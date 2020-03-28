«Кровь из пупка, из носа и при кашле может быть симптомом эндометриоза»: врач о признаках загадочной болезни

Всемирный день поддержки больных эндометриозом никто не отменял - в этом году он приходится на 28 марта. Однако традиционных для него встреч, на которых женщины делятся опытом борьбы с этой болезнью, не будет из-за эпидемии коронавируса. Обойти эту тему я не смогла и в разговоре с Мадиной Сафиной, врачом-гинекологом Минского городского центра эндометриоза. Дело в том, что заболевание это хроническое, а значит, оно ослабляет организм, делая людей более уязвимыми в отношении различных инфекций и вирусов.

- Мадина Рауфовна, получается, что женщинам с эндометриозом в нынешней ситуации надо быть особенно внимательными к своему здоровью?

- Разумеется. Генетическая предрасположенность, состояние иммунной системы и гормональный фон - это то, что в первую очередь влияет на развитие эндометриоза. Возникает он из клеток собственной ткани матки - слизистой, выстилающей ее изнутри. Отторгаясь при менструации, эти клетки способны осесть и прижиться в других тканях. Как на стенках матки, так и на яичниках, кишечнике, мочевом пузыре и других органах брюшной полости. В зависимости от того, как срабатывает клеточный иммунитет, у некоторых эти клетки остаются на этапе маленького точечного очага, а у некоторых начинают расти вглубь ткани.

Врач-гинеколог Мадина Сафина.

«При эндометриозе риск развития рака минимум вдвое выше, чем у людей, у которых его нет»

- Я читала, что уже не редкость, когда он встречается в легких, бронхах, перикарде. И не все врачи могут сразу поставить правильный диагноз. Почему?

- Эта патология, увы, зачастую диагностируется очень поздно - проходит 7 - 10 лет с момента появления симптомов (не случайных, а регулярных цикличных) до момента постановки диагноза. За эти годы человек обращается к большому количеству специалистов. И диагностика может быть ошибочной, если нет понимания, что где бы ни был очаг, но если он ведет себя как слизистая матки - утолщается и менструирует - то это, скорее всего, эндометриоз.

Например, у нас наблюдается несколько пациенток, которые на протяжении нескольких лет жаловались ежемесячно на кровохарканье. Оно совпадало с менструацией, и именно эта цикличность давала основания предположить, что это не злокачественная опухоль, не туберкулез. Есть женщины, которые каждый месяц кровоточат из пупка, из носа, и это воспринималось как отдельное заболевание, связанное с дефектом стенок сосудов, хотя совпадение этих кровотечений с менструацией должно было насторожить - это же симптомы эндометриоза.

- Может ли эндометриоз способствовать развитию онкологии?

- Считается, что при эндометриозе риск развития рака минимум в два раза выше, чем у людей, у которых его нет. Эндометриоз, как и миома матки, кисты, полипы, диффузная мастопатия - гормонозависимое заболевание, чувствительное к собственным гормонам, которые вырабатывают яичники. Такие заболевания надо лечить, чтобы в том числе и снизить риск развития рака половых органов и молочной железы.

«Боль во время менструации воспринимается как вариант нормы»

- Мы не первый год с вами общаемся на эту тему. Что-то изменилось за последние пару лет в обществе? Люди стали более продвинутыми в этой теме?

- К сожалению, недостаточная информированность - самая большая проблема. За 10 лет заболеваемость эндометриозом выросла на 73%. На ранней стадии, когда болезнь легче лечить, мало кто бьет тревогу по поводу болей во время менструаций или обильных менструальных кровотечений - это воспринимается как вариант нормы. Если УЗИ не покажет выраженный эндометриоз, другой специалист может сказать: «Это ваши особенности». В наше время есть более тонкие методы диагностики. Например, УЗИ в режиме 3D, на котором видно, что какие-то участки утолщены, не симметричны, что одна стенка матки толще другой - то, что дает возможность диагностировать эндометриоз на ранней стадии.

