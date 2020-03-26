Поедут ли россияне на недельных каникулах из-за коронавируса в Беларусь?

В среду, 25 марта Владимир Путин во время телеобращения к российскому народу заявил о том, что следующая неделя в России объявляется нерабочей. При этом - с сохранением зарплаты. То есть россияне будут отдыхать 9 дней - с этой субботы, 28 марта, до следующего воскресенья, 5 апреля. Как известно, во время длинных праздников - а в России такие бывают дважды в год (на Новый год и в мае) - россияне массово приезжают в Беларусь. Концентрация автомобилей с триколором на номерах и людей в спортивных костюмах Bosco с расписным орнаментом и двуглавым орлом на спине резко возрастает. Ждать ли наплыва россиян на предстоящих каникулах? Пока непонятно.

Пересекать границу России и Беларуси россияне могут без проблем. Но есть несколько неудобств. Во-первых, всем вернувшимся домой россиянам сейчас вручают постановление Главного государственного санитарного врача о нахождении на дому в режиме изоляции на 14 дней. Кажется, из-за этого россияне в Беларусь ехать и не спешат.

- Наплыва россиян из-за предстоящих каникул у нас нет, - рассказал «Комсомолке» управляющий туристической деревней «Белые луга» Иван Радюкевич. - Наоборот, бронь на несколько домиков россияне попросили отменить - они не хотят после возвращения домой сидеть в карантине.

Примерно также описали ситуацию владельцы некоторых других агроусадеб, популярных у россиян.

Кроме этого, вариантов проезда в Беларуси у россиян стало меньше. В четверг правительство России сообщило о прекращении регулярных и чартерных полетов за рубеж из российских аэропортов и обратно. Разрешены только полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию России. Запрет вступил в силу в ночь с 26 на 27 марта.

Кстати, такой запрет затронет не только россиян, но и белорусов. Известно, что пока не все белорусы, застрявшие на курортах или в московских аэропортах, смоги вернуться домой. Что будет с ними?

- Посольство будет оперативно решать вопросы с вывозом белорусских граждан, исходя из складывающейся ситуации, - цитирует БелТА пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олега Мазуро. - Сейчас мы отрабатываем алгоритм доставки белорусов домой с использованием железнодорожного транспорта, автобусов, в том числе транспорта посольства, а также, возможно, и личного автотранспорта граждан. С российской стороной прорабатывается также механизм организации возможных чартерных авиарейсов.

В то же время Олег Мазуро отметил, что из-за остановки Россией международного авиасообщения сократится и транзит иностранных граждан, в том числе белорусов, через Москву. Пресс-секретарь пообещал, что все прибывающие сегодня транзитом в Москву из третьих стран белорусские граждане в обязательном порядке при содействии посольства будут отправлены домой.

По состоянию на 21 час четверга, в расписании Национального аэропорта «Минск» рейсы из Москвы еще значились: шесть рейсов должна выполнить «Белавиа» и еще два - «Аэрофлот».

К тому же, въехавшие в Беларусь из-за границы должны будут пройти 14-дневный карантин. В том числе и россияне. Правда, пока непонятно как будет осуществляться контроль: Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что в настоящий момент наших пограничников на российско-белорусской границе нет.

- Пограничный контроль на белорусско-российской границе не осуществляется.