2020-03-27T15:15:16+03:00
Общество
КП Беларусь

«Милиция переписала всех жильцов, медики сказали сидеть дома»: в Гомеле подтвердили коронавирус у девушки, вернувшейся из Парижа

Соседи стали контактами второго уровня, поэтому им рекомендовали уйти в самоизоляцию
Павел МИЦКЕВИЧ
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Жильцов дома попросили уйти в самоизоляциюЖильцов дома попросили уйти в самоизоляциюФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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После публикаций в интернете о новом случае коронавируса в Гомеле эту информацию подтвердили официально в четверг. Речь идет о 26-летней девушке, которая недавно вернулась из Парижа.

«КП» побывала в доме, откуда медики забирали девушку и ее родителей, вскоре после санитарной обработки подъезда дома. Это новостройка на самой окраине города - некоторые квартиры здесь пока пустуют. В подъезде еще стоял запах антисептика. Дверь в одной из квартир открыла женщина с тряпкой в руках - она мыла пол хлоркой:

- Заходите, если не боитесь вируса!

Женщина знакома с девушкой, у которой нашли коронавирус:

- Мы убеждали ее не ехать во Францию. Тогда еще ситуация в Европе не была такой страшной, но эпидемия уже начиналась. Она не послушалась и поехала. Говорила, что на границе у нее взяли тест и пропустили домой. Мы просили, чтобы она к нам пока не приходила на всякий случай - у всех дети, все опасаются. Она сидела в квартире, не выходила. А потом узнали, что ее забрала «скорая». Назавтра - и родителей, с которыми она живет вместе.

Сама девушка отказалась с нами общаться и закрыла свою страницу в соцсети. Неофициально некоторые медики говорят, что девушка сопротивлялась прибывшей к ней бригаде, не хотела ехать в больницу - пришлось вмешиваться милиции.

- Девушка выходила на связь с соседями, - рассказала «КП» через два дня другая соседка. - Никаких страхов она не рассказывала. Лежит в изолированном боксе, ее лечат, передачи берут.

По словам соседки, для жильцов дома «меры принимают адекватные, никто не нагнетает»:

- Около десяти вечера 24 марта приехала бригада в «скафандрах» и провела дезинфекцию подъезда. Потом примерно через час пришли двое мужчин - один был в форме в милиции, другой по гражданке. Переписали всех членов семьи в каждой квартире. Сказали, что ситуацию будут контролировать.

Гомельчанка говорит, что официально на карантин жильцов дома не отправляли, но настоятельно рекомендовали не отправлять детей в школы и садики:

- Мой ребенок был в санатории, его решили возвратить домой. Тоже настоятельно рекомендовали не покидать дом без особой надобности, оставаться в самоизоляции. А если куда-то выходить - надевать маски. Еще - не посещать места со скоплением людей. Взрослым - сообщить своим работодателям, чтобы они решили, выходить ли на работу. Но никаких страхов нет, никто на нас не давит, все носит рекомендательный характер.

На следующий день после того, как забрали соседку, женщина хотела вызвать врача для своей дочери - у нее был кашель:

- Мне перезвонили из поликлиники и сказали, что жильцы нашего дома - контакты второй группы по коронавирусу, поэтому участковые врачи к нам ходить не будут, чтобы не допускать возможного распространения вируса. Но на каждый симптом будет выезжать «скорая», и тогда нужно будет пройти тест на вирус. К нам приехала «скорая», забрала дочь и мужа. Их вдвоем положили в изолированный бокс. Назначили лечение от кашля, взяли пробу - она оказалась отрицательностей, скоро муж с дочерью будут дома.

Напомним, сейчас официально в Гомеле два случая COVID-19. Первый диагноз поставили 20-летнему парню-спортсмену, который вернулся из Португалии.

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