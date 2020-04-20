2020-04-22T12:42:14+03:00
Минск
КП Беларусь

«Я закрывала больничный, а оказалось – у меня пневмония и коронавирус»: как минчанка вместо выхода на работу попала в больницу

У 45-летней Ольги были не совсем типичные симптомы - насморк без температуры и кашля. До больницы она три недели выходила только в магазин и поликлинику
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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В поликлинике Ольгу направили на флюорографию. Снимок показал, что у нее пневмония. Фото: Олег РУКАВИЦЫНВ поликлинике Ольгу направили на флюорографию. Снимок показал, что у нее пневмония. Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Ольга работает на одном из частных предприятий. В конце прошлой недели женщина собиралась закрыть больничный в поликлинике, но совершенно случайно узнала, что у нее двухсторонняя пневмония. Вскоре тест показал, что у нее коронавирус. Сейчас Ольга находится во 2-й городской клинической больнице в Минске.

- У меня был очень сильный насморк, заложенность носа. В поликлинике мне открыли больничный. Неделю я пробыла дома. В минувшую пятницу, 17 апреля, я шла к врачу с мыслями, что мне пора закрывать больничный, - рассказывает "Комсомолке" Ольга. - Уже в поликлинике медсестра спросила у людей в коридоре: "Кому закрыть больничный?" Пару человек отдали ей свои больничные листы. Но я решила, что все-таки надо попасть на прием к врачу. Мне нужно было спросить, что делать с моим пониженным гемоглобином - он такой у меня всегда.

Врач заметила, что Ольга давно делала флюорографию, и отправила ее на снимок. Он и показал, что у женщины двухсторонняя пневмония.

- Для меня это воспаление легких было громом среди ясного неба. Ведь у меня не было ни температуры, ни кашля, - говорит Ольга. - Врач спросила, нужна ли мне госпитализация и вызвать ли мне скорую? Я сказала, что меня заберут и отвезут в больницу.

В минувшую пятницу вечером в приемном покое 2-й городской клинической больницы, куда направили Ольгу, было многолюдно. По словам женщины, в приемном покое работало два кабинета, людей принимали медленно.

- Мы приехали в приемный покой к семи вечера, и только в полвторого ночи 18 апреля я была в палате. Если бы я знала, что столько людей будет, я бы взяла с собой несколько масок. В приемном покое врач меня спросил, согласна ли я на госпитализацию. Я ответила, что да. На следующее утро у меня взяли мазок на коронавирус. Результат оказался положительным.

Ольге назначили лечение - уколы. Врачи и медсестры, которые приходят к ней в палату, полностью экипированы - очки, респираторы, защитные костюмы.

Ольга лежит в палате с еще одной девушкой. В их боксе, где всего две палаты, есть душ и туалет.

- Мы поступали в больницу с ней в одно время. У нее тоже пневмония, а из симптомов была только повышенная температура. Результат теста на коронавирус ей еще не пришел.

Когда еще не было известно, что у Ольги коронавирус, ей в больницу приносили передачу дети. То, как кормят в больнице, женщине не нравится.

- Еда подается холодной. А чай трудно назвать чаем.

Ольга лежит в палате с еще одной девушкой. Фото героя материала.

Ольга лежит в палате с еще одной девушкой. Фото героя материала.

- Как думаете, где вы заразились коронавирусом?

- Даже нет предположений. До того как я попала в больницу, я была дома три недели. Так получилось, что неделю предприятие не работало, потом я отпросилась на неделю, а затем мне в поликлинике открыли больничный. И все это время я фактически была дома. Ну пару раз выходила в магазин за продуктами, но шла туда в маске и перчатках. Со мной в квартире живут двое взрослых детей. Может быть, они где коронавирус подхватили и являются его переносчиками. У них в этот понедельник (20 апреля. - Ред.) должны взять мазок на коронавирус. Они абсолютно здоровые и сейчас дома на самоизоляции.

Несмотря на пневмонию, Ольга чувствует себя хорошо и настроена позитивно. При этом она говорит, что сейчас нужно серьезно относиться к своему здоровью. Ведь пневмония при коронавирусе может протекать почти бессимптомно.

- Знаете, что поражает? Если бы я закрыла больничный, то сегодня была бы на работе с пневмонией и коронавирусом. Представляете масштаб трагедии? А где гарантия, что нет коронавируса у тех, кто со мной сидел в очереди к терапевту, но закрыл больничный?

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