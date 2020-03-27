Белорусские импортеры алкоголя: «В апреле цены вырастут на 15-20%. Сдерживаем, как можем, ведь и покупатели не богатеют»

Курсы доллара и евро на протяжении последних трех недель бьют рекорды. Они уже заставили переписать ценники продавцов техники, поставщиков бытовой химии и некоторых продуктов питания. На очереди - импортеры, завозящие в Беларусь алкогольную продукцию. Когда ждать подорожания и насколько могут увеличиться цены на импортный алкоголь?

- Курс, видите, какой, продукт импортный - в убыток работать никто не будет, - лаконично ответил на вопрос «Комсомолки» директор по развитию ООО «Тадеум» Виталий Шкудун.

В службе маркетинга другого белорусского импортера алкоголя на условиях анонимности рассказали следующее.

- Цены, конечно, вырастут как минимум на 20%, ведь курс евро за последнее время вырос приблизительно на такой процент. Продукцию мы завозим из Европы, соответственно и расчеты с поставщиками ведем в европейской валюте. Ценники будут меняться не одномоментно, а постепенно: почти у всех поставщиков есть тот или иной объем складских запасов, как только он будет распродан, то новые партии вина, коньяка, виски и прочего алкоголя пойдут в торговлю уже по новым ценам. Скорее всего, этот процесс начнется во второй декаде апреля. Многое тут зависит от складских запасов каждого конкретного импортера.

Директор одной из крупных сетей элитного алкоголя, отметив, что официальных комментариев его компания дать не может, согласился конфиденциально обозначить свою позицию:

- Мы живем одним днем! Сдерживаем цены, урезаем свою маржу. У нас своя сеть магазинов, нам проще. То, чтобы было куплено раньше, до скачка курса, мы не переоцениваем, оно остается в торговле по прежним ценам. Понятно, что бесконечно это продолжаться не может. Вот когда будет критично - ничего не останется, поднимем ценник, но будем стараться увеличить его не на 15 - 20%, а меньше, ведь нужно учитывать, что покупатели тоже не богатеют, покупательная способность снижается. Алкоголь, тем более среднего и дорогого ценового сегмента, не является предметом первой необходимости. Уже сейчас мы видим, что спрос на некоторые позиции немного снизился. Это естественный процесс: у людей падают реальные доходы, они изменяют структуру своих трат, покупая или более дешевый продукт, или вовсе отказываясь от него. В целом, если ничего не изменится, цены на импортный алкоголь будут постепенно расти, это неизбежно.

- Когда ждать подорожания?

- В апреле, вероятно, в середине месяца, как только на полки магазинов станут поступать напитки, в цену которых будет уже вложен новый курс.

Представитель другого импортера (также на условиях анонимности) подчеркнул, что новые ценники будут зависеть не только от курса доллара и евро.

- Цена, которую платит потребитель, не всегда зависит только от импортера. Если у него есть фирменные магазины - это одна история, а если вино, виски или джин поставляют в сетевые магазины, то там, естественно, добавляется еще и торговая надбавка. Так формируется цена, которую уплачивает конечный потребитель.

КОММЕНТАРИЙ

«Если вы регулярно покупаете вино, есть смысл сделать запас по старым ценам»

О белорусским и зарубежном рынках, а также о том, чего ждать, рассказывает Кирилл Дубовский, винный блогер, автор телеграм-канала «Клуб до 27р»:

- Цены вырастут обязательно, а некоторые уже выросли, потому что вино - импортный продукт, - поясняет Кирилл. - Итоговый рост будет зависеть от роста курса евро, который уже подорожал процентов на 20, и никто не знает, когда остановится. В ближайшие месяцы что-то будет по новым ценам, что-то где-то останется по старым.

- Бежать ли сейчас, 27 марта, и в ближайшие дни в магазины, чтобы купить вина и прочих напитков впрок? Как долго они хранятся?

- Некоторые магазины подняли цены, некоторые в процессе. Если вы регулярно тратите деньги на вино, то имеет смысл сделать запас по старым ценам, они больше не повторятся. Думаю, большинство недорогих вин спокойно простоит у вас дома полгода - год, те, что подороже, могут храниться годами, но это зависит от конкретного вина и условий его хранения в магазине и дома. Проблема в том, что чем больше дома стоит вина, тем быстрее оно выпивается!

- Понятно, что в Италии - трагедия во всех смыслах... Если рассуждать еще и с винной точки зрения, в этом году урожая и поставок не ждать? И с Францией такие же вопросы…

- Я читал в специализированной прессе, что производство вина не останавливается. Принимаются дополнительные меры безопасности - маски, антисептики, дистанция, офисных сотрудников отправили на удаленную работу. Так что урожаю быть, даже в Италии.

- Как коронавирус повлияет на производство вина, продажу?

- Пока что по странам, где есть карантин, очевидно, что продажа вина в ресторанах падает, а в супермаркетах растет, на карантине больше людям особо заняться и нечем. Примерно такая же ситуация в Беларуси, где карантина нет, но у многих режим самоизоляции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России импортеры алкоголя поднимут цены как минимум на 7%

По данным российской ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост стоимости импортного алкоголя на фоне снижения курса рубля и пандемии коронавируса может произойти после того, как алкоголь закончится на складах. Правда, на это могут уйти месяцы. Как пишет «КоммерсантЪ», импортеры уже начали уведомлять поставщиков об увеличении цен на 7%.