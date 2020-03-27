Право на показ чемпионата Беларуси купили каналы, транслирующие на 10 стран

С 27 по 28 марта пройдут матчи второго тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Теперь билеты на игры будут продавать так, чтобы зрители смогли разместиться на определенном расстоянии друг от друга. Также на матчах приостановят работу фан-зоны (развлечения и конкурсы для зрителей) и торговых точек. Такие рекомендации получили клубы после совещания в управлении спорта и туризма в связи с эпидемиологической ситуацией (распространением COVID-19). Также болельщикам в очередной раз будут напоминать о самых простых, но действенных мерах профилактики: мыть руки, не трогать руками лицо и глаза.

Пока же в условиях дефицита футбола трансляции матчей чемпионата Беларуси расширяют географию. Права на показ матчей купили телеканалы, вещающие в 10 странах: Россия, Украина, Сербия, Израиль, Индия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Словения и Северная Македония. Об этом сообщила "Трибуна". Эту информацию подтвердили в АБФФ.

Но цифры рейтингов и стоимости покупки не называют.

- Сравнивать показатели российского первенства и белорусского некорректно из-за того, что трансляции РПЛ в принципе - одни из самых рейтинговых на «Матч ТВ», - цитирует продюсера телеканала «Матч ТВ» Наталью Билан «Прессбол». - Но интерес к трансляциям чемпионата Беларуси есть, и цифры телесмотрения именно такие, как мы и ожидали. Важно еще и то, что показ белорусского футбола на «Матч ТВ» вызвал волну интереса к этому турниру и способствовал вдохновению журналистов, тоскующих без спорта. Людям нужен спорт! И в период его резкого дефицита белорусский чемпионат пришел на выручку всем.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Формула-1» переключились на спасение жизней

Этапы гонок «Формула-1» переносятся. Команды терпят убытки, но думают о другом: как помочь остальным. Владеющая «Феррари» и корпорацией «Фиат» семья Аньелли пожертвовала в сумме 10 миллионов евро итальянскому департаменту социальной защиты, а также ее местным подразделениям в Пьемонте и Турине. В Великобритании есть только около 8100 аппаратов ИВЛ, по прогнозам, перед выходом на пик эпидемии потребуется минимум 30 000. Откликнулись команды «Формулы-1» «Мерседес», «Макларен», «Уильямс» и «Ред Булл» (у них самостоятельные базы-заводы и инженерные подразделения в Великобритании). В ближайшее время они перестроятся на производство ИВЛ.