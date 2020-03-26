Коронавирус и культурная жизнь Минска: в филармонии билеты с открытой датой, а в кино рассаживают в шахматном порядке

Белгосфилармония отменила или перенесла 20 ближайших концертов. Но призывает своих потенциальных гостей-меломанов к солидарности и просит не сдавать билеты на отмененные и перенесенные концерты: «Все приобретенные ранее билеты будут иметь статус билета с открытой датой и предоставят вам право посетить любой концерт филармонии по вашему выбору до 1 декабря 2020 года», - такое обращение размещено на сайте. Но под любым концертом подразумевается тот, организатором которого выступает филармония, а не частные концертные агентства. Чтобы воспользоваться билетом с открытой датой в день посещения концерта необходимо обратиться в кассу филармонии для уточнения вашего зрительского места в зале. Все это для того, чтобы дать возможность 16 творческим коллективам филармонии работать и продолжать готовить новые программы.

Минская галерея Libra, что на пл. Победы, решила минимизировать риски и дать возможность посетителям зарезервировать час для изолированного просмотра экспозиции. Среди условий: в галерею должно прийти (в будни) не менее четырех человек.

Что касается минских кинотеатров, то немногочисленным зрителям там предлагают сесть либо в шахматном порядке, либо через ряд. В кинотеатрах сделали больше интервал между сеансами, чтобы произвести проветривание кинозалов и обработать кресла специальными дезинфицирующими средствами. В холлах кинотеатров всегда можно обработать руки антисептиком. И все это для зрителей, которых сейчас все равно очень мало. В одном из кинотеатров, расположенных в центре Минска, нам сказали, что на сеанс приходит 10 - 20 человек, максимум 30, которые могут рассаживаться так, что друг друга не видят. Кинотеатры отменяют утренние и дневные сеансы и оставляют в будние только по паре вечерних.

С 30 марта закрывается Белгосцирк. Программа «Водная феерия. Фэнтези-парк», которая должна была идти до мая, завершается досрочно, последнее представление состоится 29 марта в 15.00. В ближайшие дни в цирке планируется только по одному представлению в день. В разговоре с кассиром выяснилось, что и покупают сейчас билеты в цирк редко, и сдают часто.

А Гомельский цирк «в связи с возникшими обстоятельствами» закрывает представления программы «Звездный круиз «Арриолас» с 28 марта по 12 апреля. Билеты на отмененные представления можно вернуть в кассы и получить их полную стоимость.

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