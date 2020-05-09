«Батюшка каждый год болел пневмонией, а к аппарату ИВЛ его не подключали»: 91-летний отец Василий с Полесья перенес коронавирус и выздоровел

На днях Свято-Елисаветинский монастырь, который сейчас закрыт на карантин, сообщил радостную новость - 91-летний протоиерей Василий Лесько, который у них проживал, выздоровел, победив недуг.

Напомним, ранее монастырь сообщал, что протоиерей Василий находится в реанимации с диагнозом «пневмония».

Как оказалось, у отца Василия диагностировали COVID-19. В больничных стенах он провел 24 дня... Но, к счастью, это уже позади. Сейчас он находится в своей деревне в Полесье. На днях священника отвез домой к родным его друг.

- Отец Василий позитивный человек. Он поет, как народные полешуковские, так и религиозные песни. Этот человек прост в общении, мудр - хороших людей сразу распознает, - рассказывает «Комсомолке» предприниматель Алексей, друг отца Василия. - Мы познакомились с ним в Свято-Елисаветинском монастыре. Я часто к нему приходил, а потом мы стали близкими друзьями.

Отец Василий позитивный человек. Он поет народные полешуковские и религиозные песни. Фото: Альфред МИКУС

- Отца Василия завезли в ближайшую туберкулезную больницу, где он был в реанимации под наблюдением два дня. Там его обследовали и сделали тесты на коронавирус. На третий день, когда у него диагностировали COVID-19, отца Василия перевезли в госпиталь инвалидов Великой отечественной войны. Там он лежал в одиночной палате. К каким-либо аппаратам, в том числе к ИВЛ, его не подключали. Батюшке ставили капельницы, - говорит Алексей. - За три дня до выписки, когда тесты показали, что коронавируса уже нет, его перевели в общую палату. Знаю, что был консилиум врачей. Они у него спросили: как ты поборол эту болезнь? Отец Василий и ответил: «Любовью Иисуса Христа». Он хотел поскорее покинуть больницу, но его отпустили только тогда, когда тесты показали, что он полностью здоров.

По словам Алексея, отец Василий попал в больницу, когда почувствовал себя неважно. Батюшка каждый год болел пневмонией, кроме того, врачи ему установили кардиостимулятор.

По словам Алексея, отец Василий сильный молитвенник.

- За сутки, я думаю, что он спит 2-3 часа. Он постоянно молится, в том числе за других людей.

- Как отец Василий мог заразиться коронавирусом?

- Было много желающих взять у него благословение, поговорить, обнять... А ведь кто-то мог приехать из-за границы. Я оставлял в монастыре маски с просьбой предлагать их прихожанам, которые шли к отцу Василию. За маску нужно было заплатить, а тем, кто не мог ее купить, она отдавалась бесплатно. Но как я знаю, не все шли к нему в масках... Надо было отца Василия в его деревню отвезти раньше - еще в январе после его Дня рождения. Но получилось вот так, как уже есть, - говорит Алексей. - Сейчас отец Василий набирается сил у себя дома в деревне, где живут его родные. У него три дочки, которые о нем заботятся. Когда стихнет пандемия, он хочет снова вернуться в монастырь.

В прошлом году отец Василий благословил музыканта Сергея Долгушева и его супругу Виолетту. Молодые люди сыграли свадьбу в народных традициях. Фото: Альфред МИКУС

- Как себя чувствует отец Василий?

- Чувствует себя хорошо, учитывая его годы. Настроение у него всегда хорошее.

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