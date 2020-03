Футбольный чемпионат в Беларуси продолжается: «Если кто-то чихнет – сразу несем градусник»

Высшая лига готовится ко второму тура. После первого, например, многие были впечатлены болельщиком, который ходит на трибуны и играет на баяне. Но в основном мировые СМИ больше обсуждают саму уникальность ситуации: во всей Европе из-за COVID-19 приостановили футбольные турниры, а в Беларуси играют, как ни в чем не бывало.

«Нам платят, и не нам решать, играть или нет»

Немецкие Bild и Kicker цитируют интервью Александра Глеба для английской The Sun, где он говорил, что в Беларуси нет паники, и чемпионат продолжается. И пересказывают слова Александра Лукашенко, мол, от коронавируса помогут сауна, сто грамм водки и работа в поле на тракторе. Американские The New York Times и Foxsports, английская The Daily Mail написали в таком же духе.

Ведущая газета Австрии Kronen Zeitung пообщалась с игроком «Шахтера» Дарко Бодулом. Ранее хорват боснийского происхождения провел несколько сезонов в «Штурме» и «Альтахе». Он сказал, что был удивлен началу чемпионата.

Артем Милевский в эфире украинской программы «Про футбол» сказал так:

- Что касается нас, чемпионата Беларуси и с точки зрения того, тяжело или не тяжело нам играть психологически, то я думаю, что нам за это платят деньги и не нам решать, играть или нет. Поэтому не мы принимаем решения. Тут первый тур состоялся, и для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго и пока играем. У власти все под контролем. Да, конечно, это все странно для нас. Но мы продолжаем играть одни. <…> Если в команде кто-то начинает чихать, то мы ему сразу несем градусник. Тут уже дело не до шуток.

Казахский тренер «Руха» Андрей Ферапонтов изданию sports.kz высказался о вероятности, что чемпионат Беларуси все-таки вскоре приостановят из-за коронавируса:

- Я думаю, такая вероятность существует. Федерация футбола и Министерство спорта сталкиваются с большим давлением со стороны УЕФА, Федераций футбола других стран, общественным мнением, медики тоже бьют тревогу. Второй тур чемпионата состоится - это нам объявили после состоявшегося буквально во вторник совещания в Министерстве спорта, а как будет развиваться ситуация дальше - посмотрим.

УЕФА: Беларусь сама решает проводить ли чемпионат

«Комсомолке» в АБФФ повторили, что УЕФА во время видеоконференции 17 марта заявила: принятие окончательного решения о приостановке или продолжении национальных турниров находится исключительно в компетенции местных федераций. Второй тур пройдет по плану и будет открытым для зрителей. АБФФ находится на связи с Минздравом и следит за ситуацией.

Позже by.tribuna.com опубликовала официальный ответ УЕФА:

- Каждая национальная ассоциация является автономной и принимает решения относительно своих внутренних соревнований на основании рекомендаций и решений, принятых соответствующими национальными органами. УЕФА не имеет полномочий навязывать отстранение от национальных лиг.

Мы уже писали, что букмекеры в условиях дефицита спортивных событий принимали ставки даже на игры дублирующих составов чемпионата Беларуси. Они пошли дальше. В линиях букмекеров появились матчи минской любительской лиги АЛФ. На сайте лиги появилось сообщение, что манипуляции спортивными результатами преследуются Уголовным кодексом:

- К АЛФ стали проявлять интерес и букмекеры, причем, не только, работающие в Беларуси, но и конторы с мировым именем. Это заставляет руководство лиги напомнить участникам чемпионата АЛФ, что в Беларуси манипуляции спортивными результатами преследуются законом, в соответствии со Ст.253 Уголовного кодекса РБ (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов ), который одинаково распространяется, как на профессиональных спортсменов, так и на любителей!

На этой неделе свои футбольные чемпионаты приостановили в Туркменистане, Мьянме, Сингапуре. Получается, в мире профессиональные лиги сейчас играют только в Беларуси, Никарагуа, Бурунди.

А В ЭТО ВРЕМЯ

КХЛ и Единеная лига ВТБ завершили свои чемпионаты

Баскетбольная Единеная лига ВТБ в четверг приняла решение досрочно завершить сезон. Там играют клубы из России, Беларуси («Цмокi-Мiнск»), Казахстана, Эстонии, Польши. Ранее такое же решение приняло руководство КХЛ. Решение о распределении мест по итогам чемпионата 2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний Совета директоров КХЛ.

