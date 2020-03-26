2020-03-26T12:37:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

Игрок «Зенита» Дзюба о шуточном постере FIFA21 с Лукашенко: «Это бомба»

Мировой спорт скучает на карантине и следит за Беларусью
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Игрок "Зенита" Артем Дзюба о постере спортивного симулятора FIFA с Александром Лукашенко: "Это бомба". Фото: ФК "Зенит" / соцсетиИгрок "Зенита" Артем Дзюба о постере спортивного симулятора FIFA с Александром Лукашенко: "Это бомба". Фото: ФК "Зенит" / соцсети
Изменить размер текста:

В Европе футбольные и хоккейные чемпионаты продолжаются только в Беларуси. Большинство спортсменов европейских клубов из-за распространения COVID-19 перешли на индивидуальные тренировки. А в свободное время посматривают в сторону Беларуси - в условиях дефицита нового футбола все-таки интересно. На прошлых выходных всех впечатлил баянист на трибунах болельщиков «Ислочи» и сразу пять (!) пенальти в матче «Слуцк» - «Славия».

Это породило шутки, мол, в 2020 году в футбол играют только в Беларуси. Так в соцсетях появилась шуточная обложка игры FIFA21 (в названиях релизов спортивных компьютерных игр используется следующий календарный год) с президентом Беларуси Александром Лукашенко (обычно на постере звезды футбола: Месси, Роналду, Неймар и так далее).

Лукашенко: Я старый футболист, это моя первая профессия

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба впечатлялся находчивостью болельщиков и у себя в Инстаграме опубликовал этот постер с подписью «Бомба».

Дзюба впечатлен. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Дзюба впечатлен. Фото: instagram.com/artem.dzyuba

Есть и вариант с хоккеем.

Хоккейный вариант с NHL21. Фото: соцсети

Хоккейный вариант с NHL21. Фото: соцсети

Кстати, в пятницу 27 марта стартует финальная серия чемпионата Беларуси по хоккею: минская «Юность» против солигорского «Шахтера».

Телеграм-канал «Пул Первого» нашел видео события, когда было сделано фото с Александром Лукашенко. Это 2002 год. Открытие футбольного манежа в Минске. Лукашенко сыграл в футбол в составе команды ветеранов минского «Динамо» с ветеранами футбола Беларуси и России.

2002 год. Открытие футбольного манежа в Минске. Александр Лукашенко сыграл в футбол в составе команды ветеранов минского «Динамо» с ветеранами футбола Беларуси и России.Источник: Пул Первого

27, 28, 29 марта пройдут матчи второго тура чемпионата Беларуси по футболу.

29 марта футбольный сезон откроют женские команды. «Минск» и «Зорка-БДУ» разыграют Суперкубок Беларуси. Матч пройдет на стадионе ФК «Минск» (ул.Маяковского, 127/3) в 14.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белорусский футбол в условиях коронавируса: «Лучше посмотреть на стадионе, чем в баре»

Из европейских стран только в Беларуси продолжается футбольный чемпионат. Сходили на стадион «Динамо» посмотреть, кто и почему ходит на матчи, когда многие выбирают самоизоляцию [видео, фото]

Челлендж против COVID-19: Азаренко и другие звезды спорта жонглируют рулоном туалетной бумаги

Что еще делать на карантине [видео]

В хоккейной Америке показывают обзоры матча «Шахтер» - «Неман»

Белорусский хоккей вдруг стал популярен в мире (подробнее)

Коронавирус и спорт: в сборной Беларуси хоккеисты не жмут руки и не выпивают сто граммов

Хотя выпить сто граммов врачи как будто рекомендуют (подробнее)

Эхо коронавируса и карантина: «Пока закрыты границы, спортсмены будут тренироваться в Беларуси»

Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал KP.BY, как ситуация вокруг коронавируса отразилась на подготовке белорусский спортсменов (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Эхо коронавируса и карантина: «Пока закрыты границы, спортсмены будут тренироваться в Беларуси»
Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал KP.BY, как ситуация вокруг коронавируса отразилась на подготовке белорусский спортсменов
Новости 24
Беларусь солидарна с Италией: на Национальной библиотеке появятся слова поддержки в борьбе с коронавирусом
С 27 марта Россия прекращает авиасообщение с другими странами
Доллар и евро вновь резко растут в начале торгов 26 марта
Польша и Литва продлили закрытие границ до 13 апреля
Облздрав: «Ряд тестов не подтвердил наличие COVID-19 у пациентки из Житковичей»
Белорус на 59%: в Следственном комитете своеобразно поздравили с днем рождения главу ведомства
ЧП во время военных учений в Осиповичах: двое госпитализированы
В Беларуси энергетики перестанут разрушать гнезда аистов на столбах
В Минске на МКАД столкнулись сразу четыре легковушки
В Украине объявили режим ЧС по всей стране и продлили карантин еще на месяц
МИД о возвращении белорусов из-за коронавируса: "Определенные сложности сохраняются"
Пропавшего в Минске подростка нашли в лесу: поехал на пикник с девушкой
В Солигорске 25-летний мотоциклист врезался в автобус и погиб
Погода в Беларуси 26 марта: мороз ночью и до плюс 12 днем
Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты