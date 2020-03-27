Семейные вечера всегда в тренде

А помните, как здорово было вместе собираться за столом для семейного чаепития? Только представьте: приходит вечер, родители по очереди возвращаются с работы, мама собирает на стол, папа бегло просматривает последние новости в газете, а бабушка всегда найдет, чем бы вкусным угостить к чаю. И все так тепло, уютно, неторопливо, кажется, так будет всегда.

Конечно, современный мир сильно отличается от того, где мы пьем чай всей семьей. Мы привыкли к небывалым скоростям, невероятным объемам информации, возможности быть на связи каждую секунду. Но, к сожалению, нынешняя реальность диктует свои правила, и за скорость, стремительность, мобильность и эффективность нам приходится платить высокую цену. Мало кто может позволить себе провести спокойный вечер, неспешно обсуждая семейные дела. Мы всюду торопимся, всегда опаздываем, нам надо быть еще быстрее, еще эффективнее. Короткий звонок раз в неделю, пару строчек в месседжере - и вот все наше общение. И остается только с тоской вспоминать те уютные вечера за чашкой чая, которые, кажется, уже не вернуть.

Кстати, чай практически с момента своего появления в Европе был социальным напитком. Конечно, в XVII веке его еще продавали как лекарственный препарат, но уже совсем скоро его начали подавать в кофейнях. А уже в XIX веке в Великобритании устоялась традиция 5 o’clock tea, когда собирались друзья и близкие обсудить дела и новости до ужина. Любовь англичан к чаю, конечно, известна всем. Многие знаменитые чайные бренды, такие как “Английский завтрак”, “Эрл Грей”, только своими названиями указывают на английское происхождение. А многие чайные бренды, которые мы любим сегодня, например такие как Ahmad Tea, тоже были основаны жителями Туманного Альбиона. До сих пор во многих регионах Великобритании вечерний прием пищи так и называют - tea. Даже несмотря на свою занятость, британцы находят время на семейное чаепитие.

Поэтому давайте и мы последуем примеру мудрых англичан и, несмотря ни на какие обстоятельства, будем останавливаться ненадолго в своей безумной жизненной гонке, собираться всей семьей на чай, чтобы снова сделать реальностью те самые уютные вечера, по которым мы все временами тоскуем. Ведь, как ни крути, семья - это самое важное в жизни. Это люди, которые бескорыстно дарят свою любовь и поддержку, принимают нас такими, какие мы есть, всегда найдут нужные слова даже в самых суровых и непростых обстоятельствах.

К счастью, современные технологии позволяют видеться и общаться в любой момент, где бы вы ни находились!