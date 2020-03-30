Болеют ли коронавирусом медики скорой, которые в Минске выезжают к больным?

«Это чтобы люди держались от меня подальше!»: спросили белорусов в масках, зачем они их носят и помогает ли

Прошлись по Минску и расспросили людей разного возраста, зачем им марлевые повязки, пугает ли их коронавирус и как реагируют окружающие