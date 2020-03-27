Коронавирус в Беларуси: последние новости на 27 марта 2020 года

По данным Минздрава на 27 марта, в стране зарегистрировано 94 случая коронавируса. Из них 32 пациента выздоровели и либо уже выписаны из больниц, либо готовятся к выписке. Еще 62 человека находятся в учреждениях здравоохранения под контролем врачей. Пациентов, которым нужна искусственная вентиляция легких, в Беларуси нет.

Всего с 23 января по 27 марта 2020 года в республике уже сделали около 24 000 тестов на COVID-2019. Службы скорой медицинской помощи работают в штатном режиме, увеличения количества вызовов медиков не зафиксировано.

Сколько денег перечислили белорусы Минздраву?

Пресс-служба Министерства здравоохранения 24 марта сообщила о создании благотворительного счета. Уже в пятницу, 27 марта стало известно, что всего за несколько дней на рублевый счет поступило 551 949 рублей. На валютный - 16 122 долларов.

Эти деньги собираются потратить на закупку средств защиты для медиков, формирование запаса тест-систем и лекарств.

Правительство разрабатывает меры, чтобы стабилизировать экономику во время пандемии

Премьер-министр Сергей Румас сообщил, что Беларусь не обошел экономический шторм, спровоцированный COVID-2019. По словам премьера, некоторые отрасли очень остро отреагировали на ситуацию: традиционные логистические цепочки оказались в сложном положении. Не выполняются контракты, сроки восстановления неизвестны, процессы нарастают…

С учетом обстоятельств разработаны меры для обеспечения стабильной работы экономики. Они уже согласованы с представителями Нацбанка и Администрации президента. Комплекс решений отправят Александру Лукашенко для принятия решения.

Всех, кто въезжает в Беларусь, отправят на 14-дневный карантин

26 марта Совет министров опубликовал постановление, в котором перечислены меры борьбы с COVID-2019 в Беларуси. В документе сказано, что всех людей, приезжающих в республику из-за границы, обяжут соблюдать двухнедельный карантин. Находиться в самоизоляции можно в домашних условиях.

Также в течение этих 14 дней не допускается пересечение госграницы Беларуси. Требование не распространяется на транзитных пассажиров и некоторых других лиц.

Белорусы смогут навещать своих родственников в «закрытой» России

Ранее «Комсомолка» писала, что Российская Федерация ограничила въезд в страну для иностранцев, включая белорусов. 26 марта стало известно об уточнении: несмотря на закрытые границы, иностранные граждане все-таки смогут въехать в Россию. Речь идет о лицах, являющихся членами семьи, опекунами и попечителями граждан РФ.

А как у соседей?

Число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило отметку в полмиллиона человек (537 808). Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в США - 85 991. Затем идут Китай (81 928) и Италия (80 589).

В Польше за все время зарегистрировано 1244 случая COVID-2019. 7 человек выздоровело, 16 умерло. В России число заразившихся выросло до 1036. 45 пациентов поправились, 3 погибли. В Литве на данный момент обнаружено 345 случаев инфицирования. 1 человек выздоровел, 5 скончались. В Латвии 280 заразившихся коронавирусом, 1 человек поправился. В Украине зарегистрировано 218 случаев. 4 пациента выздоровели, 5 умерли.

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