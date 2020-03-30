Командировки во время коронавируса: СК рекомендует сотрудникам минимизировать поездки по службе, а МВД - не выезжать в другие регионы

- Мы рекомендуем нашим сотрудникам в эпидемиологических целях не выезжать из одного региона (области. - Ред.) в другой. Обращаю внимание: независимо от того, какой это будет регион, не выделяя Витебск, Могилев или Гродно, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. - Конечно, есть экстренные случаи, когда ведется оперативная работа. Здесь принимать решение будет руководитель.

Чемоданова уточняет, что в Витебске сотрудники милиции находились на карантине с подозрением на коронавирус. Они проходят сейчас медицинские мероприятия.

В Следственном комитете тоже усилили профилактические меры.

- Выполняются рекомендации Минздрава по соблюдению требований санитарной гигиены. Наши сотрудники, безусловно, пользуются антисептиками, установленными в здании, и носят их с собой. Рекомендуем минимизировать служебные командировки, - говорит официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович. - Также соблюдаются стандартные меры по обеспечению безопасных условий труда при общении с участниками уголовного процесса, работе на местах происшествий. Все работают в штатном режиме. У наших сотрудников есть определенное понимание сложившейся ситуации.

- Мы предпринимаем различные меры безопасности с середины марта, но учитывая, что они носят внутренний характер, не считаем целесообразным о них рассказывать, - говорит пресс-секретарь МЧС Виталий Новицкий. – Могу сказать, что мы, например, перенесли на более поздний срок церемонию награждения победителей в конкурсе «Спасатели глазами детей», которая должна была состояться 20 марта во Дворце детей и молодежи.

В Минобороны нам ответили, что выполняют рекомендации, которые им присылает Минздрав. Какие именно рекомендации, нам не уточнили, так как они для служебного пользования.

Напомним, в стране растет число тех, кто заразился коронавирусом. Так, в Беларуси на 30 марта - 152 официально зарегистрированных случая коронавируса. К слову, у наших соседей зараженных гораздо больше и есть смертельные случаи. Например, в Украине зарегистрировано 480 случаев COVID-2019, а в Польше - 1905 случаев.