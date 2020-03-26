Семейные ужины по скайпу, переоценка ценностей и ожидание бэби-бума: белоруска в Италии переживает карантин по коронавирусу

Ульяна Федотова окончила нашу Академию искусств как театровед-искусствовед. Работала в галерее «Мастацтва», писала рецензии в белорусскую прессу. Но уже почти полтора года живет со своим супругом Лоренцо в Италии. Знакомы они с 2016-го, поженились полтора года назад. Тогда минчанка переехала в Бари - это регион Апулия, юг страны. Лоренцо - геодезист, а Ульяна зарабатывает в Италии своими хобби в сфере красоты - украшениями ручной работы для невест, прическами и макияжем.

Девушка говорит, что первые месяцы она все время куда-то бежала по белорусской привычке, не могла принять неспешный итальянский темп жизни. Piano-piano, то есть «тихо», «спокойно» - этих слов во всем придерживаются итальянцы.

В выходные и не только были обязательные встречи с друзьями - теперь общение только по скайпу. Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

- В какой-то момент я и сама прочувствовала прелесть того, что можно остановиться и просто выпить чашечку кофе. Но в то же время есть и минусы: городской транспорт, к примеру, часто опаздывает, а с ним и люди. Конечно, это очень раздражает, - делится минчанка.

Центр Бари до карантина.Видео: Ульяна Федотова

Ощущается это и в медицинской сфере. В Италии есть семейные доктора-терапевты. Они же выписывают лекарства и дают направления к врачам узкого профиля - как правило, это платные услуги. Девушке однажды пришлось обратиться к таким специалистам, помощь была качественной. Попасть к докторам не всегда просто, а в день приема пришлось ждать 5 часов.

На улице едва ли встретишь прохожего, да и те в масках... Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

- То же и в больницах. Свекор в прошлом году попал туда с черепно-мозговой травмой - неудачно оступился дома. Всю нужную помощь пожилому человеку оказали сразу, но в дальнейшем врачей вылавливали как могли, узнавая что и как.

Ко всему, говорит Ульяна, Италия и правда страна долгожителей.

- На набережной можно всегда встретить бодро шагающих и бегающих старичков, итальянцы занимаются спортом до преклонного возраста, а уж с какой легкостью седовласые синьоры таскают огромные тележки с продуктами, можно только подивиться... К слову, моему мужу - 43, а свекру в этом году исполняется 90 лет. И здоровье у него крепкое…

"У нас работает целая команда по организации съемок свадеб и других торжеств в самых красивых местах Апулии". Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

Очередь на вход в супермаркет - около 40 минут

О коронавирусе в Китае итальянцы узнали из новостей. О теме много говорили, но царило спокойствие. Первые волнения появились со вспышкой на севере Италии. Но люди на юге все равно не впадали в панику, не бежали скупать килограммами пасту или другие продукты, как это случалось во многих странах, опасаясь продовольственного коллапса.

- У нас в городе встревожились, лишь когда объявили карантин по всей стране. Но эти меры как способ профилактики восприняли не все. Когда колоссальный рост заболеваемости в Италии связывают с менталитетом местных жителей, образом жизни, непокорностью каким-то правилам, это звучит правдиво. По моим наблюдениям, итальянцы - гиперсоциальны. Только при приветствии - два поцелуя в щеку и рукопожатия. Плюс они любят собираться большими компаниями, почти всегда с детьми, ходят в бары и рестораны и расходятся только к полуночи. Это все - неотъемлемая часть жизни итальянцев, что и сыграло свою злую роль в ситуации с распространением коронавируса. А что касается непокорности, то и после введения карантина многие продолжали гулять в парках, выходить на пробежки, ездить в соседние города. Только когда правила ужесточили (а любое перемещение между городами карается штрафом в 3000 евро, или заключением под стражу), что-то поменялось всерьез. К сожалению, люди не понимали всей опасности ситуации и вели себя откровенно безответственно.

Так, говорит Ульяна, выглядит любой поход в магазин. Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

При этом, по словам белоруски, власти Италии делали с какого-то времени все возможное.

