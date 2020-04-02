2020-04-06T14:14:35+03:00
Минск
КП Беларусь

«Так мне 60 лет всего!»: спросили пенсионеров на улицах Минска, как они относятся к просьбам остаться дома из-за коронавируса

Пока часть пожилых людей соблюдает все рекомендации, другие уверены, что «Китай далеко, Бог гораздо ближе»
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Пожилая дама, которая представилась просто Натальей, рассказывает, что пока в четырех стенах не запирается, но и на массовые мероприятия ходить пересталаПожилая дама, которая представилась просто Натальей, рассказывает, что пока в четырех стенах не запирается, но и на массовые мероприятия ходить пересталаФото: Павел МАРТИНЧИК
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На опустевших улицах Минска пожилых людей сейчас заметно меньше, и все же не все они сидят по домам.

- Меня зовут Николай, - представляется мужчина лет 70 и рассказывает, зачем он вышел из дому: - Я вышел за покупками: себе купил книгу об авиации, младшему внуку - раскраску, старшей внучке - роман Рея Брэдбери.

Призыв Минздрава сидеть дома он пока всерьез не воспринимает.

- Мало ли, что там рекомендовали? У нас много чего рекомендует, чего не осуществляется, - говорит он и поясняет, что заболеть новым вирусом он не боится: - Китай далеко, Бог гораздо ближе, он не допустит.

Николай считает, что после «всяческих принятых мер» белорусам нечего опасаться, и уверен, что карантин, как в других странах, только усугубляет ситуацию.

- Экономика падает, народ расстраивается. А упадет ли у нас экономика, к счастью, зависит не от нас, - подытоживает он свои рассуждения.

Мимо бодрым шагом идут двое седовласых мужчин. На вопрос о том, что они думают о ситуации с вирусом в Беларуси, отвечают не задумываясь:

- Для меня это не опасно, - уверенно заявляет один.

- Для меня тоже, - поддерживает его второй, после чего, ссылаясь на спешку, отправляются по делам.

«Береженого бог бережет»

Неподалеку спешит к трамвайной остановке интеллигентного вида дама. Она считает, что ситуация с новым вирусом несет в себе опасность, поэтому старается следовать всем рекомендациям, которые озвучивает Минздрав.

- Береженого бог бережет, поэтому надо беречь себя и окружающих. Рекомендуют мыть руки - мою. Рекомендуют оставаться дома, стараюсь никуда не ходить. Сейчас еду в поликлинику, надо получить рецепт на жизненно важные лекарства. Поэтому я вынуждена поехать туда. В поликлинике я надену маску, а на свежем воздухе же она не нужна, - рассказывает Светлана Васильевна.

Говорит, без особой необходимости квартиру она не покидает, потому что уверена, что самоизоляция поможет снизить шансы на заражение новым коронавирусом.

В полусвободном трамвае пожилая дама Леонида Петровна едет в гости к своей старшей сестре. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В полусвободном трамвае пожилая дама Леонида Петровна едет в гости к своей старшей сестре.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Пенсия нищенская, как прожить, если не работать?»

В ЦУМе в полдень не много людей старшего возраста, да и других покупателей существенно меньше, чем обычно. Пенсионерка Лилия говорит, что, раз ничего не закрывают, значит, у нас пока все спокойно.

- В Москве говорят, чтобы люди дома сидели, а у нас ничего такого не говорят, значит, пока не так опасно по улицам ходить, - рассуждает Лилия и добавляет, что пока не входит в зону риска по возрасту. - Мне еще только 60, так что я считаю, что мне еще можно выходить. Да и нет у меня такого страха пока.

Уйти в полную самоизоляцию ей не позволяют обстоятельства: чтобы заработать на жизнь, она торгует цветами в переходе.

- Пенсия нищенская, поэтому приходится подрабатывать. Не хватает денег даже на продукты, как по-другому прожить, если не работать? - задается вопросом собеседница.

