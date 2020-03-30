Директора колхоза в Лельчицком районе госпитализировали с подозрением на коронавирус

В городском поселке Лельчицы Гомельской области, возможно, появился коронавирус. Вечером в воскресенье местные власти сообщили о том, что здесь проводится эпидемиологическое расследование по выявлению возможного случая COVID-19. То есть специалисты выясняют, на самом ли деле это коронавирус, откуда и как он мог появиться, кто еще мог заболеть. Подробные сведения пока не разглашают - их обещают предоставить после завершения эпидрасследования и получения всех результатов тестирования.

- Пациент госпитализирован в Гомельскую инфекционную больницу, его контакты также найдены и находятся на медицинском обследовании, - говорится в сообщении, опубликованном на странице Лельчицкого райисполкома.

В городке уже знают, о ком идет речь, - это директор сельхозпредприятия в деревне рядом с Лельчицами. В понедельник ни один телефон хозяйства не отвечал. Не снимал трубку и начальник управления сельского хозяйства.

- Вы не дозвонитесь до него. Из управления и самого предприятия забрали около десяти человек - тех, с которыми контактировал директор, - ответили в райисполкоме. От официальных комментариев все чиновники, которым дозвонилась «КП», отказались.

В сельсовете ответили, что пока никаких распоряжений о карантинных мерах в деревне не поступало. Местные чиновники утверждают, что люди спокойно ко всему относятся, никакой паники нет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В соцсетях опубликовали фото большого автобуса, отправлявшегося от местной больницы, а возле него - медики в защитных костюмах.

В соцсетях утверждают, что это фото сдедали в воскресенье в Лельчицах

Напомним, в другом полесском райцентре - соседних Житковичах - женщину госпитализировали с двусторонней пневмонией и сообщили о том, что это COVID-19. А через два дня медики заявили, что серия тестов коронавирус не подтвердила.

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