- По улицам курсировали машины с громкоговорителями, просили граждан оставаться дома. Покупки просили делать в случае крайней необходимости, а выходить - только в магазины и аптеки.

В соседнем с Бари городке Нойкаттаро патрульная машина призывает остаться дома.Видео: архив Ульяны Федотовой

Ульяна говорит, что выходить из дома в пределах 200 метров можно только со специальным документом, в котором указаны ваше ФИО, адрес прописки и причина, по которой вы вышли из дома. Их всего четыре: по работе (подтверждающий документ, где и кем вы работаете); ситуация необходимости (продукты); по состоянию здоровья (аптека); возвращение домой по адресу прописки. Муж Ульяны в начале недели поехал в Кастеллана Гротте, чтобы закончить работу. Планировали, что он вернется в Бари через несколько дней, но накануне власти ввели ужесточение карантина, так что вопрос завис, и он остался пока на съемной квартире.

Набережная всегда была людным местом... Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

- За время с начала эпидемии мы уже привыкли к дистанции в один метр как минимум. Возле касс, на входе в супермаркеты на пол наклеили специальные разделительные ленты. А на входе пару дней назад появился охранник, который ограничивал допуск людей, причем зайти может только один член семьи: пришли вдвоем - будьте любезны, ожидайте и решайте, кто пойдет делать покупки... Мне уже довелось постоять 40 минут в очереди только на вход. И внутри все организовано очень грамотно. Например, некоторые отделы перекрыты лентами, чтобы они не были сквозными и люди не скапливались в определенном месте. В магазинах добавился персонал именно для контроля. Так, у молочного отдела пришлось подождать: там было два человека, а третьей войти мне не удалось. Охранник вежливо объяснил, что иначе нарушится дистанция в один метр: «Немного терпения, синьора».

Разделители у касс для соблюдения метровой дистанции друг от друга. Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

На юге опасаются похолодания и снега, а на севере очередь на кремацию жертв вируса

Вообще, говорит Ульяна, теперь улицы Бари опустели - встретить прохожего практически нереально. «Ощущение, что попал в фильм об апокалипсисе или последствиях биологической войны», - признается наша соотечественница.

- Сработали те самые высокие штрафы. Закрыты все офисы, все магазины - действуют только супермаркеты и аптеки. Машин тоже практически не встретишь. А каждое авто на выезде и въезде из городов проверяется: спрашивают документы, смотрят прописку, спрашивают, откуда, куда и к кому человек едет. В целом теперь только можно сказать, что все стали ответственными гражданами.

Рыбный рынок в Бари на карантине. Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

И это притом, что в Апулии ситуация не такая сложная, как в том же Бергамо. В Апулии на 25 марта 2020-го 1093 случая, из них 48 летальных, 22 человек выздоровел, 610 - на домашнем лечении, 64 - в интенсивной терапии, 349 - с симптомами вируса. Всего в Италии от коронавируса умерло 7503 человека.

- Там живет моя полная тезка, Ульяна Федотова, с которой мы постоянно разговариваем по телефону. Сейчас у них в городе огромное число жертв коронавируса (4178 человек на 25 марта), большая очередь на кремацию тел. А горожане сидят по домам, стараются решить накопившиеся дела. И, конечно, все тут надеются на Бога, на его поддержку. Вся страна замерла в надежде на лучшее. Каждый день публикуется статистика, ее смотрят, прежде всего надеясь, что цифры пойдут на спад. Но этому пока не способствует погода. Например, в ночь с 23 на 24 марта похолодало до 0 градусов, выпал снег. Горожане даже пошутили, мол, это мэр Бари постарался: «Теперь вы понимаете, почему не надо выходить из дома? Это я сделал так, чтобы пришла зима!»

Город пуст.... Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

«Комсомолка» поинтересовалась, как внутри страны воспринимается ситуация с медпомощью на севере Италии.

- Врачи оказались заложниками происходящего. Пневмонии, развивающиеся в фиброзы легких, требовали срочного подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких, а их на всех не хватало. Наверное, доктора впервые в жизни сталкивались с выбором, кого же спасать в первую очередь. И выбор был не в пользу стариков с патологиями - прежде всего помогали более молодым, более крепким. Наверное, сейчас никто их за это не упрекнет. А как на ситуацию посмотрят потом, пока никто не брался прогнозировать. Не до того.

