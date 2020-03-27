«Вижу, как несерьезно белорусы относятся к коронавирусу»: телеведущий Антон Мартыненко с семьей на самоизоляции уже две недели

- Мы ушли на самокарантин не потому, что боимся заболеть, а потому, что, во-первых, это рекомендация ВОЗ, так себя ведут люди во многих странах мира. И самое главное, для чего нужен карантин - снизить нагрузку на больницы и поликлиники, - объясняет Антон Мартыненко. - Мы не хотим, чтобы в Беларуси повторилась массовая вспышка заболеваний, как в Италии. Наши друзья рассказали, как за один день Венеция из города-праздника превратилась в пустыню. Мы несколько дней обсуждали эту ситуацию с женой и приняли единственно верное для нас решение: жить, как и вся планета, в максимально осторожном режиме.

За две недели телеведущий вышел на улицу четыре раза по работе, еще семья выгуливает собаку, но старается избегать людных мест. А все встречи с друзьями сейчас проходят в онлайн-режиме.

- У меня семья, и я не могу совсем остаться без работы. Съемки утреннего шоу на РТР-Беларусь идут в штатном режиме. Любу мы забрали из детского сада. Свой канал «Гонзо Беларус» на YouTube пока веду из дома, понимаю, что микрофон - средство переноса бактерий. К тому же держаться от людей нужно на расстоянии двух метров. Один из последних выпусков посвящен людям из других стран, которые сейчас сидят на карантине. И пообщавшись с ними, вижу, как несерьезно белорусы относится к коронавирусу. В этом смысле очень показателен Израиль. Спецслужбы страны контролирую температуру людей на улицах, чтобы вы понимали всю серьезность ситуации. А если человек нарушает карантин, его просто могут посадить в тюрьму. За это предусмотрена уголовная ответственность, - рассказывает Антон.

Антон Мартыненко с семьей на самокарантине уже 2 недели. Фото: личный архив.

Блогер уверен, что если соблюдать несложные правила профилактики - мыть руки, держать дистанцию, ограничить контакты - подхватить вирус сложно.

- Одно из наших правил в семье: мы ходим в магазин один раз в неделю, даже в полторы. Думаю, продукты не исчезнут. Но все же спокойнее, когда дома есть консервы, картошка и макароны. Запасы делать - это наша национальная черта. Поэтому я, как и вся страна, в этом хорош. Хотя на нас люди в магазине смотрели с недоумением. Уже даже такая шутка есть в соцсетях: если хочешь почувствовать себя Солодухой, купи упаковку туалетной бумаги и пройдись по магазину. Примерно так на нас и смотрели, - смеется ведущий.

- Вы уже психологически настроились на какой-то срок самокарантина: месяц, два, три?

- Прекрасно отдаю себе отчет, что это может затянуться от нескольких месяцев до года. Ученые должны создать полноценную вакцину, либо количество заболевших людей будет такое, что мы, как вид, выработаем коллективный иммунитет. Вся эта ситуация заставила вспомнить человечество, что мы просто часть планеты, такие же существа, как дельфины, кошки и собаки. И коронавирус оказался настолько быстр в распространении, что нам просто не повезло.

Кстати, параллели со Второй мировой войной я допускаю, хотя это звучит немного странно. Но те же англичане, например, говорят так: «У наших дедушек была война на танках, а наша война - остаться дома и посидеть на диване». Считаю, что мы живем в самое гуманное время за все историю: когда для того, чтобы защитить пожилых людей, страдает экономика всего мира. Это такой тест на человечность. Когда есть враг, который убивает твоих родных, тебе понятно, как с ним бороться. А когда враг такой незаметный? Ситуация архисложная, как сказал бы Ленин.

Телеведущий выходит на прогулку только, чтобы выгуливать собаку. Фото: личный архив.

- Есть ли для тебя плюсы от ситуации с коронавирусом?

- Единственное, что есть хорошее в этом коронавирусе - он слаб по отношению к детям. Но при этом дети являются максимальным источником опасности. Я, правда, сочувствую людям, которые не могут забрать своих детей на домашнее обучение. Нам было проще - мы просто написали заявление в детский сад.

- Как малышка Люба переносит самоизоляцию?

- Не могу сказать, что она гиперактивный ребенок. Она может часами рисовать, а мы заниматься своими делами. Вообще, Люба до коронавируса привыкла к спартанским условиям. Когда мы ездим за границу и у нас долгая дорога - автобус, самолет, поезд - она включила режим экономии энергии и совсем не капризничала. Из-за быстрых пересадок мы ничего не ели, и она тоже ни разу не пожаловалась, что проголодалась.

Я больше переживаю за своих родителей и родителей жены. Мы пытаемся ограничить их контакты с внешним миром, но, к сожалению, не встречаем понимания. Только вот мой папа - военный человек - отдает себе отчет в том, что происходит. Мамы относятся не так серьезно. Мы говорим, это не чума, когда ты выйдешь, то не умрешь. Просто нужно быть аккуратным. И жаль, что не все это понимают. Мы - последние поколение, у которого были рукопожатия. Мир потихоньку будет уходить в онлайн и никогда не будет прежним…

Я не выступаю за полный тотальный карантин, из-за которого очень многие потеряют работу. Просто хочу, чтобы люди себя поберегли. Пусть даже это и будет излишняя осторожность.