2020-03-28T00:44:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер единственный сын известного композитора и худрука "Верасов" Василия Раинчика – Сергей

Совсем недавно он отметил 48-летие.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Сергею Раинчику было всего 48 лет. Фото: личный архивСергею Раинчику было всего 48 лет. Фото: личный архив
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Умер Сергей Раинчик, единственный сын бессменного художественного руководителя группы «Верасы» Василия Раинчика. Близкие говорят, у него остановилось сердце. Совсем недавно Сергей отметил свое 48-летие.

Он повторил судьбу отца и стал музыкантом. С детства он осваивал мастерство игры на флейте и фортепиано. Оставлять Сергея во время гастролей «Верасов» было не на кого, поэтому он буквально вырос за кулисами.

Первый звездный час Сережи Раинчика был на «Новогоднем огоньке» в Зеленограде еще в 80-х, когда он вместе с папой вышел на сцену играть на синтезаторе песню «Карнавал». Импровизация зрителям настолько понравилась, что после концертов автографы начали брать и у 8-летнего Раинчика. Параллельно с музыкой Сергей начал заниматься спортом, да так успешно, что в 17 лет стал кандидатом в мастера спорта по каратэ. Но продолжать работать при папе оказалось более надежно, чем делать спортивную карьеру. Поэтому Раинчик-младший поступил в Университет культуры на пианиста.

Широкой публике Сергей стал известен как один из участников ансамбля «Верасы» (играл на клавишных). Позже долгое время работал звукорежиссером при Молодежном театре эстрады, а также музыкальным руководителем возрожденного проекта «Верасы» вместе со своей мамой Ириной Цветковой. Было ощущение, что Сергей не очень любил публичность и оставался за кадром, тем не менее продолжая активно заниматься проектами родителей и помогать белорусским артистам с записью и аранжировкой песен. В разное время он писал музыку и аранжировки для песен, которые исполняли Ирина Дорофеева, Анжелика Агурбаш (в то время Лика Ялинская), Виктория Алешко, участники детского "Евровидения" Егор Волчок и Ольга Сацюк, многие другие.

У Сергея остался сын Василий, ему 23 года. Сначала профессионально занимался музыкой (игрой на гитаре), а затем увлекся футболом.

О времени прощания и месте похорон Сергея Раинчика будет сообщено позже.

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