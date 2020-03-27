2020-03-27T15:33:02+03:00
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КП Беларусь

У лидера Rammstein Тилля Линдеманна коронавирус

Рок-музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине c диагнозом COVID-19Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине c диагнозом COVID-19Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине c диагнозом COVID-19. 57-летний исполнитель в настоящее время находится на карантине в отделении интенсивной терапии берлинской больницы. Его жизни ничего не угрожает. Напомним, что 4 марта солист Rammstein выступил со своим сольным проектом в Минске, но с этого момента прошло уже больше 20 дней - то есть заразился он позже.

Тем временем о том, что болен, сообщил и 63-летний писатель Борис Акунин. Он находится на лечении дома и пишет, что «страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса».

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в твиттере, что болен COVID-2019 и находится в самоизоляции. При этом он продолжает выполнять обязанности по руководству государством.

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