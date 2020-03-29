2020-03-29T15:37:03+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске простились с Сергеем Раинчиком

Художественного руководителя «Верасов» Василия Раинчика настолько подкосила смерть сына, что он не смог быть на церемонии прощания.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Один из вокалистов "Верасов" позднего состава Алексей Жос прощается с Сергеем Раинчиком.Один из вокалистов "Верасов" позднего состава Алексей Жос прощается с Сергеем Раинчиком.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В воскресенье в ритуальном зале крематория на Северном кладбище Минска состоялось прощание с Сергеем Раинчиком. Сыну народного артиста Беларуси, художественного руководителя «Верасов» Василия Петровича Раинчика едва исполнилось 48 лет. Говорят, сердечный приступ. Для всех его смерть стала большим потрясением. Сергей с детства выступал с «Верасами», а позже работал звукорежиссером и был лично знаком со многими представителями белорусского шоу-бизнеса.

Певица Елена Гришанова. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Певица Елена Гришанова.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Певица Ирина Дорофеева. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Певица Ирина Дорофеева.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На церемонии прощания было не очень много людей. Возможно, сыграла свою роль опасность заразиться коронавирусом. Среди тех, кто пришел проститься с Сергеем, были певицы Ирина Дорофеева и Елена Гришанова, теле- и радиоведущий Константин Юманов, автор-песенник Иван Луценко (который и сам недавно похоронил своего отца, известного театрального режиссера Бориса Луценко), клавишник группы J:Морс Юрий Геращенко, который к тому же приходился двоюродным братом Сергею Раинчику.

Сергею Раинчику только исполнилось 48 лет. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сергею Раинчику только исполнилось 48 лет.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Мы с детства очень близки были. Я единственный сын в семье, и он – единственный. Сергей был на 5 лет старше, поэтому я частенько донашивал вещи, из которых он вырос, - грустно вспоминал Юрий. – Однажды купили на двоих мотоцикл, и оба упали на нем в тот же день. Потом выросли, оба стали клавишниками. Мне безумно жаль, что свой талант музыканта он не реализовал в полной мере – у него был огромный потенциал.

Сергей Раинчик с Владимиром Некляевым и Владимиром Мулявиным. Фото: личный архив

Сергей Раинчик с Владимиром Некляевым и Владимиром Мулявиным. Фото: личный архив

О том, что у Сергея была депрессия, написал в «фейсбуке» и известный белорусский поэт Владимир Некляев: «Не так даўно ён напісаў мне: “Совсем мне нет тут жизни, что можно сделать?!» Я спытаў: «Што цябе так цісканула?.. Чым магу дапамагчы?». Цяпер ужо не дазнаюся, што з ім было? Але здагадваюся. Бо ў гэтай краіне такое не з ім адным. Бывай, Сяргей!».

На церемонии прощания было не очень много людей - только самые близкие. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На церемонии прощания было не очень много людей - только самые близкие.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Народный артист Беларуси Василий Петрович Раинчик настолько разбит смертью сына, что не смог прийти на церемонию прощания. В крематории была только мать Сергея Ирина Цветкова, также в прошлом участница ансамбля «Верасы», который в советские времена гремел на всю страну.

Смерть Сергея стала для всех шоком. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Смерть Сергея стала для всех шоком.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Похоронят Сергея на Северном кладбище, рядом с родственниками, которые покоятся здесь же.

Мама Сергея, клавишница и вокалистка "Верасов" Ирина Цветкова. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мама Сергея, клавишница и вокалистка "Верасов" Ирина Цветкова.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сергея Раинчика отпевали по православному обычаю. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сергея Раинчика отпевали по православному обычаю.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Прощание с Сергеем Раинчиком. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Прощание с Сергеем Раинчиком.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Один из любимых снимков Сергея. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Один из любимых снимков Сергея.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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Первый звездный час Сережи Раинчика был на «Новогоднем огоньке» в Зеленограде еще в 80-х, когда он вместе с папой вышел на сцену играть на синтезаторе песню «Карнавал». Импровизация зрителям настолько понравилась, что после концертов автографы начали брать и у 8-летнего Раинчика. Параллельно с музыкой Сергей начал заниматься спортом, да так успешно, что в 17 лет стал кандидатом в мастера спорта по каратэ. Но продолжать работать при папе оказалось более надежно, чем делать спортивную карьеру. Поэтому Раинчик-младший поступил в Университет культуры на пианиста (подробнее)

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