стремились здороваться со мной за руку. А то выходят на сцену и удивляются: ой, а у вас так ярко лампочки светят, а такой большой зал… А что вы хотели? Каждый человек прекрасен, но он должен знать, в чем он прекрасен.

Члены жюри радовались интересным номерамФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле Светлана услышала тех, кто может хорошо петь:

- Но чтобы послушать песню, мы включаем радио. А чтобы на человека смотрели, он должен быть артистом. Нужна харизма! А то выходят на сцену и говорят: ну хотите, я спою… Нет, мы ничего не хотим. Это вы должны засыпать нас номерами, у вас должно быть в запасе 20 песен - с плясками, париками, шарфиками, с цветочками в зубах! Я хочу, чтобы я не могла вас остановить - чтобы настолько было интересно! А мы вынуждены искать нежные струны, чтобы остановить выступление и не обидеть.

Всего продюсерской группе проекта на региональных предкастингах предстоит прослушать больше трех тысяч претендентов - столько заявок поступило на электронный адрес и в соцсети медиахолдинга.

Жюри посоветовало участникам не быть вялымиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

После Гомеля организаторы посетят Витебск (4 и 5 апреля), Брест (11 и 12 апреля), Барановичи (18 апреля), Лиду (19 апреля), Мозырь (25 апреля) и Бобруйск (26 апреля). Предкастинги в Минске пройдут в мае.