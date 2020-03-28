"Минск" обыграл столичное "Динамо", в матче было забито пять мячей

27 марта в Минске состоялось столичное дерби. ФК «Минск» - «Динамо» Минск.

Беларусь осталась едва ли ни единственной страной, где продолжается чемпионат профессиональных команд. Все остальные приостановили свои турниры из-за распространения коронавируса COVID-19. После первого тура в мире впечатлились баянистом-болельщиков «Ислочи».

И чемпионат Беларуси продолжается экспансию. Права на показ матчей купили телеканалы, ведущие трансляции на 10 стран мира. А сколько еще в интернете разных неучтенных ретрансляторов!

Перед игрой у зрителей меряли температуру, стояли антисептики, всем напоминали о мерах предосторожности и призывали на трибунах рассаживаться в шахматном порядке. Правда те, кто приходил своей компанией, все равно сидели вместе. Официально матч пометили 1750 зрителей.

А игра получилась веселой.

"Минск" в первом тайме забил трижды. После перерыва у "Динамо" был удален Миха Горопевшек. Но динамовцы смогли забить дважды и были близки к тому, чтобы сравнять счёт. В итоге победа "Минска" - 3:2.

Чемпионат Беларуси продолжает удивлять и результатами: после двух туров у минского "Динамо" и БАТЭ ноль очков. Сегодня борисовчане уступили в гостях мозырьской "Славии".

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