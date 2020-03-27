Квартира с видом на самый большой парк столицы должна стоить дорого? Безусловно! Но только не в Минске! В доме №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев», у самых границ зеленого массива, сегодня цены на квадратный метр снижены на 10%! До 15 апреля цены на квадратный метр снижены при любом способе их приобретения - выберете ли вы рассрочку, покупку в кредит или за собственные деньги

Минус 10%! В престижном столичном комплексе Парк Челюскинцев выгодная акция в доме №2!.

Акция уникальна тем, что распространяется на все квартиры в доме №2 при любом способе их приобретения. Выберете ли вы рассрочку, покупку в кредит или за собственные деньги – менеджеры предложат вас стоимость квадратного метра на 10% ниже указанной на сайте! И это действительно вкусное предложение!

Выбрать квартиру и обсудить инструменты финансирования покупки можно как при личной встрече с менеджерами в отделе продаж застройщика, так и удаленно – на сайте, оставив соответствующую заявку, или по телефону. Вы получите максимум необходимой информации!

Принцип индивидуального подхода к каждому покупателю, который используется застройщиком в работе с клиентами, означает, что менеджеры обязательно подберут устраивающий вас вариант. По цене, по площади и планировке квартиры, по способу финансирования покупки – предусмотреть можно все и выбрать то, что необходимо именно вам!

Дом №2 жилого комплекса «Парк Челюскинцев» насчитывает 25 этажей. Это европейская недвижимость комфорт-класса, при возведении которой используются современные архитектурные решения.

Дом №2.

Все квартиры в доме – свободной планировки, площадью от 38 до 78 кв. метров. Такая организация жилого пространства позволит владельцам жилья реализовать любую дизайнерскую идею.

Панорамное остекление с золотистым оттенком наполнит помещения солнечным светом и подарит ощущение единения с природой.

Во всех квартирах дома панорамное остекление с золотистым оттенком.

Скоростные бесшумные лифты OTIS мгновенно доставят на нужный этаж, при этом ни одна из квартир не примыкает к лифтовым шахтам.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Квартиры второго этажа имеют приватные открытые террасы, которые защищены от осадков прозрачными козырьками. Только представьте, какой отсюда будет открываться вид!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория будет полностью безопасной и абсолютно приватной, доступной только жителям дома.

На эксплуатируемой кровле над паркингом, запланированы детские игровые площадки и зоны отдыха.

В просторном и светлом лобби, выполненном в эко-стиле, будут расположены стойка консьержа, зона встречи гостей и ожидания курьера, санитарная комната с пеленальным столиком для малыша, где можно привести ребенка в порядок после прогулки. А еще – место, чтобы помыть лапы домашним животным. Согласитесь, для владельцев собак это очень актуально!

Просторное и светлое лобби выполнено в эко-стиле.

А первый этаж – это гараж-стоянка открытого типа на 82 машиноместа. Автомобили жильцов будут от любой непогоды спрятаны под надежной крышей!

Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие важные детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения. Это обеспечит полную безопасность жителей и их имущества.

Закрытая дворовая территория с современной системой видеонаблюдения.

Комплекс хорошо известен минчанам и гостям столицы. Он начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. И сразу привлек всеобщее внимание – ведь это жилье, престижное во всех отношениях!

Комплекс «Парк Челюскинцев».

Место уникальное! Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже. И намного интереснее и богаче в биологическом отношении – ведь здесь произрастает более 15 тысяч растений.

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» строится у самых границ огромного паркового массива в центре города.

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться под сенью сосновых крон или по березовым аллеям парка. Молодых и активных привлечет возможность заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

В парке для детей оборудованы многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Даже для людей в возрасте здесь настоящий рай – свежий воздух и тишь парковых аллей. И даже шахматный городок под соснами, где круглый год не стихают азартные сражения!

Жители комплекса в любой момент могут прогуляться по аллеям парка.

И все эти блага и очарование природы – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Даже до знаменитого Комаровского рынка можно пешком прогуляться. Или съездить на велосипеде – велодорожка размечена у самого выхода из подъезда!

Практически рядом с комплексом – через парк – расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой. В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей «Парка Челюскинцев» будут все возможности!

Не стоит забывать и об эксклюзивности комплекса «Парк Челюскинцев». Продажа квартир в этом месте – это уникальная возможность поселиться в престижном районе в новостройке!

Конечно же, и жилье в таком месте строится соответствующего уровня – высокого класса! Но позволить себе такое жилье могут многие. Особенно сейчас, когда цены всего на несколько недель снижены на 10%!

Застройщик убежден, что людям, нуждающимся в жилье, выгоднее вкладывать средства в собственную квартиру, чем делать бесконечные выплаты по аренде. Именно поэтому тем, кто мечтает о своей квартире, предлагается решиться – и стать, наконец, собственником, используя различные выгодные финансовые инструменты.

Рассрочка от застройщика сроком до 4 лет – это очень удобный финансовый инструмент покупки для тех, кто хотел бы постепенного внесения средств за собственную квартиру! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Привлекательна и партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены существенные скидки!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексе «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Время воплощать мечты!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.