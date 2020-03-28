«Муж хочет забрать к нам ребенка от первого брака! Но боюсь, тогда уйду я. Что делать?»

- Муж старше меня на 11 лет, мы познакомились в организации, где я отрабатывала распределение. Сначала просто общались, потом сблизились… Я знала, что у него проблемы с женой. Она работает в такой сфере, где часто банкеты-фуршеты, поздние возвращения домой, они постоянно из-за этого ссорились. Муж пытался уйти, но возвращался из-за ребенка, жалко было, что дочь приходит из школы, а дома только чай с бутербродами. Потом у нас закрутился роман, и они с женой официально развелись. Ребенок - девочка 9 лет - осталась с бывшей. Ну как осталась: 5 дней в неделю она у мамы, а все выходные - у нас.

Сейчас девчонке уже 12, и она просто невыносима! Меня ни во что не ставит, может даже не поздороваться, мужа ревнует и считает, что я увела папу из семьи. Принципиально не ест мою еду - только если супруг скажет, что это он приготовил. Но обычно она просит заказать пиццу, суши, еду из «Макдоналдса» и другие вкусняшки. Клянчит у мужа деньги то на новый телефон, то на худи, то просто на личные расходы. Просит отца завести собаку, но чтобы она жила у нас, потому что ее родная мамочка против. Муж чувствует вину за то, что ушел из семьи, и потакает ей во всем. Выполняет любой каприз, а ведь это наши деньги, наш бюджет! Все выходные мы проводим с ней и строим планы так, чтобы она не заскучала. В отпуск ездим тогда, когда у дочки каникулы - чтобы и ее взять! По магазинам, в кино, в кафе, на пикник - она всегда рядом с мужем.

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Я долго старалась не обращать внимания на детские выходки. Да и знала же, что супруг у меня идет в комплектации «с прицепом». Думала, еще пару лет - и она сама перерастет. Но недавно муж заявил, что хочет забрать дочку жить к нам. Мол, жена «опустилась», из-за своих гулек не смотрит за ребенком, может спокойно улететь на неделю к своим восточным ухажерам. Оставляет деньги на еду - и адьес!

Я все понимаю: это не нормально, когда ребенок растет сам по себе, но мне нужна моя семья! Я хочу воспитывать своих детей и жить в квартире без «соседей», как в общежитии. В конце концов, она мне никто, призрак из прошлого. И если бы это прошлое меня уважало, я бы еще подумала. А так даже не знаю, что делать. Бросать мужа? Учиться не замечать ее? Стать злобной мачехой, как из сказки, и выжить ее из нашей квартиры? Я не знаю, какой у меня есть выход!

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Дети чувствуют вину родителей и манипулируют ею»

- Тон, в котором написано письмо, со стороны может показаться резким, хладнокровным и эгоцентричным, - говорит Ирина Скумина, практикующий психолог, коуч-консультант и НЛП-тренер. - Но в этих строках звучит обычная человеческая боль. И, как ни странно, чувство вины перед девочкой за то, что автор «увела» ее отца. Обратите внимание на фразы-оправдания, мол, бывшая жена была не такая уж хорошая, развод оправдан, неспроста супруг ушел. То есть совесть мучает не только папу ребенка, но и его новую жену. Поэтому самое главное, что нужно проработать, - это чувство вины.

Известный психолог Гельмут Фидор заметил, что главный источник опасности и травмирования детей - это не сам развод. Да, его принятие займет время, но дети в состоянии пережить расставание родителей. Особенно, если те остаются дружны и ребенок может общаться и обоими. Куда опаснее, если взрослые начинают чувствовать вину перед детьми - это может навредить детской психике.

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Почему мы испытываем вину?

Зачастую люди думают, что муки совести выставляют их благородными, хорошими и честными. Да, я сделал плохо, но я же мучаюсь! Вина воспринимается как самонаказание, что особенно заметно в славянской культуре. Человек невольно считает: «Я буду себя наказывать и чего-то лишать, чтобы искупить то, что я совершил».

Чтобы справиться, нужно понять природу вины. В обиходе принято говорить «чувство вины», но конкретного чувства-то и нет. Вина состоит из многих ощущений и эмоций: страха, печали, злости, отчаяния, разочарования и других, которые сменяют друг друга. И справиться с чувством вины - означает разложить его на составляющие и устранить каждую по отдельности. Первый и самый яркий компонент - это «привет из прошлого», когда на обвинение было принято реагировать болью и страхом. Нетрудно догадаться, откуда у нас эта привычка: от воспитательной модели, которую мы унаследовали. Многих из нас ругали и наказывали, поэтому эта модель прочно укрепилась в нашей психике. Соответственно, первый шаг в работе с виной - уничтожить все обвинения в свой адрес.