Такие шутки (а итальянцы несмотря ни на что остаются оптимистами) гуляют теперь по городу. Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

В Бари из окон иногда звучит гимн Италии и Ave Maria....

Сейчас в Бари из окон иногда звучит гимн Италии и Ave Maria. Но уже не дважды в день, в 18.00 и 21.00, как в первые дни тотального карантина. «Это как на войне, поддержка боевого духа», - замечает минчанка.

- Люди сплотились. В один из дней многие поучаствовали во флешмобе - в 21.00 поприветствовали из окон друг друга включенными фонариками мобильных телефонов. Было очень трогательно. Витала атмосфера поддержки, радости, надежды, но все со слезами на глазах. Но одна из блогеров, которая живет на севере страны, сказала мне: музыку там не включают - ситуация у них ближе к критической. Смерть там зашла во многие дома, не до песен.

Город Бари опустел.... Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

Ульяна считает, что Италию обязательно ждут перемены после победы над эпидемией.

- Это будет период переоценки семейных, дружеских ценностей. Для них уже колоссальное испытание - полностью остаться без общения. Но их находчивости можно позавидовать. Они устраивают ужины по скайпу, также занимаются аэробикой онлайн, а в лото играют на балконах. Так что эту нацию не сломить. Конечно, есть страх, неуверенность, тревога, но оптимизм - он превыше всего. Я даже не могу себе представить, какая волна радости накроет Италию, когда напасть одолеют. Тут уже шутят, что после карантина в Италии ожидается демографический бум. Знаете, сейчас наступает самая красивая пора в Италии, все распускается, цветет, по дороге в магазин сфотографировала только распустившийся цветок - ярко-красный мак. Когда тебя лишают таких простых моментов, как гулять, дышать свежим воздухом, любоваться природой, начинаешь еще больше ценить то, что имеешь. Пусть поскорей закончится этот кошмар и все будет как прежде. Нет - лучше! Viva Italia!

В Италии прошел флэш-моб, когда дети рисовали в альбомах или на майках радугу со словами "Все будет хорошо!". Потом их вывешивали в окна и на балконы. На фото - Алессандро, сын друга семьи Ульяны, и майка на балконе соседей. Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

Мэр Нойкаттаро лично эмоционально говорит людям, чтобы сидели дома.Видео: Ульяна Федотова

КСТАТИ

В конце февраля - начале марта Ульяна была в Минске - проведала маму, поучаствовала в открытии мемориальной доски своему отчиму, известному белорусскому композитору Игорю Паливоде, путь к которой занял 5 лет.

- Особое внимание ко мне, как к прибывшей из Италии, на границе было. Когда выезжала в Литву, откуда был мой рейс в Бари, белорусский пограничник попросил отсканировать мои документы - вид на жительство и паспорт. А затем пожелал не болеть. Если бы решила ехать на пару недель позже, могла попасть в карантин и не побывать у мамы.

Ульяна и Лоренцо 9 мая 2019-го на ежегодном праздновании прибытия мощей св.Николая Чудотворца в город Бари. Фото: Архив Ульяны ФЕДОТОВОЙ

ИСТОРИЯ В ТЕМУ

Историю любви с Лоренцо (а познакомились они в интернете) Ульяна связывает буквально с чудесными обстоятельствами.

- Месяца за два до того, как мне написал Лоренцо, я обратилась с проникновенной молитвой к иконе святого Николая Чудотворца в Бобруйске. В городе я оказалась по приглашению однокурсницы по Академии искусств: она отрабатывала распределение в местном театре. А когда стали общаться с Лоренцо, то с удивлением узнала, что этот симпатичный молодой человек - из города Бари, где хранятся мощи святого Николая Угодника.

Несколько месяцев пара общалась в сети благодаря переводчику Google, помогали и знания Ульяны в итальянском со времен детских поездок на Апеннины по чернобыльской программе. А потом Лоренцо приехал в Минск знакомиться вживую. Тогда и стало ясно, что это - любовь. Спустя три года пара поженилась, и Ульяна переехала в Бари.