Мама 6-летнего Леши: «С нашим диагнозом сына не принимают белорусские санатории и реабилитационные центры»

О шестилетнем Леше Семешко «Комсомолка» писала не раз. У мальчика, получившего родовую травму, поражение центральной нервной системы и эпилепсия. Мальчик не ходит и не говорит. Благодаря неравнодушным людям, в том числе читателям «Комсомолки», Леша регулярно ездит на обследования и корректировку лечения в медицинский центр в Барселоне «Текнон». Там ему подбирают противосудорожные препараты. И в этом году Леше нужно снова попасть к испанскому доктору, который наблюдает его с года жизни.

- Туда мы собираемся ближе к лету. Надеюсь, что к этому времени мы и сбор закроем - он идет очень медленно - и карантина в стране, который сейчас ввели из-за коронавируса, не будет, - говорит Светлана, мама Леши. - Клиника выставила нам счет - чуть больше 7 тысяч 291 евро.

Сейчас семье осталось собрать около 2562 евро.

По словам Светланы, состояние Леши сейчас более-менее стабильное - судорог, которые тормозят развитие мальчика, стало меньше.

- В прошлом году наш доктор сказал, что по электроэнцефалограмме видны улучшения. И если раньше Лешенька принимал три препарата от эпилепсии, то сейчас один препарат на маленькой дозировке.

С Лешей занимается дефектолог, а в прошлом году и реабилитолог, который приезжал из России к таким деткам, как Леша.

- С нашим диагнозом Лешу не берут к себе белорусские санатории и реабилитационные центры. Но сыну нужно развиваться, и мне приходится самой искать способы, как это сделать, - говорит Светлана. - Помогите, чем можете, моему единственному сыну. Не оставляйте нас наедине с нашей бедой, дайте шанс Леше на жизнь без слез и боли.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 200 «Беларусбанка» - г. Витебск, ул. Ленина, 10Б; УНП: 300229956; МФО: AKBBBY21200.

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Евро: транзитный счёт BY10AKBB38193821000182000000 на благотворительный счёт BY10AKBB31340000071402020108 в отделении 200/108.

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета Семешко Светланы Геннадьевны для лечения и реабилитации сына Семешко Алексея Александровича.

Можно пополнить баланс номера МТС: (+37529) 533-97-36.

Так же можно поделиться балансом. Для этого набирайте: *363*375295339736*сумма#

Можно также перечислить деньги на карту Беларусбанка: 9112 0001 6149 0418. Срок действия: до 02/21. Держатель карты: Семешко Светлана Геннадьевна.

Для почтовых переводов:

210038. г. Витебск, проспект Победы, д. 12, кв. 24. Семешко Светлана Геннадьевна

Контакты:

Светлана, мама Леши: (033) 697-24-63