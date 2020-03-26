2020-03-26T11:02:08+03:00
Досуг
КП Беларусь

Бесплатная Неделя Интернет Маркетинга пройдет онлайн с 29 марта по 4 апреля

В прямом эфире вы увидите выступления 56 ведущих экспертов СНГ, среди которых Игорь Манн, Дамир Халилов, Денис Каплунов
Ирина ВЕТРОВА
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Присоединившись к мероприятию, вы можете не только получить полезные знания, но и поучаствовать в установлении нового мирового рекорда.Присоединившись к мероприятию, вы можете не только получить полезные знания, но и поучаствовать в установлении нового мирового рекорда.
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Сейчас, когда многие «живые» мероприятия отменены из-за коронавируса, самое время для того, чтобы повысить свои знания онлайн. Присоединяйтесь к Неделе Интернет Маркетинга – онлайн-конференции, посвященной вопросам развития бизнеса в интернете и основным направлениям digital-маркетинга. Особенность мероприятия - в полном запрете на прямую рекламу и продажи во время выступлений. Участие абсолютно бесплатное.

Присоединившись к мероприятию, вы сможете не только получить полезную информацию, но и принять участие в установлении нового мирового рекорда! Организатор конференции – маркетолог и предприниматель из Беларуси Евгений Кузин - решил установить новый рекорд Гиннеса за проведение самого крупного онлайн-мероприятия по маркетингу. Для этого он планирует собрать более 50 000 участников. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году российским журналом «Главбух», собравшем на онлайн-семинаре 12091 зрителя.

Каждый из семи дней онлайн-конференции будет посвящен одной из тем:

В прямом эфире вы сможете увидеть выступления 56 ведущих экспертов СНГ, среди которых:

Игорь Манн – лучший тренер по маркетингу в СНГ - расскажет о способах найти уникальное позиционирование бизнеса и проверить его корректность.

Кети Сапович - официальный хэдлайнер РИФ+КИБ и Russian Internet Week. Топ-менеджер, за плечами которого - ведущие позиции в Rutube , IVI, Yell и Maison Dellos. Колумнист, популярный автор, визионер, меценат.

Александр Левитасэксперт №1 по партизанскому маркетингу – поделится основными принципами инструментами маркетинга без бюджета.

Александра Митрошина - Успешная фем-активистка и блогер с аудиторией более 2 млн подписчиков. Автор книги-бестселлера по продвижению личных блогов, проданной тиражом 75.000 экземпляров.

Дамир Халиловодин из ведущих экспертов по продвижению в социальных сетях – поможет разобраться с комплексной стратегией SMM-продвижения.

Денис Каплунов – автор шести книг-бестселлеров по копирайтингу – научит писать именно то, что хотят прочитать потенциальные клиенты.

Также на онлайн-конференции выступят Юлия Ракова, Полина Ганкович, Илья Балахнин, Кирилл Куницкий и многие другие эксперты.

Чтобы присоединиться к проекту, посетите сайт imweek.ru и пройдите бесплатную регистрацию. А 29 марта подключайтесь к прямой трансляции для фиксации рекорда. Генеральный партнер конференции - агентство комплексного интернет-маркетинга Convert Monster.

Онлайн-конференция пройдет с 29 марта по 4 апреля, время трансляции - с 10.00 до 18.00.

Подробности на сайте: imweek.ru

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