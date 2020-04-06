Студентов-медиков из-за коронавируса закрыли на карантин в общежитии: «Из этой общаги никто не успел уехать»

В минской студенческой деревне неспокойно. В минувшую субботу многоэтажное общежитие №10 медицинского университета закрылось на карантин. Причиной тому стало то, что у кого-то из студентов выявили коронавирус.

В медуниверситете на вопросы о произошедшем в общежитии нам не ответили. При этом в интернете появились фото, как человека в капсуле заносят в машину скорой помощи. Все происходит у стен общежития медуниверситета.

«Дай Бог, чтобы вы пережили это!»

«Комсомолка» отправилась в студенческую деревню, чтобы посмотреть, какая там обстановка. Первое, что бросается в глаза - это большое количество молодых людей в масках. Кто-то еще и в перчатках.

- С утра в субботу, 4 апреля, возле общежития БГМУ стояла «Скорая», - рассказывает нам Яна, студентка МГЛУ, которая вышла из общежития своего вуза. К слову, у них в здании, по словам девушки, все хорошо. - Знаю, что многие успели уехать домой. Подозревали, наверное. Просто не хотели, чтобы их закрыли. Моя знакомая успела уехать домой в Речицу. С одной стороны, это, конечно, плохо...

В студенческой деревне многие ходят в масках.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На балконы того самого 10-го общежития то и дело выходят студентки. Выкрикиваю им вопросы с улицы. Кто-то отвечает «Я не буду ничего комментировать», а кто-то улыбается и говорит, что они на карантине, в общежитие попасть нельзя.

К слову, общежитие №10 довольно большое. Оно блочного типа. В каждом блоке комнаты для 2 и 3 человек, кухня, душевая и санузел.

- Приносить передачи можно, - говорит нам девушка, которая вышла на балкон погреться на солнышко. К ней подходит подружка.

- А покидать комнату вам можно?

- Да.

- Надолго карантин?

- На две недели. Учимся дистанционно.

Направляемся к входу в общежитие. Никаких вывесок «Карантин" не наблюдаем. Зато через стекло входной двери видим женщину в респираторе.

- Карантин у нас, - говорит она.

Двум девушкам в масках и перчатках открыли дверь - они передают пакеты своим подружкам-одногруппницам, которые учатся на 4-ом курсе медуниверситета. После этого к нам, журналистам, обращается женщина в респираторе и защитных очках.

- Это так интересно, да? Дай Бог, чтобы вы пережили это!

Еще одна девушка принесла своей подруге пакет и авоську с продуктами.

- Подруга позвонила, сказала, что их закрыли на карантин и все, они сидят в общаге. Она в воскресенье спустилась, ее не выпустили из общежития. Сказали, что карантин, потому что нашли больного коронавирусом, - говорит студентка Дана, которая учится в другом вузе. - Если честно, страшно. По-максимуму стараемся обеззараживаться.

- Что просила передать подружка?

- Еду, - улыбается девушка. - Творог, булочки, печенье, воду. Все необходимое, что она обычно ест. И сладости, чтобы скрасить ее заточение. Ее родители передали антисептик, респираторы.

Женщины в респираторах принимают передачи для студентов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще одна юная девушка принесла подруге передачу и отправила ей воздушный поцелуй.

- Подруга учится на 1-ом курсе со мной в одной группе. Купила ей макароны, картошку, фрукты, молоко, - говорит Елизавета.

- Слышали, кто-то успел уехать из общежития домой?

- Из этой общаги никто не успел уехать.

- А как себя чувствует ваша подруга?

- Да нормально они себя чувствуют. Все хорошо.

К общежитию подходит парень в марлевой маске, звонит кому-то по телефону и вглядывается в балконы.

- Пришел девушке продукты занести. Учится она на педиатрическом факультете. Мы должны были встретиться в субботу вечером, но не получилось, - говорит Сергей, который учится в БГУИРе. - Девушка сказала, что не выпускают ее даже в магазин за едой. Сказали либо просить родителей, либо знакомых, друзей принести передачу.

Сергею девушка составила список необходимого, в котором есть и косметика.

- Такое девчачье, - объясняет Сергей.

- А чем она с подругами занимается?

- Большинство времени смотрят какие-то сериалы, фильмы. Общаются. Успеют друг другу надоесть.

Наш фотограф замечает на балконе девушку в халате, держащую в руках ананас и бокал.

Студенты, которые остались в общежитии на карантине, не унывают!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты явно настроены позитивно.

С улыбкой к коронавирусу относятся и студенты из соседнего общежития №8. Ребята сидят на улице и шутят.

- Мы с физико-математического факультета педагогического университета и с сегодняшнего дня мы на дистанционке, - весело говорит девушка в розовых очках, в маске и перчатках.

- А откуда маска у вас?

- Мне девочка-соседка подарила. Она ездила домой в Ошмяны и привезла. Сейчас в аптеках их нет. Заходишь в ближайшую аптеку, а там висит объявление, написанное от руки: «Масок нет, перчаток нет, парацетамола нет».

Студенты настроены позитивно!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поговаривают, что в общежитии №8 жила девушка, у которой подозревают коронавирус.

- Одни говорят, что эта девочка - контакт, другие говорят, что у нее подозревают. Кто как, - рассказывает Александр, который живет в этом общежитии. - У нас забирали из общежития 3-4 человека за все время. «Скорая» подъезжала и люди выходили на улицу с вещами. У кого-то бронхит, у кого-то еще что-то... Просто заболевшими были. Но потом в общежитии в целях профилактики обрабатывали коридоры на этажах.

Александр говорит, что в их вузе «все довольно по-человечески».

- Администрация понимает. Они говорили: в принципе, если вы боитесь, то вы можете некоторое время не посещать занятия и у вас будут потом бесплатные отработки. Идут на встречу. Мы написали заявление, чтобы наш филологический факультет перевели на дистанционное обучение.

По словам парня, кто-то уехал домой, узнав о вероятности, что кто-то заразился коронавирусом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«У студентки БГПУ им. М. Танка подозрение на коронавирус»

В «Комсомолку» обратилась студентка 4-го курса физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка. Девушка рассказала, что у студентки факультета начального образования, которая проживает в общежитии №8, диагностировали коронавирус. И теперь факультет начального образования переводят на дистанционное обучение.

- Нам страшно идти в университет. Студентка, у которой выявили короновирус, жила в общежитии и общалась со студентами других факультетов, в том числе и студентами нашей группы, - написала девушка.

Мы обратилась за комментарием в университет.

- 4 апреля студентку факультета начального образования БГПУ госпитализировали с подозрением на коронавирус. В общежитии, в котором проживает студентка, а также в учебном корпусе БГПУ, где обучаются студенты факультета, санитарной службой Минздрава проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка. - Образовательный процесс в БГПУ организован в соответствии с рекомендациями Минздрава и Минобразования и в соответствии с учебными планами, расписанием занятий, в том числе с использованием современных информационных технологий.

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