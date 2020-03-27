2020-03-27T16:41:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в выходные 28-29 марта: солнечно и до +17. А потом - похолодание ниже нормы!

В субботу еще можно загорать, а уже во вторник - доставать зимние ботинки
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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По предварительному прогнозу, после выходных вновь похолодает, но ненадолгоПо предварительному прогнозу, после выходных вновь похолодает, но ненадолгоФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Судя по прогнозу синоптиков, зима, так и не наступившая в положенное ей по календарю время, решила отыграться на марте. В последние дни месяца температура воздуха будет ниже климатической нормы.

- Антициклон, который дарил нам теплую солнечную погоду в последнее время, смещается на восток, - сообщили «Комсомолке» в Белгидромете. - Атмосферное давление начало падать, и, как следствие, сразу же появились облака. В субботу Беларусь еще будет находиться под защитой уходящего антициклона, а уже с воскресения погода испортится.

28 марта температура воздуха ночью составит от -2 до +4 градусов, местами от -3 до -5°С. Днем воздух прогреется до 12 - 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный, слабый.

29 марта атмосферное давление продолжит падать, и если ночью еще обойдется без осадков, то днем мы сможем наблюдать влияние циклонического вихря. Облачность уплотнится, на большей части территории пройдут осадки - дождь, переходящий по северо-западу в мокрый снег. Слабый юго-восточный ветер сменится порывистым северо-западным. Температура воздуха в ночные часы составит от -1 до +4 градусов. Максимальная температура днем: от +3°С по северо-западу до +12…+17°С по юго-востоку Гомельской области.

- В начале следующей недели погоду будут определять прохладные воздушные массы с северо-запада Европы, поэтому ситуация изменится, - говорят в Белгидромете. - Сохранится северный порывистый ветер, местами пройдут кратковременные осадки - в основном мокрый снег. В отдельных районах землю снова припорошит снегом. И вновь на дорогах возможна гололедица.

Ночью 30 марта температура воздуха составит -1...-7°С, а по востоку страны, где будут плотные облака, - от 0 до +1 градуса. Днем ожидается всего -1...+4°С. Из-за порывистого ветра комфортной погоду не назовешь: температура будет ощущаться как -3...-8 градусов.

31 марта тоже будет холодно: ночью от -4 до -9 градусов, а днем - от 0 до +5°С. В отдельных районах пройдет небольшой снег, ветер немного ослабнет. С холодной погоды начнется и апрель: первые дни ожидаются на 3 - 6 градусов ниже нормы. По предварительному прогнозу синоптиков, морозы отступят только в конце следующей недели, когда в Беларусь начнет поступать более теплый океанический воздух.

- Температура воздуха, которая установится в последние мартовские дни, ниже климатической нормы. Для этого времени среднесуточная температура должна быть положительной. Можно сказать, что эти показатели соответствует началу марта, но никак не концу. Но, вероятно, в конце следующей недели мы выйдем на апрельскую норму, - резюмируют в Белгидромете.

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