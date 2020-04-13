Протоиерей Федор Повный о Пасхе во время коронавируса: «Говорю прихожанам: «Не стесняйтесь стоять в храме в маске». Мы пошили их и священникам»

- На Пасху человек может не идти в храм, а помолиться дома и посмотреть по телевизору онлайн-трансляцию богослужения из Свято-Духового кафедрального собора. А прихожан с признаками ОРВИ мы просим воздержаться от посещения храма. К слову, об этом говорил и митрополит Павел. Он призывает слушаться рекомендаций наших врачей, - рассказал зампредседателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Евгений Громыко.

В недавнем обращении синода Белорусской православной церкви к верующим говорится: непосещение богослужений не вменяется во грех тем, кто ради заботы о здоровье ближних переходит на режим самоизоляции.

- Но самоизоляция - это когда ты все время сидишь дома и никуда не ходишь. Другое дело, если человек посещает магазины, ездит на общественном транспорте, но боится заболеть в храме... Я вижу в этом что-то неискреннее, - говорит председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин. - Конечно, прихожанам, которые чувствуют себя плохо, мы говорим оставаться дома. А также людям с ослабленным иммунитетом после болезни, пожилым, тем, кто лечится от онкологии, ВИЧ или иных болезней, связанных с недостаточностью иммунной системы...

- Обязательно ли нужно освящать куличи?

- Не думаю, что пасхальная снедь не будет освященной у человека, который готовился к празднику, постился, всем сердцем ждал Пасху, но у него по каким-то причинам не получится прийти на праздничную службу.

Как рассказывают в пресс-службе Белорусской православной церкви, сейчас в храмах соблюдаются санитарно-гигиенические правила: протираются и дезинфицируются пол, иконы, кресты. При этом верующим сейчас рекомендуют соблюдать дистанцию и не целовать иконы, а просто поклониться им и перекреститься.

Меры безопасности принимаются и в храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске, который посещал президент Беларуси.

- Своим прихожанам я объясняю, что нужно соблюдать дистанцию в храме. Поэтому на Пасхальное богослужение в храм войдет определенное количество верующих, остальные будут находиться на территории храма, - рассказал «Комсомолке” настоятель храма-памятника в честь Всех Святых в Минске протоиерей Федор Повный. - Дистанция будет и между верующими, которые придут освящать снедь. Благо территория это позволяет сделать. Я говорю прихожанам: «Не стесняйтесь стоять в храме в маске». Кроме того, мы пошили нашим священникам маски, выдали им перчатки, используем дезинфицирующие средства. Стараемся делать все, как рекомендует Минздрав, при этом понимая, что все мы ходим под Богом.

Необычную услугу придумал Свято-Елисаветинский монастырь, который организует доставку на дом пасхальных куличей минчанам и тем, кто живет рядом со столицей.

- Мы доставим творожную пасху, куличи, яйца, можно доставить и пасхальные свечи. Все освящено и приготовлено с молитвой. Развозим снедь в предстоящую субботу с 11 утра до 8 вечера, - говорят в монастыре.