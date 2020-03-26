2020-03-26T15:34:39+03:00
Экономика
КП Беларусь

Никогда такого не было и вот опять: средняя зарплата в Беларуси снова ниже 500 долларов

Белстат подсчитал, сколько зарабатывал в феврале 2020 года средний белорус и какая разница в зарплате самых богаты и бедных
Виктор ПАЖИТОК
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Разница в зарплатах айтишников и парикмахеров - пропасть: первые получают в 8,3 раза больше вторых.Разница в зарплатах айтишников и парикмахеров - пропасть: первые получают в 8,3 раза больше вторых.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В феврале средняя зарплата (до вычета 13% подоходного налога и 1% взносов в ФСЗН) составила 1119,7 рубля. По сравнению с январем она выросла на 1,6 рубля. В относительных величинах это 0,1% - то есть зафиксированный рост не превысил уровня статистической погрешности. Год назад сумма среднего расчетного листа составляла 977,6 рубля, еще годом ранее - 850,4 рубля.

Больше 1000 рублей получают только в двух регионах страны

Если пересчитать февральскую получку по средневзвешенному курсу Нацбанка за этот же месяц, то она составит $509, но если перевести ее по текущему курсу (на 26 марта он составил 2,59 рубля), то итоговая цифра окажется почти на 80 долларов меньше - $432. Больше других зарабатывают в столице (1591 рубль 60 копеек) и Минской области (1105 рублей 10 копеек). Зарплаты во всех остальных регионах страны до 1000 рублей недотягивают.

Кто зарабатывает больше всех, а кто меньше

Лидеры февральского зарплатного рейтинга предсказуемы: средняя зарплата в IT-секторе составила 4697,4 рубля, на втором месте - специалисты сферы воздушного транспорта, в их расчетном листе 2689,8 рубля, третья позиция - у финансистов и страховщиков - 2463,6 рубля. Надо сказать, что зарплаты у наиболее оплачиваемых специалистов заметно упали в сравнении с январем. Айтишники потеряли 69,4 рубля, в авиации получили сразу на 350,6 рубля меньше, а средняя зарплата в финансовой сфере уменьшилась на 159,8 рубля.

Кстати, в феврале снизилась зарплата у некоторых бюджетников. Так, в сфере здравоохранения она составила 920,4 рубля, и это на 58,9 рубля меньше, чем в январе. А вот в образовании подросла на 25,1 рубля и составила 829,3 рубля.

На 19,1 рубля выросла средняя зарплата у работников парикмахерских и салонов красоты, но они, как и месяцем ранее, по статистике получают меньше всех в Беларуси. В феврале их зарплата составила 565,3 рубля. Самые высокие и самые низкие зарплаты отличаются в 8,3 раза.

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