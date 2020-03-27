19 тысяч белорусских пенсионеров в апреле 2020 года получат прибавку к пенсии. Кто именно?

Экономика Беларуси сейчас не в лучшем состоянии, но про праздничные даты страна не забывает. Например, 75-летие Дня Победы никто не отменял, несмотря на эпидемию. А тем, кто непосредственно воевал или пострадал от военных действий, власти обещают прибавки к пенсиям.

- Ситуация сейчас непростая, но мы все помним о приближающейся великой дате - 75 лет Победы. К сожалению, тех, кто защищал и освобождал нашу Родину и обеспечивал мирное развитие советской страны, независимой Беларуси, становится меньше. На 1 марта в Беларуси остается менее 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно участников военных действий - 2947. И порядка 14 тысяч граждан, которые пострадали от последствий войны, - рассказал БелТА замминистра труда и социальной защиты Александр Румак.

Замминистра даже привел конкретный пример: при средней пенсии по возрасту в 446 рублей пенсия у некоторых ветеранов ВОВ выше 800 рублей.

- Всегда юбилейные даты сопровождаются материальными выплатами. В этом году указом президента они также предусмотрены - для лиц, пострадавших от войны, и непосредственных участников. С 1 апреля начнутся выплаты. Мы поставили задачу всем органам по труду, занятости и соцзащите, которые обеспечивают выплату пенсий, а также обратились к коллегам из Министерства обороны, МВД, КГБ, где пенсионируется часть ветеранов, чтобы эти выплаты произвести максимально в первые дни апреля, - сказал замминистра.

Напомним, около 27% населения страны - пенсионеры, а бюджета ФСЗН не хватает, чтобы обеспечить всем достойные пенсии. Поэтому в этом году ФСЗН потребовалось 770 млн рублей дополнительных вливаний на выплату пенсий.