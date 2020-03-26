Кто в Беларуси не останется без работы и в карантин, а кому следует поискать себе новый заработок?

Эпидемия коронавируса не только отправляет на карантин целые отрасли, такие как общепит, киноиндустрия или фитнес, но и требует новых сотрудников в других сферах.

Чего следует ждать работникам в случае введения карантина в Беларуси?

- До объявления пандемии много говорилось о том, как технологии начинают вытеснять человеческий труд. Но когда грянул гром, выяснилось, что без людей пока не обойтись, - объясняет HR-эксперт Валерий Кичкаев. - Может, это и произойдет, но… Дроны пока не могут взять на себя массовую доставку товаров и продуктов, беспилотные автомобили обещают запустить в массовую серию лишь к 2025 году. Пока мы созерцаем лишь красивые интернет-ролики, роботы-няни поступили на работу только в Японии. А где медики-чат-боты? Кстати, если они появятся, вы готовы будете доверить им свое здоровье? Из всего этого можно сделать вывод о том, в ком нуждается сегодняшний карантинный рынок труда: курьеры, водители (особенно, дальнобойщики и таксисты), няни, медработники. Ну и все те, кто способен работать удаленно. Как оказалось, на это способны немногие, кто приобретал этот навык еще до карантина.

Эксперты исследовательского центра Beroc недавно предложили интересную меру по сдерживанию «коронакризиса» - создать временные рабочие места в здравоохранении. В случае усиления эпидемии это поможет убить двух зайцев разом: помочь в борьбе с коронавирусом и создать новые рабочие места для тех, кто потерял работу.

Пока можно только предполагать последствия эпидемии, мы посмотрели, кого ищут наниматели в Беларуси и попытались найти закономерность. Судя по данным портала по поиску работы praca.by, за последние сутки на сайте чаще всего искали водителей, менеджеров, комплектовщиков, специалиста аэродромной команды, специалиста по химчистке, юриста и бухгалтера. Среди самых востребованных сегодня специалистов на сайте jobs.tut.by - разработчик автоматизированных тестов, продавец, менеджер по продажам, водитель, воспитатель детсада, прораб. Есть ли логика? Мы ее не нашли.

- У нас ничего не изменилось, потому что карантин не ввели. Кто был востребован, тот и остался. А вот в случае карантина, когда начнется кризис и увеличится безработица, высвободившийся народ ломанется заполнять опасные вакансии, где работники вынуждены находится в постоянном контакте с людьми, - считает Валерий Кичкаев.

В России карантин начался, и кривая поиска новых работников стала стремительно изменяться. По ней можно с высокой долей вероятности предположить, что изменится в Беларуси, если карантин наконец введут.

- Ожидаемо вырос спрос на медиков, - рассказал президент портала Superjob.ru Алексей Захаров. - Причем как в государственные, так и в частные клиники. Готовятся к тому, что вырастет поток посетителей. Спрос будет удовлетворяться, в основном, за счет тех, кто вышел на пенсию, потому что большого числа безработных медиков не наблюдалось.

Вторая точка роста – курьеры:

- Для службы доставки сейчас золотое время, - говорит Захаров. - Запросы за последнюю неделю росли на глазах - сначала на треть, потом в полтора раза, сейчас — в два. Но кадровый резерв этой профессии не очень высок из-за ограничения перемещения, поэтому рост запросов приводит не к увеличение численности курьеров, а к росту их загрузки и зарплат. Зарплата курьера выросла за неделю примерно на 30%.

5 самых востребованных профессий на карантине в России

Медики

Курьеры

Водители

IT-специалисты

Репетиторы

*По данным кадровых агентств