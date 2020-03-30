Болеют ли коронавирусом медики скорой, которые в Минске выезжают к больным?
"Комсомолка" узнала, какие меры безопасности предпринимают медики, работающие на скорой.
- На все вызовы медики ездят в масках. Кроме того, у всех пациентов с повышенной температурой мы спрашиваем, были ли они за границей. На подтвержденные случаи заражения коронавирусом наши бригады скорой помощи выезжают в противочумных костюмах или в костюмах биологической защиты. К контактным и тем, кто приехал из-за границы, наши медики тоже выезжают в защитных костюмах, очках, респираторе, перчатках, бахилах, - рассказывает главврач Городской станции скорой медпомощи Минска Александр Жинко. – Среди наших медиков заболевших коронавирусом нет. А те медики, кто контактировал с зараженными, меряют температуру несколько раз в день.
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