Игрок «Зенита» Дзюба о шуточном постере FIFA21 с Лукашенко: «Это бомба»

В Европе футбольные и хоккейные чемпионаты продолжаются только в Беларуси. Большинство спортсменов европейских клубов из-за распространения COVID-19 перешли на индивидуальные тренировки. А в свободное время посматривают в сторону Беларуси - в условиях дефицита нового футбола все-таки интересно. На прошлых выходных всех впечатлил баянист на трибунах болельщиков «Ислочи» и сразу пять (!) пенальти в матче «Слуцк» - «Славия».

Это породило шутки, мол, в 2020 году в футбол играют только в Беларуси. Так в соцсетях появилась шуточная обложка игры FIFA21 (в названиях релизов спортивных компьютерных игр используется следующий календарный год) с президентом Беларуси Александром Лукашенко (обычно на постере звезды футбола: Месси, Роналду, Неймар и так далее).

Лукашенко: Я старый футболист, это моя первая профессия

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба впечатлялся находчивостью болельщиков и у себя в Инстаграме опубликовал этот постер с подписью «Бомба».

Дзюба впечатлен. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Есть и вариант с хоккеем.

Хоккейный вариант с NHL21. Фото: соцсети

Кстати, в пятницу 27 марта стартует финальная серия чемпионата Беларуси по хоккею: минская «Юность» против солигорского «Шахтера».

Телеграм-канал «Пул Первого» нашел видео события, когда было сделано фото с Александром Лукашенко. Это 2002 год. Открытие футбольного манежа в Минске. Лукашенко сыграл в футбол в составе команды ветеранов минского «Динамо» с ветеранами футбола Беларуси и России.

2002 год. Открытие футбольного манежа в Минске. Александр Лукашенко сыграл в футбол в составе команды ветеранов минского «Динамо» с ветеранами футбола Беларуси и России.Источник: Пул Первого

27, 28, 29 марта пройдут матчи второго тура чемпионата Беларуси по футболу.

29 марта футбольный сезон откроют женские команды. «Минск» и «Зорка-БДУ» разыграют Суперкубок Беларуси. Матч пройдет на стадионе ФК «Минск» (ул.Маяковского, 127/3) в 14.00.

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