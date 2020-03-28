«Онлайн-каникулы» с «Комсомолкой»: известные белорусы читают детям сказки

Не переживайте, что ваши дети будут скучать на этих каникулах: пока вы будете на работе, мы знаем, чем их занять! Известные белорусы прочитали свои любимые сказки, рассказы и басни в прямом эфире на канале «Комсомолки» в YouTube. Уникальный формат - продолжение «Марафона добрых дел», который наша редакция делает совместно с компанией МТС.

Онлайн-каникулы с «Комсомолкой».Микита НЕДАВЕРКОВ

25 марта мы уже провели первый прямой эфир! Запись трансляции можно найти на нашем канале (kp.by в YouTube). Для наших слушателей сказки читали: самый улыбчивый артист страны Александр Солодуха с дочкой Варей, певец Ян Ярош, певица Искуи Абалян, ЗЕНА, Хелена Мерааи, директор Купаловского театра Павел Латушко, известные группы NaviBand и VAL, а также дизайнер Катя Тикота с малышкой Ясной и продюсер Владимир Максимков. А после они поделились своими впечатления с «Комсомолкой».

Катя ТИКОТА и дочь Ясна

Дизайнер Катя Тикота уверена, что родители всегда должны читать детям сказки, особенно - на ночь.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Дизайнер уверена, что родители всегда должны читать детям сказки, особенно на ночь:

- Я всегда за то, чтобы родители участвовали во вхождении в сон ребенка. Когда малыш слышит голос, чувствует живые эмоции, он вовлекается в процесс. Так прививается любовь к настоящему, так сближаются семьи. Мы с мужем стараемся читать сказки нашему старшему сыну Захару и малышке Ясне (дочь 5 месяцев. - Авт.), - улыбается Катя Тикота.

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Ян ЯРОШ

Певец Ян Ярош после получасового чтения решил, что ему пора озвучивать мультфильмы.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Певец после получасового чтения решил, что ему пора озвучивать мультфильмы:

- Если бы меня когда-нибудь позвали что-то озвучивать, я бы получал истинное удовольствие. Сейчас очень много вещей происходит онлайн: артисты дают концерты, вот мы читаем сказки. Это действительно классно и интересно! Я подписан на американского певца и актера Джареда Лето - так он сейчас устраивает киносеансы онлайн из своего дома и приглашает всех подписчиков присоединяться к нему, - рассказывает Ян Ярош.

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Искуи АБАЛЯН

Искуи Абалян в детстве любила программу «В гостях у сказки».Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Часто читаю сказки своей младшей дочери Сони: тоже так эмоционально, в лицах. Представляю, как это нравится детям! Каждый чувствует, что это именно ему читают. А с нашей занятостью - это вообще замечательная история. Получила колоссальное удовольствие: мне казалось, что я озвучиваю какой-то мультфильм. Наверное, это моя тайная мечта, - улыбается певица Искуи Абалян. - В детстве любила программу «В гостях у сказки». Она шла каждое воскресенье, и вы не представляете, как я ее ждала! Сама читать не очень любила, больше занималась музыкой.

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Александр Солодуха с дочерью Варей

Александр Солодуха с дочерью Варей читали любимую сказку «Король Лев».Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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Хелена МЕРААИ

Хелена Мерааи читала басни Крылова.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Басни Крылова, которые я читала, напомнили мне о детстве… На самом деле, это очень сложно - читать басни для самых маленьких, потому что хочется прочесть с нежностью с трепетом и в то же время передать весь этот глубокий смысл, который вложил автор. Я была очень рада поучаствовать, спасибо! - радуется певица и телеведущая и пока еще школьница Хелена Мерааи.

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VAL

Ребята из группы VAL Влад и Лера читали сказки впервые - тренировались, пока у них своих детей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Ребята из группы VAL, Влад и Лера, читали сказки впервые - детей у ребят еще нет.

- Это была своего рода тренировка. Так что спасибо «КП» за это! - смеется Лера.

- На самом деле мы поняли, что важно подбирать сказку, которая тебе нравится. Например, «Три поросенка» - это моя любимая сказка, и читалась она легко, - согласился с Лерой и продолжил Влад.

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NaviBand

Звездная семья Артем Лукьяненко и Ксюша Жук призналась, что почти каждый день читают сказки на белорусском языке своему сыну Матею.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Звездная семья Артем Лукьяненко и Ксюша Жук призналась, что почти каждый день они читают сказки на белорусском языке своему сыну Матею.

- Зараз шмат людзей сядзяць дома, i гэта класная iдэя. «Снежная королева» - была мая любiмая казка ў дзяцiнстве. Я ведаю яе на памяць і не мог заснуць, калi мне не чыталi яе цалкам. I мой тата, якому таксама хацелася спаць, ён рабiў перапынкi альбо прапускаў старонкi. Я гэта ведаў і казаў: «Не-не-не, вяртайся, калi ласка, я ўсё ведаю, - смеется солист и гитарист Артем Лукьяненко.

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Павел ЛАТУШКО

Павел Латушко рассказал, что сам сочинил сказку для своей дочки Яны.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

«Онлайн-каникулы с «Комсомолкой» напомнили белорусскому дипломату, а сейчас директору Купаловского театра Павлу Латушко детство…

- Я памятаю асалоду чытання з дзяцiнства…Калi ты чытаеш з лiхтарыкам пад коўдрай, бацькi не бачаць. I ты можаш прачытыць яшчэ некалькi старонак i яшчэ некалькi - гэтай асалоды не перадаць. Ведаеце, калi сёння чытаў казкі, я ўзгадаў, як бацька мне чытаў казкi на памяць пра белага ваўка. Я клаўся спаць у бабулi на вёсцы i так уяўляў гэтых ваўкоў. А другi момант, якi ўзгадаў, як для сваей дачкi Яны нават напiсаў казку ў вершаванай версii пра дзе яе цацкi: Лёвiка i Мядзведзя. I гэтыя цацкi да гэтай пары разам з маёй дачкой. Яна гэта памятае і вельмi цэнiць. Давайце чытаць дзецям казкi! - поделился воспоминаниями Павел Павлович.

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ЗЕНА

Певица ЗЕНА вспомнила, как она читала сказки своему младшему брату.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Представительница Беларуси на «Евровидении-2019» ЗЕНА (Зина Куприянович) также вспомнила детство и то, как она читала сказки своему младшему брату.

- Я обожаю сказки про Колобка и Курочку Рябу. Помню, как наизусть рассказывала их брату и даже импровизировала. Рада, если я кому-то помогла и принесла радость и счастье. Может, кто-то расслабился и уснул на тихий час, - улыбается юная артистка.

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Владимир МАКСИМКОВ

Продюсер принес для чтений личную книгу «Капитан Крокус» Федора Кнорре.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Продюсер принес для чтений свою книгу «Капитан Крокус» Федора Кнорре:

- Эта книга 1967 года выпуска. Чуть младше меня, но я до сих пор ее храню. У нее бумага уже такая: чуть потянешь - и она рассыплется. В этом ее и прелесть. Эти тактильные ощущения электронные средства не заменят никогда. Мне захотелось прочесть ее детям потому, что, несмотря на свой возраст, она на злобу дня. И, что удивительно, уже тогда автор поднимал вопросы автоматизации, с которыми сейчас столкнулись мы, - рассказывает Владимир Максимков. - Думаю, жизнь и в онлайне и в офлайне хороша - у меня здесь нет противоречий. Сказки можно слушать онлайн, а обниматься с дорогими людьми при встрече!