Кашель есть, температуры нет. Можно ли не выйти на работу?

Могу ли я не прийти на работу, если у меня появились насморк и кашель, а температуры нет? Больничный в этом случае не дадут, а дома я сама за несколько дней вылечусь. На работе с такими симптомами буду только пугать коллег, ведь сейчас, во время пандемии, при любом кашле люди сразу подозрительно на тебя смотрят. Что делать?

Татьяна.

Есть четыре варианта. Первый - взять отпуск без сохранения зарплаты по семейно-бытовым и другим уважительным причинам, предусмотренный статьей 190 Трудового кодекса. Уважительность причины оценивает наниматель, поэтому он имеет право вас не отпустить.

Второй вариант: есть еще один отпуск без сохранения зарплаты, который наниматель обязан предоставить только определенным категориям работников (статья 189 Трудового кодекса). Речь идет, например, о женщинах с двумя и более детьми до 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет. Коллективный договор может предусматривать и другие случаи. Сроки этого отпуска должны быть согласованы с нанимателем.

Третий вариант - перейти на это время на дистанционную работу, если здоровье вам позволяет трудиться из дома. По заявлению работника и с согласия нанимателя это можно сделать. Но не всякий работник сможет полноценно выполнять свои обязанности дистанционно. Если программисту все равно, откуда работать, то специалисту, занятому выпиской накладных, работать дома не получится.

Четвертый вариант: если ваше состояние здоровья препятствует выполнению обязанностей, наниматель обязан отстранить вас от работы, даже если нет медицинского заключения о болезни (п. 1 ч. 6 ст. 49 Трудового кодекса). Но он может это сделать только в том случае, если вы придете на работу, и он увидит, что вы плохо себя чувствуете. Издается приказ (распоряжение), в нем указываются причины отстранения. За период отстранения от работы зарплата не начисляется.

Вопросы присылайте по адресу: 220005 Минск, а/я 192, «Комсомольская правда» в Белоруссии», с пометкой «Ваши права» или по электронной почте: kalinina@phkp.by.