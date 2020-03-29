Там стоит побывать: в санатории «Озерный» можно не только поправить здоровье, но и похудеть за 12 дней на 3-4 кг

А для тех, кто предпочитает максимально полезный отдых, именно здесь, на берегу озера Белого, в 30 километрах от Гродно был построен один из самых известных санаториев Беларуси - «Озерный».

Заповедный уголок природы - один из больших плюсов этой здравницы, благодаря которому чувствуешь себя, здесь как на престижном курорте, в любое время года. Добавим к этому прекрасный аквапарк, замечательные условия для проживания, отдыха и оздоровления, безупречную работу персонала - все то, что позволяет полностью отключиться на время от рутинных забот, переживаний и проблем. Именно сейчас нам всем так не хватает вот такого релакса!

Оформление корпусов санатория настраивает на умиротворение и спокойствие: много разнообразной зелени, аквариумы с экзотическими рыбками, спокойная и гармоничная цветовая гамма. Из 9 категорий номеров можно выбрать наиболее оптимальный вариант - от обычных 1-, 2-комнатных до апартаментов и люксов.

Более того, здесь есть неслыханная для большинства санаториев роскошь - аквапарк, что делает «Озерный» еще больше похожим на курорт с девизом «У нас лето круглый год». На площади 1000 кв. м в аквапарке разместились водные горки, джакузи, блок саун, тропические души, снежная комната. Все для релакса!

Аквазона дополнена 25-метровым бассейном с 6 дорожками, вода в котором очищается по инновационной немецкой технологии с использованием соли. И в этом масса плюсов: чисто, без запаха хлорки, вода не вызывает раздражения кожи и аллергии.

Уровень медицинско-оздоровительной базы «Озерного» впечатляет. Здесь доступно много современных процедур: баротерапия, магнитостимуляция органов малого таза, карбокситерапия, ударно-волновая терапия, разработаны spa-комплексы, оказываются косметические процедуры и т. д. Квалифицированные опытные специалисты помогут подобрать индивидуальную оздоровительную программу. Наибольшей популярностью пользуется программа «Снижение веса», которая позволяет похудеть за 12 дней на 3 - 4 кг.

Задавшись целью не просто отдохнуть и укрепить здоровье, но и привести себя в форму, вы можете посещать спортивный или тренажерный зал, теннисный корт, боулинг, заниматься скандинавской ходьбой, пилатесом или аквааэробикой, гулять по экологическим тропам.

Как говорят те, кто побывал в «Озерном», прогулки на свежем воздухе в таких красивых местах - это уже большая польза и здоровью, и настроению: аромат соснового леса, пение птиц, золотой песчаный берег…

Людей активных и творческих ждут танцевальные мастер-классы по бачате, сальсе и зумбе, дискотеки с живой музыкой, караоке-вечера, развлекательные программы в баре и увлекательные экскурсионные поездки.

Для детей на территории санатория открыты две детские комнаты: с профессиональным воспитателем и игровая с лабиринтом и батутом. Устраиваются детские дискотеки с аквагримом, а на улице оборудован комплекс «Пиратский причал» с качелями и горками в дополнение к многочисленным игровым площадкам, где развлечение найдет детвора разных возрастов. Ведь санаторий «Озерный» - комфортное место и для семейного оздоровительного отдыха. Для родителей, которые проводят много времени на работе и постоянно заняты важными делами, это прекрасная возможность провести время беззаботно и с пользой вместе со своими детьми. Удивительное, как говорится, рядом!

БУДЬ В КУРСЕ!

Пять причин провести отпуск в санатории «Озерный»:

- Живописное место на территории заказника.

- Современная оздоровительная база и разнообразный досуг.

- Приветливый и квалифицированный персонал.

- Современный аквапарк и бассейн.

- Отличные условия для отдыха с детьми.

Служба бронирования путевок в Беларуси:

8 (0152) 79-85-10

8 (029) 179-85-25

ozerny.by

ОАО «Санаторий «Озерный». УНП 590833407