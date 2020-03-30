2020-03-30T13:29:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Директора колхоза в Лельчицком районе госпитализировали с подозрением на коронавирус

Его контакты - работников предприятия и управления сельского хозяйства - изолировали
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Директора колхоза в Лельчицком районе госпитализировали с подозрением на коронавирусДиректора колхоза в Лельчицком районе госпитализировали с подозрением на коронавирусФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В городском поселке Лельчицы Гомельской области, возможно, появился коронавирус. Вечером в воскресенье местные власти сообщили о том, что здесь проводится эпидемиологическое расследование по выявлению возможного случая COVID-19. То есть специалисты выясняют, на самом ли деле это коронавирус, откуда и как он мог появиться, кто еще мог заболеть. Подробные сведения пока не разглашают - их обещают предоставить после завершения эпидрасследования и получения всех результатов тестирования.

- Пациент госпитализирован в Гомельскую инфекционную больницу, его контакты также найдены и находятся на медицинском обследовании, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Лельчицкого райисполкома.

В городке уже знают, о ком идет речь, - это директор сельхозпредприятия в деревне рядом с Лельчицами. В понедельник ни один телефон хозяйства не отвечал. Не снимал трубку и начальник управления сельского хозяйства.

- Вы не дозвонитесь до него. Из управления и самого предприятия забрали около десяти человек - тех, с которыми контактировал директор, - ответили в райисполкоме. От официальных комментариев все чиновники, которым дозвонилась «КП», отказались.

В сельсовете ответили, что пока никаких распоряжений о карантинных мерах в деревне не поступало. Местные чиновники утверждают, что люди спокойно ко всему относятся, никакой паники нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соцсетях опубликовали фото большого автобуса, отправлявшегося от местной больницы, а возле него - медики в защитных костюмах.

В соцсетях утверждают, что это фото сдедали в воскресенье в Лельчицах

В соцсетях утверждают, что это фото сдедали в воскресенье в Лельчицах

Напомним, в другом полесском райцентре - соседних Житковичах - женщину госпитализировали с двусторонней пневмонией и сообщили о том, что это COVID-19. А через два дня медики заявили, что серия тестов коронавирус не подтвердила.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Первого переводчика «Евгения Онегина» на белорусский расстреляли, а второго назвали первым: кто и как создал нашу версию главного текста Пушкина
«Комсомолка» узнала, как восстановили историческую справедливость и в чем отличия переводов. Сравните и вы! Что понравится?
«Для дезинфекции подойдет боярышник, а водка нет»: как мы искали спиртовой антисептик и его заменители в минских аптеках
Купить антибактериальный гель можно даже на кассах в магазине, а вот найти антисептик против коронавируса, как в больницах, гораздо сложнее
Новости 24
В Нью-Йорке от коронавируса умерла 45-летняя белоруска
В Гродно мошенницы продали пенсионеру "лечебное" постельное белье в 100 раз дороже
Скоропостижно скончался председатель Ассоциации белорусских банков
Витебский театр отменил два спектакля: у одного из актеров подтвержден коронавирус
Лукашенко обсуждает с силовиками учения НАТО
Александр Лукашенко собрал на совещание силовиков
В Гродненской области выявлен четвертый случай коронавируса
В Гродно накануне весенних каникул загорелась гимназия
Представитель ВОЗ: Беларусь отлично справляется с коронавирусом
А теперь в Лельчицах. В полесском городке проводится эпидрасследование по выявлению возможного случая COVID-19
МВД ограничило командировки милиционеров по Беларуси из-за коронавируса
Отец сломал сыну челюсть: суд обязал его выплатить почти 370 рублей за больничный
Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране
Школьники из Светлогорска поздравили с Рождеством королеву Елизавету II - и получили ответ
На сайте МИД появился раздел для белорусов, которым нужна помощь в возвращении домой
Фотофакт: в Пинске таксист выбросил из машины пьяного пассажира
Температурные рекорды побиты на 35 метеостанциях страны
Белорусы настаивают, чтобы субботу, 4 апреля, сделали выходным днем
Страны - соседки Беларуси перевели часы. Какая теперь разница во времени?
Россия с 30 марта полностью закрывает границы
Фотофакт: в Гомеле столбик термометра показал до +25!
Александр Лукашенко: Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
Минчанин угнал авто, угрожая ножом пассажиру
1,78 промилле: в Минске пьяная девушка на Mazda въехала в пять авто
Фотофакт: Лукашенко играет в республиканском турнире по хоккею среди любителей