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Как ребенок манипулирует чувством вины? Три основных сценария

Как понять, что человек испытывает угрызения совести? Например, он может чрезмерно баловать ребенка, покупать ему дорогие вещи. Или уделять слишком много внимания, в отличие от других детей или людей из близкого окружения. Еще один сигнал - приоритет ребенка. То есть если одновременно заговорят несколько членов семьи, первым будет выслушан именно ребенок, что не всегда ситуативно оправдано.

Проблема в том, что когда человека душит чувство вины, его близкие, да и просто случайные люди могут рефлекторно использовать это в своих целях. Все мы люди и хотим жить хорошо: получать нужные нам ресурсы любыми путями, не особо задумываясь о морально-этической стороне. Обвинять в этом никого нельзя: это стремление неосознанное. Так поступают и дети.

Есть три основных сценария, когда ребенок манипулирует виной взрослых.

Первый - это демонстрация беспомощности. Дети могут говорить, что они с чем-то не справляются, что у них что-то не выходит. Но их беспомощность носит надуманный характер или проявляется так часто, что родитель догадывается: чадо пытается привлечь внимание. Бывает, в этом стремлении дети заходят настолько далеко, что начинают физически болеть. Они могут вести себя неразумно с точки зрения самосохранения: выбегать на мороз или стоять рядом с чихающими людьми. Бессознательное ребенка способно найти способ, чтобы заболеть или травмироваться.

Второй способ - слезы по любому поводу. Дети плачут от страха, ненависти, во время уговоров и особенно - в присутствии чужих людей. Они могут выставлять отца или мать плохими, злыми и обижающими ребенка. Их истерики могут быть направлены на то, чтобы вызвать жалость у посторонних. Известны случаи, когда дети жаловались на родителей преподавателям, воспитателям и даже социальным службам. Публично обвиняли их в насилии, что потом выливалось в судебные процессы. Чтобы не допустить подобного и не нарушать психику ребенка, родителям очень важно избавиться от чувства вины.

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Третий способ: дети провоцируют наказание, чтобы получить выгоду. Они давят на слабые места родителей, о которых прекрасно осведомлены, а как только мама или папа наказывает (неважно в каком аспекте), ребенок неосознанно запускает программу компенсации. Родитель испытывает вину перед ребенком и пытается загладить ее - например, денежными тратами.

В нашей ситуации девочка планомерно манипулирует чувством вины сразу обоих взрослых - отца и его новой жены. И дело не в ней и не в том, как ее перевоспитать. Поведение ребенка неосознанно, а реакция бессознательна, поэтому управлять им невозможно. Проще устранить чувство вины у взрослых.

Как избавиться от чувства вины после развода?

Когда супруги разводятся, кто-то может начать обвинять себя: разрушил семью, бросил ребенка, предал, оказался ненадежным, сделал больно детям, недостаточно постарался, чтобы предотвратить это все и т. д. Это базовый список обвинений, который человек сам себе выдвигает.

Чтобы избавиться от этих ложных (!) обвинений, я советую прочитать книгу Гельмута Фигдора «Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой». Автор проанализировал огромное количество разведенных пар и оказал им психологическую помощь. Это то, что нужно, чтобы адекватно взглянуть на ситуацию.

Еще одна причина, по которой родители начинают винить себя, - это печаль. Она неизбежно сопровождает расставание с когда-то близким человеком, совместным бытом и друзьями, привычным образом жизни... В период развода принято говорить про состояние детей, а переживания родителей остаются за кадром. Но взрослые тоже испытывают гнев, грусть, они плачут и страшатся будущего. В душе они очень заняты прощанием с тем, что было важно для них. И если у родителей не хватает времени и сил на детей, это становится еще одним поводом для самобичевания.

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Как быстрее «отгоревать»? К сожалению, может помочь только время. Печаль нужно пережить и помнить, что первые 7 - 8 месяцев после развода ваше состояние нестабильно.

Все мы не хотим причинять боль другим людям, и особенно - детям. Мы отказываемся признавать, что они страдают из-за наших действий. Но если задуматься: что мы чувствуем, осознавая, что именно мы виноваты в их боли? Мы испытываем те же самые страдания. И можем их пережить, не пытаясь сбежать. Главный показатель того, что мы справились - это способность после 8 - 9 месяцев после развода мысленно посмотреть ребенку в глаза и принять его вызов. И про себя сказать: «Да, все, что происходит с тобой - и хорошее, и плохое - это из-за меня». Принять эту ответственность и последствия. Это родительское мужество, к которому можно прийти с достоинством.

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