Лукашенко - о работодателях: Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают

27 марта Александр Лукашенко посетил предприятие «Белгипс», которое находится в агрогородке Гатово (в 8 км от МКАД). Тут пошла речь о нормах в строительстве, чтобы они не были избыточными. Президент напомнил, что еще 10 - 12 лет назад поручал пересмотреть законы, чтобы переходить к европейским стандартам.

- У нас вместо легких конструкций - балки, железобетон. Пустотой занимались, тратили огромные деньги, - напомнил президент. - Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно. Это главное.

Позже он пообщался с работниками предприятия, которым рассказал о...

...УВОЛЬНЕНИЯХ В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ

«Особенно частные предприятия, я заметил (вчера информация поступила), начали сворачивать работу. Прежде всего строительные фирмы, и главное - увольнять людей. Передайте частникам, чтобы все услышали: если только хоть одна компания, мелкая или большая, выкинет на улицу людей (в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем), она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси».

Президент рассказал, что пока ситуация не является проблемной в Беларуси, но негативные тенденции уже есть.

«Это только начало. Но может быть хуже. Выкинуть людей проще. Карманы деньгами набиты, особенно у строителей: на квартирах заработали. Сейчас он людей выкинет и эти деньги будет тратить на себя, а потом придет и скажет: я же рабочие силы могу восстановить, но дай мне или дешевый кредит, или субсидию из бюджета. Пусть последним поделятся, но людей на улицу не выкидывают».

Лукашенко жестко бизнесу: Поройтесь в карманах и сейфах у себя, но не смейте увольнять людей!. Источник: Телеканал ОНТ

...ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

«Мы этим психозом сегодня остановили экономику практически всего мира. Даже Российская Федерация, которая похожа на нас, начала сворачивать свои производства».

«Но Трамп (президент США. - Ред.) как человек, когда-то занимавшийся бизнесом, быстро сориентировался, последние его заявления мне очень понравились. Он сказал так: если мы немедленно не вернемся на предприятия и не начнем работать, то от безработицы умрет значительно больше американцев, чем от коронавируса. Теперь вы поняли, почему я не закрывал предприятия. Хотя советников было море: закрыть границы, предприятия, всех посадить на карантин. Тогда мною было принято жесткое решение: сажать будем только тогда, когда нужно».

«Рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми. Мы однозначно выживем». «В промышленности ни в коем случае нельзя сворачивать работы. Еще раз говорю: через месяц - два мы поймем, что значит остановить экономику ведущих стран мира».

...ШКОЛАХ И СЫНЕ НИКОЛАЕ

Президент высказался насчет того, что часть родителей не пускают своих детей в школу и оставляют их дома.

«У меня свой такой в школу ходит. У меня, может быть, и есть такая возможность, чтобы ребенок был изолирован, но я его не изолирую».

«Родители не пускают. Это их дело. Это ребенок, их дело, мы здесь не запрещаем».

...СТАРИКАХ

«Надо сказать, что старики отозвались на просьбу, чтобы они меньше ходили (посещали общественные места на фоне ситуации с коронавирусом. - Ред.). Мы, конечно, мобилизовали всех, чтобы одиноким старикам могли лекарства принести и продукты питания. Главное - дана команда всей вертикали власти: если старику что-то надо, он не должен искать какой-то особый телефон. Он должен позвонить в сельский совет, райисполком, администрацию города».

...ПРОДУКТАХ

«Продуктов питания хватит, не волнуйтесь. Когда повысился спрос, я сказал: а чего волнуетесь - молоко, мясо - не надо никуда возить, в Россию пробиваться, Китай на какое-то время закрылся. На прилавки, пускай люди едят».

По его словам, запаса гречки хватит на полгода вперед. «Нет никаких больших проблем. Ну не будет гречки, будем пшенную кашу есть… Не забывайте, что у нас картошка есть. Так что мы с голоду не умрем».

...СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Должен вам сказать, я никуда не прячусь. Категорически запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние мероприятия. А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон. Нет, ничего особого. Об этом пресс-секретарь недавно говорила. Это очень интересовало нашу оппозицию. Абсолютно нормальная жизнь».

...ЗАСТРОЙКЕ МИНСКА

«Нам и не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого: чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон - в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?» «Сейчас и россияне скупают в Минске квадратные метры».

...ПАРАДЕ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«У меня часто спрашивают: а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет».

«У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия (парад 9 мая. - Ред.). И вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит (в России. - Ред.), и этот психоз их охватил (в связи с коронавирусом. - Ред.), будут ли они проводить эти мероприятия. Мы пока ничего не отменяем, у нас будут все запланированные мероприятия».

*По материалам БелТА.

ПОДАРОК

Президенту подарили светящегося зубра из гипса

Сотрудники завода преподнесли президенту 41-килограммовую статуэтку зубра ручной работы. Зубр сделан из цельного гипсового камня белого цвета. Фигура зубра светится, поскольку в постамент встроена электрическая лампа. Как сообщает пресс-служба президента, Александру Лукашенко подарили статуэтку, а потом унесли в сторону.

- А чего вы мне его не отдали? - удивился он.

- Он 41 килограмм весит, Александр Григорьевич, - ответил председатель совета директоров корпорации «Волма» Юрий Гончаров.

- Я могу удержать, но уже не буду. А то начнете критиковать, что я тут силу свою показываю, - пошутил президент. - Ну что ж, во Дворце Независимости поставим на видном месте. Это очень дорогой подарок.