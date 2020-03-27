«Прибывших из неблагополучных стран контролируем с милицией»: Минздрав рассказал, как работает самоизоляция

На 27 марта в Беларуси провели около 24 тысяч тестов на COVID-19, подтвердили 94 случая коронавируса.

- Уже выписаны или готовятся к выписке 32 пациента, - сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат. В процессе наблюдения и лечения получены отрицательные результаты тестов. Продолжается медконтроль и лечение 62 пациентов. Пациентов на искусственной вентиляции легких нет.

Также госорган объяснил, почему не рассказывает о новых случаях коронавируса каждый день.

- Министерство здравоохранения выбрало для себя тактику неежедневного информирования о ситуации СМИ, потому что мы находимся в нашем первом режиме работы (в зависимости от сложности ситуации их четыре. - Ред.), ничего экстраординарного в стране не происходит, - объяснила Елена Богдан. - Мы и так общаемся с прессой чаще, чем планировали.

Госорган называет ситуацию контролируемой.

- На 26 марта в контакт-центрах, которые созданы на базе медучреждений для госпитализации контактных лиц, имелось 2221 свободное место, - привела цифры Елена Богдан. - Никакого переполнения учреждений в связи с этой ситуацией нет. Служба скорой медицинской помощи работает в обычном режиме. Мы ежедневно контролируем количество вызовов - ни в одном регионе увеличения количества вызовов по данному поводу нет.

Как говорят в Минздраве, организации здравоохранения обеспечены средствами защиты: масками, респираторами, защитными очками.

- В настоящее время у организаций есть повышенный спрос на дезсредства, поэтому наши производители наращивают темпы (некоторые даже в два раза), чтобы удовлетворить этот спрос, - рассказал начальник отдела министерства Юрий Дадян.

БЛАГОЕ ДЕЛО

На борьбу с коронавирусом белорусы перечислили около 600 тысяч рублей

- [Несколько дней назад] мы открыли благотворительный счет после того, как в Минздрав поступали запросы от бизнесменов, резидентов ПВТ, промышленных предприятий и обычных граждан, которые готовы перечислять деньги, чтобы помочь Беларуси в этой ситуации, - объяснила замминистра здравоохранения Елена Богдан. - На 9 утра 27 марта на рублевом счете 551 949 рублей 37 копеек, на валютном - 16 122 евро.

По словам Елены Богдан, в Минздраве создана рабочая группа, она будет распределять в открытом режиме средства, которые перечисляются на благотворительный счет.

- Прежде всего средства будут направлены на закупку средств защиты для врачей, создание необходимого запаса тест-систем, лекарственных средств, если понадобится.

Напомним реквизиты. Расчетный счет в белорусских рублях: BY29AKBB36429000000800000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Расчетный счет в евро: BY93AKBB36429000003150000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК: AKBBBY2X УНП: 190263723

Подробности перечисления средств - на сайте Минздрава.