Чтобы уберечь свое здоровье, она часто моет руки и не трогает лицо. А вот маски не носит - пыталась найти их в аптеках, но, говорит, «видно не в те заходила».

«Я не боюсь никакого вируса»

На Комаровке для разгара дня, пусть и буднего, пустовато. Минчанин Николай Иванович пришел сюда за свежими овощами. Ситуацию с вирусом он считает искусственно раздутой и поэтому заразиться чем-то на рынке не боится.

- Все это фейк или как это сейчас называется? Я думаю, что кому-то это нужно, каким-то небожителям, поэтому паника специально разжигается. А я не боюсь никакого вируса. Мне 70 лет, я уже свое отбоялся. Как ходил везде, так и хожу, - уверяет он.

Пожилая дама, которая представилась просто Натальей, рассказывает, что пока в четырех стенах не запирается, но и на массовые мероприятия ходить перестала.

- Господь Беларусь хранит, как я думаю, - говорит она и уверяет, что новый вирус ее не пугает. - Конечно, если бы карантин был, то уже закупились бы продуктами и сидели бы дома. А так пока я по магазинам еще хожу.

На Комаровку она приехала на автобусе, потому что тут продукты дешевле, чем в магазине, да и выбор лучше. Уверяет, что на автобусе ездить не боится и пока каких-то дополнительных мер предосторожности не принимает.

- Маску я не ношу, потому что считаю, что это бесполезно - все, что выдыхаешь, остается на ней, - рассуждает собеседница. - Да и столько я таблеток пью, что если еще что-то делать с организмом буду, то он не выдержит.

А вот пожилой минчанин Виктор, который пришел на Комаровку за продуктами, считает ситуацию с вирусом потенциально опасной, поэтому выходит из дома только за продуктами и лекарствами.

- Есть же что-то надо, поэтому пришел сюда. А так у меня здоровья нет, чтобы еще куда-то ходить, - объясняет он.

Пожилой мужчина, представившийся Николаем вышел за покупками: себе купил книгу об авиации, младшему внуку - раскраску, старшей внучке - роман Рея Брэдбери Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пожилой мужчина, представившийся Николаем вышел за покупками: себе купил книгу об авиации, младшему внуку - раскраску, старшей внучке - роман Рея БрэдбериФото: Павел МАРТИНЧИК

«Здоровья у меня нет, чтобы куда-то ходить»

В одном из крупных мебельных магазинов в центре, как ни странно, пожилые покупатели в среду тоже встретились. Светлана, например, пришла сюда насмотреть комод.

- Я вообще стараюсь сейчас меньше из дома выходить, но мы дома мебель меняем, поэтому пришла глянуть комод. А так раза два в неделю только в магазин выхожу и все, - рассказывает она. - А еще ем чеснок и лимонов много, потому что они повышают тонус организма. Слава богу, у меня нет диабета и других болезней, из-за которых можно попасть в группу риска, поэтому иногда позволяю себе вылазки.

В полусвободном трамвае пожилая дама Леонида Петровна едет в гости к своей старшей сестре. К ней она ездит через день, потому что «одуреешь дома одна сидеть».

- Выжывем, я думаю. Выжывалі ж і ня тое, - с улыбкой рассуждает Леонида Петровна и признается, что ей совсем не страшно. - Мне унь колькі гадоў, а еду яшчэ да старэйшай. Унь дядзька ў масцы зайшоў, дык чаго тут страшнага? Мне сёння сацыяльныя работнікі званілі, спрашывалі: «Можа, чаго трэба? Не вылазьце з дома». А мне нічога ня трэба, грэчка ёсць, малако ёсць. Да і дома сядзець не хочацца, адурэеш дома. Целявізар гэты, адзін вірус кругом. Таму да сястры еду, яна таксама адна дома. Вось толькі да яе, ды ў краму, ды ўсё.

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