Кто будет следить за самоизоляцией людей, приехавших в Беларусь из-за границы?

Врачи всего мира продолжают бороться с вирусом и призывают людей соблюдать правила гигиены и не выходить из дома. Все наши страны-соседки закрыли границы, автомобильное, железнодорожное сообщение прервалось. Однако самолеты из-за границы в Минск все же летают - Беларусь авиасообщения не прерывала, хотя количество рейсов сильно сократилось, а минский аэропорт опустел. Но иностранцы к нам прилетают: кто-то к родственникам, кто-то транзитом. Теперь все въехавшие в Беларусь из-за границы должны 14 дней находиться на карантине. И только после самоизоляции в домашних условиях эти люди смогут вновь пересечь границу. «Комсомолка» собрала наивные вопросы о карантине, который касается всех, в том числе и россиян, у которых с этой субботы и до следующего воскресения объявлены каникулы по всей стране.

1. Что обязательно должны сделать те, кто пересек границу Беларуси?

- Человек, который приехал из другой страны, должен в обязательном порядке находиться 14 дней в режиме самоизоляции, - сообщила главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова. - Он не подлежит обязательному контролю на наличие коронавируса, но если в течение 14 дней появляются симптомы, то обязан вызвать врача. В этом случае проводится весь комплекс диагностических и других мероприятий, которые требуются в конкретном случае.

2. Кто будет контролировать режим карантина?

- Мы говорим о самоконтроле. Ведь человек обязан защитить себя и свою семью, он обязан находиться дома. Контролирует сам человек, - рассказала Наталья Жукова. - С иностранными гражданами мы ведем консультации, разъясняем им порядок режима самоизоляции и контроля. Всех мы не сможем проконтролировать. Но учитывая, что транспортное сообщение почти прекратилось, их количество минимально. И имеющиеся меры способствуют соблюдению требований, которые установились на территории Беларуси.

3. Что будет тому, кто нарушит карантин?

- Меры административного воздействия либо привлечение силовых структур, чтобы заставить всех нас соблюдать правила, о которых все мы знаем, пока не рассматриваются. Исключение составляют только те лица, которые прибыли из стран с неблагополучной ситуацией - здесь мы работаем во взаимодействии с органами внутренних дел, мы контролируем вопросы самоизоляции этих граждан, - пояснила Наталья Жукова.

4. Как будут контролировать въезд россиян - ведь между Беларусью и Россией нет границы?

Этот момент пока непонятен. Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил, что в настоящий момент наших пограничников на российско-белорусской границе нет:

- Пограничный контроль на белорусско-российской границе не осуществляется, а это значит, что вопрос контроля прибывающих граждан находится вне компетенции Госпогранкомитета.