- Но ведь боли при менструации - это и правда типичное явление…

- Эта боль не должна быть изнуряющей. Если женщина больше двух дней принимает обезболивающие, причем с каждым разом все более сильные - это должно насторожить. Хроническая боль при эндометриозе перерастает в эмоционально неприятные страдания, и это меняет женщину психологически. Все вокруг становятся плохими, потому что не понимают ее состояние. Врачи оказываются не так хороши, потому что не сразу облегчают ее боль. Она не хочет замечать позитивных результатов лечения - что исчезла боль при половом контакте, уменьшилась ее острота наполовину. Человек нацелен на то, что у него боль, страдания, а не на то, что это надо преодолеть, приложить еще усилия.

«Людям надо учиться договариваться с этой болезнью»

- Женщины, у которых был диагностирован эндометриоз, говорят, что процесс лечения тоже непростой.

- Особенность эндометриоза в том, что это хроническое заболевание, пока идет активный менструальный период. Но люди не готовы адаптироваться к этой болезни. Они готовы поболеть, но чтоб через неделю месяц вернуться в исходное состояние. А им надо учиться жить с ним, вырабатывать какие-то новые привычки, менять свой образ жизни, договариваться с болезнью. Нельзя надеяться, что вот я приду к врачу, мы проведем курс лечения или прооперируем и состояние улучшится навсегда. Процент рецидивов очень высок: 11% - через 2 года и 50% - через 5 лет после операции.

- А как сегодня лечат эндометриоз?

- Есть два подхода - гормональное лечение и хирургическое. У каждого свои плюсы и минусы. Сначала назначается медикаментозная терапия. И если в течение полугода не получаем облегчения, то дальше планируем лапароскопию. Эффект облегчения боли после операции морально готовит пациентку к тому, что это можно сделать еще не раз. Некоторые так и делают. Но если мы удаляем кисту, то вместе ней удаляется и часть яичника. Представляете, если сделать это несколько раз? Некоторые нерожавшие женщины после таких операций не могут забеременеть. Поэтому сегодня хирурги считают, что операция при эндометриозе должна быть один раз в жизни. А дальше достигнутый эффект поддерживается другими методами. Главное, когда наступил период благополучия, нельзя расслабиться и сказать, что мы расстались с этой болезнью.

Понимаете, эндометриоз - молодое заболевание. И 55% женщин, у которых он обнаруживается, не имеют стабильных отношений. Допустим, мы прооперируем женщину в 23 года. Учитывая частоту рецидивов в течение 5 лет, велика вероятность, что в 28 лет болезнь снова придет к нам, а функции уже нарушены. И вторая операция уже точно приведет к снижению возможности забеременеть.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО…

Эндометриоз в послеоперационном рубце после кесарева сечения - распространенное явление

Чем современная женщина увеличивает риск возникновения эндометриоза:

- Мало рожаем. Роды, период лактации - естественная защита от эндометриоза. Но, как заметила Мадина Рауфовна, сейчас женщина в среднем два раза рожает и менструирует остальные 400 циклов, в то время как наши бабушки менструировали 40 циклов, а большую часть времени находились или в состоянии беременности, лактации, или через короткий промежуток времени снова беременели.

- Частые аборты. При таком прерывании беременности выскабливается слизистая матки, но ее клетки при беременности отличаются повышенной активностью, поэтому их часть внедряется глубже в мышцу матки.

- Занятия спортом во время менструации. Физические упражнения с утяжелением могут привести к повышению внутриматочного давления, что увеличивает риск заброса крови через трубы в живот.

- Тампоны. Они затрудняют отток крови естественным путем.

- Кесарево сечение. Активные клетки слизистой матки, в которой сделан разрез, попадают на ткани брюшной стенки, где тоже есть разрез, и могут быстро внедриться там. Эндометриоз в послеоперационном рубце - довольно распространенное явление.

- Неправильное питание - с детства не устраняем влияние ксенобиотиков.

- Воспалительные заболевания - не излечиваем все очаги хронических инфекций.

БУДЬ В КУРСЕ!

Одно из самых типичных проявлений эндометриоза - хронические боли, крайне болезненные и обильные менструации. При хорошем лечении можно свести эти проявления к минимуму. Эндометриоз перестает беспокоить женщину во время беременности и кормления грудью, а после наступления менопаузы и полного прекращения месячных он проходит.

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