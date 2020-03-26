Въехавшие в Беларусь из-за границы должны будут пройти 14-дневный карантин. В том числе и россияне

25 марта Совет министров предложил ряд мер по предотвращению завоза и распространения коронавируса (Постановление вступит в действие после официального опубликования). Цитируем главное, что написано в постановлении №171:

«Лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь:

- должны находиться в самоизоляции в домашних условиях; - не подлежат последующему пропуску через госграницу Беларусь до истечении срока самоизоляции».

Исключения стандартные: дипломаты, сотрудники различных международных организаций, водители-дальнобойщики, летчики… А также иностранцы, следующие транзитом через территорию Беларуси для возвращения к месту жительства. Для дальнобойщиков тоже установили ряд ограничений, которые они обязаны соблюдать.

Отметим, что "страны, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19", это все соседние, включая Россию.

- Обращаем внимание - речь (в постановлении. - Ред.) идёт о всех странах, где регистрируются случаи COVID-19, - написано в официальном телеграм-канале Минздрава Беларуси. Соответственно, это касается как минимум всех наших соседей.

Отметим, что ранее Минздрав независимо от страны пребывания рекомендовал всем прибывшим из-за границы 14-дневный режим изоляции.

Как эта мера будет работать? На границе прибывшие в Беларусь заполняют анкету, которая будет в распоряжении пограничников и Минздрава.

Правила поведения находящихся в самоизоляции, определяются Минздравом. А порядок взаимодействия органов госуправления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции определяется Минздравом, МВД, Госпогранкомитетом.

Не понятно, как будет осуществляться контроль за прибывающими из России. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что в настоящий момент наших пограничников на российско-белорусской границе нет.

- Пограничный контроль на белорусско-российской границе не осуществляется.

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