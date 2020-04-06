«Койки найдем, врачей где взять? Моя задача - подготовить персонал»: директор РНПЦ «Кардиология» о слухах, что центр отдают больным коронавирусом

На днях в прессе появилась информация, что РНПЦ «Кардиология», где проводят уникальные операции на сердце, отдают под вирусные пневмонии. Многие испугались: неужели такой поток больных? Что будет с пересадками сердца, как выдерживают медики?

Директор центра академик Александр Геннадьевич Мрочек рассказал «Комсомолке», какой приказ издал, чем сейчас заняты его специалисты и что происходит с пациентами.

- Александр Геннадьевич, некоторые читатели паникуют, считая, что ваш РНПЦ переполнен больными с пневмониями и коронавирусом. Говорят, вы отдали такой приказ…

- Во-первых, эта информация ложная. Я издал приказ, но звучит он так: «В случае массового поступления больных с пневмониями и при приказе Министерства здравоохранения наш центр будет перепрофилирован». Это мое личное решение. Мы наблюдаем путь, который прошли все страны мира, столкнувшиеся с коронавирусом - когда массовое поступление больных, когда класть пациентов с пневмониями некуда.

Речь в приказе идет о системе подготовки персонала в случае такой ситуации. Мы с пятницы начали учить персонал, как правильно одевать-снимать защитные костюмы, кто за что ответственный, как разделить наши площади на чистые и грязные зоны, как работать с бельем, как запастись на всякий случай оборудованием и расходными материалами.

- Но почему РНПЦ «Кардиология»?

- Потому что у нас самый опытный персонал по работе с аппаратами искусственного дыхания, все палаты обеспечены кислородом - то, что необходимо этим пациентам. В нашем центре 250 коек, каждая снабжена кислородом, плюс 16 реанимационных, в каждой есть аппарат ИВЛ. Но, учитывая то, что каждая палата имеет санузел и душ, думаю, чтобы уменьшить количество контактов, мы из 4-местных палат можем сделать 2-местные.

Но, подчеркну, все эти меры будут приняты только в случае острой необходимости, которая может и не наступить. Но если все инфекционные больницы и соматические отделения будут заняты - куда везти пациентов с дыхательной недостаточностью? Тогда уже не до кардиологий.

Вы, наверное, не помните время, когда взорвался радиозавод футляров, еще в советские времена. Не знали, куда везти пациентов, потому что все койки в городе были заняты. Травматологии переполнили, везли туда, где могли оказать помощь. Я и раньше подписывал приказы, которые касаются времени Ч. У нас есть приказы и по радиационной безопасности, и на случай крупных пожаров.

- Просто некоторые испугались, что это время Ч уже наступило…

- Нет, это время не наступило. Но имейте в виду, что мы не инфекционисты, мы кардиологи. И для того чтобы нам подготовиться, нужно время. Мой приказ направлен на это.

Сейчас мы приглашаем опытных сотрудников из инфекционной больницы - ведь очень важно организовать работу стационара с соблюдением санэпидрежима, пользоваться рабочей одеждой правильно. Потому что через нее передается вирус. Нам главное сохранить персонал. В Китае оказалось так, что вдруг стало некому лечить - первыми коронавирусу попались медики.

-Америка, богатейшая страна мира, вирус в средней и легкой степени лечит на дому. И, кстати, лучший эффект, когда вирус лечится именно дома.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В прошлом году мы проводили учебу на случай радиационного заражения. Но это не значит, что нам это понадобится сегодня. Сейчас мы работаем как кардиологи.

- Правда, что из центра выписали всех послеоперационных больных?

- Когда мы получим приказ - мы всех выпишем, но пока они лечатся. В рабочем режиме мы выписываем пациентов с хроническими заболеваниями, когда операция или лечение могут быть отложены. Самое интересное в таких ситуациях, когда наступают в мире такие катастрофы, - количество вызовов «скорой» и обращений по поводу основных заболеваний снижается. Люди меньше жалуются на артериальную гипертензию, на стенокардию, реже вызывают «скорую».

- Хватает ли в вашем центре средств защиты? Волонтеры делают несертифицированные маски, костюмы, лишь бы защитить врачей.

