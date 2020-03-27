«Если нас не поддержать, 500 000 человек в Беларуси останутся без работы»: предприниматели считают убытки и просят помощи

Во вторник, 1 апреля, бизнесу будет не до смеха - поднимется базовая арендная величина. Это еще больше увеличит нагрузку на просевший под тяжелым ударом пандемии бизнес.

На прошлой неделе представители бизнеса обратились с петициями в адрес правительства. О помощи попросили рестораторы, владельцы турфирм, другие представители малого и среднего бизнеса. Чтобы не допустить катастрофического провала всех сфер экономики, они среди прочего предлагали снизить налоговые ставки на срок до полугода, отменить наказание за несвоевременную выплату налогов и отсрочить без пеней и штрафов выплаты по кредитам и налоговым платежам.

Власти вроде как отреагировали на обращения бизнес-сообществ. В минувший понедельник правительство заявило о рассмотрении комплекса мер по поддержке бизнеса. Прошла почти неделя, но никаких конкретных мер не принято.

«Люди боятся остаться без работы»

Управляющий небольшой сетью кафе, где варят кофе и делают шаурму, говорит, что пандемия уже сказалась на финансовой жизни заведений.

- Ощутимый спад есть. Многие ушли на удаленную работу, а значит, не приходят к нам обедать. С другой стороны, курс валют растет, а вслед за ним плата за аренду, мы платим за нее в долларах. Если доллар был 2,10 рубля, а стал 2,70, то за одну точку вместо 420 рублей платим 540. Арендодатели же не хотят снижать оплату. Получается, к падению доходов добавилось увеличение расходов. Чтобы покрыть расходы, покрыть аренду, мы вынуждены поднимать цены, - говорит собеседник. - Наши сотрудники не боятся заразиться вирусом или оказаться в карантине. Сейчас они больше всего боятся того, что в один прекрасный день мы объявим о том, что наши заведения закрываются и все они остаются без работы и зарплат. Такое уже происходит, часть заведений общепита уже закрывается. Некоторые и до коронавируса еле тянули аренду, налоги и другие счета, поэтому сейчас они просто не могут продолжить работу.

«Двух человек сократили, собираемся закрывать магазины»

Лихорадит и другие сферы. Один из предпринимателей, который торгует обувью, рассказал, что работа сейчас остановилась вообще.

- Работали мы неплохо: в месяц налогов платили официально на $1000 в эквиваленте и аренду с коммунальными в трех магазинах - $6000. Плюс зарплаты на 8 человек - по $500 - 700 на каждого. Сами при этом зарабатывали не супермного, все время вкладывали в развитие. У нас была цель - создать что-то действительно серьезное. Теперь ситуация такая: товар закуплен на очень большую сумму, а работа в один день остановилась вообще! - говорит предприниматель.

Несмотря на полное отсутствие покупателей, ему нужно продолжать платить аренду и коммунальные услуги.

- Я уверен, что деньги мы не вернем. Двух человек сократили и собираемся сокращать магазины. Если сейчас мы прогорим, то придется закрываться.

Он подсчитал, что за пять лет работы заплатил 60 000 долларов налогов и 360 000 долларов аренды. Если государство хочет и дальше получать эти деньги, то разумнее сейчас заморозить выплаты по арендной плате и устроить налоговые каникулы на несколько месяцев.

Правительство заявило о рассмотрении комплекса мер по поддержке бизнеса. Прошла почти неделя, но никаких конкретных мер не принято.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Арендодатели навстречу не идут»

На грани закрытия оказались бизнесы, связанные с хобби, - танцевальные и художественные студии, фитнес-центры. По словам руководителя одной из танцевальных студий, посетителей за последний месяц стало на 80% меньше.

- Людей почти нет. В марте мы еще сможем рассчитаться за аренду и коммунальные услуги, а в апреле, возможно, откажемся от зала, потому что мы не сможем оплачивать коммуналку. Очень хотелось бы, чтобы на государственном уровне временно сняли арендные платежи и сделали налоговые каникулы. Потому что многие бизнесы находятся в таком же положении, и если подобная ситуация продлится около двух месяцев, то они будут вынуждены закрыться и уволить сотрудников, - говорит руководитель студии.

В социальных сетях представители студий выложили пост, в котором рассказывают, как посетители могут помочь любимым студиям: можно перевести деньги на счет, купить абонемент с отложенным посещением и так далее. По словам собеседника, постоянные посетители с радостью поддерживают студию, но объемы выплат слишком велики, чтобы их можно было покрыть таким способом.

- У нас сейчас два филиала. Одни дешевле, там за аренду и коммунальные платежи выходит около 5000 рублей. Второй зал больше, и сумма там больше в два раза. Вместе с налогами нам надо в месяц больше 20 000 рублей. С такими расходами при отсутствии доходов продержаться долго нереально, - говорит владелец студии. - Раньше у нас всегда была подушка безопасности, но мы вложились в ремонт помещения и всю ее израсходовали, поэтому ситуация оптимизма не внушает.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«Правительство раскачивается очень медленно»

Чтобы найти выход из сложившегося положения, в Республиканской конфедерации предпринимательства еще две недели назад создали оперативную рабочую группу, которая уже в середине марта направила свои предложения правительству. Они содержат целый комплекс мер по снижению последствий кризиса: от введения налоговых каникул, мер денежно-кредитной политики, сокращения налоговых, регуляторных и кредитных издержек до дедолларизации ставок аренды на землю.

- Сейчас во всем мире идет большая экономическая рецессия. У организаций массовые убытки, а аренда платится, коммуналка платится. Тем более что сейчас конец квартала, самое драматичное время, потому что идет вся отчетность по налогам. А неначисление взносов в ФСЗН влечет громаднейшие штрафные санкции. И, конечно, взаимность неплатежей, конфликтность ситуаций ставит под удар весь белорусский бизнес, - объясняет председатель Высшего координационного совета конфедерации Владимир Карягин. - Развалить легко, но если бизнесы закроются, кто их потом будет создавать? Ведь это рабочие места, налоги, инфраструктура. В России под угрозой закрытия примерно 3 млн предприятий малого и среднего бизнеса. Но Путин уже объявил целый ряд мер, чтобы не разрушать бизнес. И бизнес уже знает эти меры, люди знают, к чему им готовиться. У нас же бизнес не знает, чего ждать, правительство раскачивается очень медленно, как черепаха. А реагировать надо незамедлительно, так как удар на себе почувствовали тысячи малых и средних бизнесов. В Беларуси 2700 агроусадеб, которые из-за закрытия границ недополучат загрузку, 600 гостиниц, которые стоят сейчас пустые. Множество фитнес-залов, театров и других развлекательных заведений тоже сейчас лишились посетителей. В малом и среднем бизнесе работает около 500 000 человек, и если меры не будут приняты, то эти люди окажутся без работы.

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