«Это чтобы люди держались от меня подальше!»: спросили белорусов в масках, зачем они их носят и помогает ли

В последнее время на улицах прибавилось людей в медицинских масках и марлевых повязках. Хотя медики утверждают, что в силу своей структуры они не способны защитить от гриппа или коронавируса. Чего же опасаются и от чего защищаются белорусы? «Комсомолка» спросила об этом у прохожих.

- У меня есть многоразовая маска, которую можно стирать, и одноразовые повязки, - объясняет будущая мама Алена. - Ношу и те и другие. Почему? Во-первых, я нахожусь в положении, поэтому опасаюсь не только за себя, но и за своего ребенка. Кругом многие чихают - стараюсь отвернуться, но мало ли что. И речь даже не о коронавирусе. Это может быть и простуда, а зачем она мне сейчас нужна?

Татьяна ходила за покупками на Комаровский рынок - место, где всегда полно народа:

- В феврале я сильно заболела, и подозреваю, что у меня был какой-то вирус. Три недели я не вставала с постели, температура была под 40. Сегодня вот третий раз вышла из дома. А маску надела на всякий случай: мало ли что у меня было, не хочется случайно заразить других. Кстати, из-за нее постоянно запотевают очки - очень неудобно.

Татьяна три недели пролежала с высокой температурой. И теперь носит маску, чтобы исключить риск заразить кого-нибудьФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

«Из-за маски люди думают, что я заразный, и держатся от меня подальше»

Парень в марлевой повязке выскочил из автобуса и направился ко входу в университет. На ходу стянул маску на подбородок и выудил из кармана сигареты.

- Я езжу на учебу с пересадками и мне надоело, что в транспорте все кашляют, - усмехается четверокурсник Кирилл. - Ну приболели вы - так сидите дома. Зачем нервировать людей, которые сейчас от каждого чиха вздрагивают и оглядываются? Поэтому я надеваю маску только в автобусе и, скорее, для устрашения других: люди думают, что я заразный, и держатся от меня подальше. Правильно делают!

Ольга считает, что к профилактике коронавируса молодежь подходит более ответственно, чем пенсионеры:

- Все эти вирусы в первую очередь ударяют по бронхам и легким, а это для меня вдвойне опасно - я астматик. Я ношу маску, пользуюсь антисептиком, чтобы не заразиться самой и защитить своих близких. У меня есть дети, мама, которой уже за 60. Хочется, чтобы они были здоровы. Когда рассказываю пожилым людям о методах профилактики, они смеются. Ходят по улицам без масок, а ведь они в зоне риска! Лично я ношу марлевую повязку - ее можно стирать хозяйственным мылом, утюжить и дальше носить. Да, в ней неудобно и жарко, но ради безопасности можно и потерпеть.

Ольга считает, что нужно ответственно подходить к профилактике заболеваний. Если ты приехал из-за границы - будь добр, посади себя на карантинФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

«Респираторы в аптеках не достать»

Анна работает в детском саду с детьми и опасается кого-нибудь заразить:

- Говорят, маску нужно надевать, если чувствуешь, что заболеваешь, а от коронавируса она и вовсе не спасет. Но в маске как-то спокойнее. Поэтому, как только захожу в транспорт или оказываюсь в многолюдном месте, - сразу надеваю.

Людей в повязках действительно немало. Не проходило и 5 минут, чтобы я не встретила кого-нибудь в медицинской «броне». Водитель такси, курьер службы доставки еды, администратор в банке, велосипедист, пассажиры городских автобусов. Но рассказывать, что мотивирует их на это, многие не спешат: видимо, соблюдают дистанцию, как и советует ВОЗ.

Николай был односложен:

- Маску ношу для своей безопасности. Сейчас пик вирусных инфекций, гриппа. Хотелось бы от этого защититься.

Маска на Николае - способ защиты от гриппа и вирусовФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

Наталья во время беседы стянула маску - говорить в ней неудобно:

- Конечно, я опасаюсь коронавируса. Хотя в маске совершенно некомфортно, пока дошла до магазина, думала, сознание потеряю! Да и не защищает она особо. Просто в аптеках в нашем районе ничего другого не было, а респираторы вообще не достать. В метро я надеваю маску, а дома и на работе постоянно пользуюсь антисептиком.

Из-за коронавируса Ирина не паникует, но признается: напряжение в обществе чувствуется:

- Я надела маску не из-за коронавируса, а из-за того, что недавно у меня поднялась температура. Пусть даже это обычный ОРВИ - не хотелось бы кого-нибудь заразить. Это не защита, а забота об окружающих. Коронавирус меня не пугает, хоть и настораживает. Раньше я не надевала маску при повышенной температуре, а сейчас решила перестраховаться.

Ирина надела маску не из-за страха подхватить вирусФото: ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО

У минчанки Татьяны есть родственники в Москве и Калининграде. Они всерьез обеспокоены ситуацией с коронавирусом в России. Но, по словам женщины, в Беларуси пока нет поводов для истерии.

- Я сегодня впервые надела маску, да и то потому, что утром начала чихать. А из-за коронавируса я не истерю. Больше опасаюсь за своих пожилых родителей, прошу их не выходить в магазин, когда там столпотворение, избегать многолюдных улиц. Сейчас я иду в магазин, чтобы купить резинку и сшить себе маску, которая будет надежно прилегать к лицу и выполнять свою барьерную функцию.