- По номенклатуре обычного стационара нам не хватает противочумных костюмов. У нас их было несколько - на случай появления в приемном покое пациентов с особо опасными инфекциями. Костюмы нужны были для доставки такого пациента в инфекционную больницу. Но при возможном массовом поступлении ясно, что этих пяти костюмов нам не хватит.

Поэтому мы ставили вопрос о поставке дополнительных противочумных костюмов. Учитывая нашу специфику работы с аппаратами ИВЛ. Поражение легких - кто должен работать? Люди, которые знают, как включить-выключить аппарат ИВЛ, как лечить отеки легких. Это в том числе мы, кардиологи.

Многие врачи учили это в вузе, но забыли. Поэтому надо готовиться - до автоматизма, ведь первый удар на себя берут медики. И берут уже.

Медсестра в Витебске умерла в том числе потому, что не соблюдала санэпидрежим, который должна была знать. Если людей научить работать - никто не заразится. Недавно прочитал информацию по Нью-Йорку. Там сейчас в больницы кладут только лиц с дыхательной недостаточностью. Даже не контакты 1-го или 2-го уровня.

- Потому что коек не хватает…

- Да, это самая большая проблема при пандемиях. Мы койки найдем - можно обустроить пионерские лагеря и прочие здания, а врачей где взять? Поэтому сейчас моя задача - подготовить персонал. С сегодняшнего дня у нас идут постоянные тренировки: одеваем-раздеваем - все под контролем. Очень важно эту грязную одежду утилизировать, чтобы она никуда дальше не передала вирус - он крайне контагиозный (заразный. - Ред.).

- Эти противочумные костюмы нельзя обрабатывать, нужно сразу утилизировать?

- Как правило, костюмы одноразовые. Есть многоразовые, но их надо очень тщательно обрабатывать. Нам без разницы, какие, главное, чтоб были. Вчера (5 апреля. - Ред.) в Минздраве было большое совещание, которое касалось обеспечения лечебных учреждений. Многим фирмам, которые занимаются пошивом, сейчас выделен материал и поручено шить.

К нам уже приезжал такой специалист, обсудили, какой костюм нужен, будут делать выкройки, готовить. Для этого выделяют гуманитарную помощь, многие шьют сами. Неважно, что не сертифицирован, это уже дело второе. Главное, чтобы защитный костюм был. У нас сейчас все спокойно, никакого ажиотажа, хуже всего - когда паника. Сегодня все направлено в первую очередь на защиту врача, а потом - и пациента. Потому что пациент, которого некому лечить, обречен.

- Если все инфекционные больницы и соматические отделения будут заняты - куда везти пациентов с дыхательной недостаточностью? Тогда уже не до кардиологий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Слышала, что не все медики хотят работать при таких рисках, некоторые увольняются.

- У нас нет желающих уволиться, лишь одна санитарка - по семейным обстоятельствам. Сегодня я провел совещание - паники нет, все нормально восприняли. Даже те, которые не понимают, а есть и такие, кто считает, что все благополучно и проблем с коронавирусом нет, коснется кого угодно, «только не меня».

Это психология любого человека - до той поры, пока он это дело не поимеет сам. Вон, премьер-министр Великобритании Джонсон думал, что будет сидеть в кабинете и никто до него не доберется. Сейчас он в больнице на аппарате ИВЛ.

Америка, богатейшая страна мира, вирус в средней и легкой степени лечит на дому. И, кстати, лучший эффект, когда вирус лечится именно дома. Человек реже контактирует и с врачом, и с жителями города. Самое важное - не допустить панику. Нужно разработать рекомендации поведения человека на работе, дома, в семье, больного - в семье. А мы регулируем работу врачей на рабочих местах.

- Медики, которые начинают контактировать с пневмониями и вирусом, несут потом его домой. Многие ночуют на работе, чтобы не заражать родных.

- Один из пунктов приказа (это крайний вариант) - вопрос перехода работы медиков, посменно, на казарменный режим. Для этого мы даже на всякий случай выделяем целый этаж. Это в чистом виде перестраховка, но мы должны быть готовы ко всему. И дай Бог, чтобы этого не случилось.

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